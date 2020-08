Kelionė į darbą paspirtuku: pigiau nuomotis ar turėti savo?

Per pastaruosius metus padaugėjo žmonių, kuriems elektriniai paspirtukai tapo ne tik pramoga gamtoje, bet ir susisiekimo priemone mieste. Paspirtukų nuomotojai sutinka, kad poreikis jaučiamas didesnis, tačiau nemažai žmonių įsigyja nuosavą paspirtuką. LRT.lt nusprendė pasidomėti, kas labiau apsimoka – turėti paspirtuką ar jį nuomotis – ir kokios nuomos kainos šiuo metu vyrauja rinkoje.

Vilnietis Erikas bent kartą per savaitę Vilniuje keliauja išsinuomotu paspirtuku. Jis sako paspirtuku važiuojantis todėl, kad kartais taip paprasčiau ir greičiau pasiekti kelionės tikslą nei autobusu ar automobiliu. Be to, važiavimas paspirtuku jam yra smagi pramoga.

El. paspirtukas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Erikas tvirtina paspirtuko įsigyti kol kas neplanuojantis. „Jei jau nusipirkčiau paspirtuką, būčiau įpareigotas kone kasdien juo važinėti, o nuoma yra neįpareigojanti. Išsinuomoji paspirtuką kada nori, kiek nori ir beveik kur nori važiuoji. Nuomos kaina nėra pernelyg didelė. Aišku, turint nuosavą paspirtuką su laiku ta investicija atsipirktų, bet žinant, kad esu studenčiokas, kuris pernelyg didelių santaupų ir uždarbio neturi, nuosavas paspirtukas būtų nemaža prabanga“, – teigia vilnietis.

Elektrinis paspirtukas / E. Genio/LRT nuotr.

Erikas, norėdamas išsinuomoti paspirtuką, naudojasi mobiliąja programėle. Šiuo metu Vilniuje veikia dvi tokios programėlės, taip pat veikia kelios nuomos įmonės, kuriose galima paspirtuką išsinuomoti kelioms valandoms, dienai ar savaitei.

Dažniausiai paspirtukus nuomojasi rytais arba vakarais

Įmonės „Homero“, kuri užsiima paspirtukų nuoma ne per programėlę, atstovas Tomas Valaitis sako, kad paspirtukų nuomos kainos pastaruosius trejus metus vis krito dėl didėjančio nuomotojų skaičiaus. Jo teigimu, labiausiai rinką paveikė pernai atsiradusi galimybė nuomotis paspirtukus programėlėmis „CityBee“ ir „Bolt“.

Elektriniai paspirtukai / E. Genio / LRT nuotr.

Nors šiemet „CityBee“ paspirtukų nenuomoja, rinkoje atsirado kitas dalyvis – „Scoot911“. 20 minučių kelionė įmonės „Scoot911“ paspirtuku kainuotų 3,02 Eur (0,36 Eur atrakinimas ir 0,14 Eur kiekviena nuvažiuota minutė). Įmonės „Bolt“ paspirtuku kelionė kainuoja 2,64 Eur (pirmos 5 min. – po 0,22 Eur, paskui – po 0,11 Eur).

Įmonės „Scooter911“ atstovas Žilvinas Mišinys sako, kad paspirtukų populiarumas vis dar auga, o ne krinta. Jo teigimu, šį sezoną kaina yra mažesnė nei praėjusį, o tai lėmė vis didėjantis įmonių, įsitraukiančių į šią rinką, skaičius.

„Kai atėjome į rinką, buvome tik du žaidėjai. Paskui prisidėjo kiti ir pasiėmė savo rinkos dalį. Paspirtukai buvo puiki alternatyva viešajam transportui per karantiną, o dabar vis daugiau žmonių ir įmonių nori rinktis ne taršų, o aplinkai draugišką miesto transportą“, – sako Ž. Mišinys.

„Bolt“ elektrinių paspirtukų plėtros vadovas Lietuvoje ir Latvijoje Eimantas Balta aiškina, kad paspirtukai tampa svarbia susisiekimo priemone, kai reikia greitai nuvykti nelabai ilgą atstumą. „Didžiausi kelionių srautai matomi rytais ir vakarais, iš miegamųjų kvartalų į miesto centrą, biurus ir po darbo atgal. Akivaizdu, kad klientams aktualu grįžti paspirtuku namo“, – sako E. Balta.

Skaičiuoja, kad investicija atsipirko per keturis mėnesius

Vilnietė Ilona nuosavą paspirtuką nusprendė įsigyti prieš 4 mėnesius. Ji teigia, kad investicija jau beveik atsipirko.

„Už paspirtuką mokėjau apie 500 eurų. Jeigu nuomočiausi paspirtuką, tai kelionė iki darbo centre, nes gyvenu Šnipiškėse, kainuotų maždaug 2 eurus. 2 eurai į vieną pusę, 2 eurai į kitą, tai paskaičiavus tie išleisti 500 eurų atsiperka per keturis mėnesius“, – sako Ilona.

Elektrinis paspirtukas ir aukštakulniai / E. Genio / LRT nuotr.

Jos vertinimu, paspirtukas atsiperka ir dėl to, kad jam krauti suvartojama elektra kainuoja mažiau nei degalai automobiliui. Taip pat mergina džiaugiasi, kad įsigijusi paspirtuką sutaupė laiko: nereikia ieškoti paspirtuko šalia darbo ar namų, nereikia stovėti spūstyse, priešingai nei važiuojant automobiliu ar viešuoju transportu.

„Turi įvertinti, ar tau tikrai reikia paspirtuko. Jei važiuosi vieną kartą per metus, neverta pirkti, bet jeigu jį naudoji kasdien, tai tikrai labiau apsimoka turėti savo“, – neabejoja Ilona.