„Scorpions“ baladei „Wind of Change“ 30 metų – sąmokslo teorijų mėgėjai tikino, kad dainą parašė CŽA

Roko grupė „Scorpions“ švenčia – jų hitui „Wind of Change“ jau 30 metų. Tačiau kodėl geležinės uždangos griūtį šlovinanti baladė tapo garsiausiu pasaulyje vokiečių hitu, klausia „Deutsche Welle“ (DW).

Daina „Wind of Change“ buvo išleista prieš 30 metų – vokiečių rokeriai „Scorpions“ tuo metu jau buvo pakankamai gerai žinomi visame pasaulyje. Jie buvo viena pirmųjų grupių, 1988 m. surengusių koncertų turą Sovietų Sąjungoje. Tąkart jie grojo tuomečiame Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas) ir pasirodė Maskvos muzikos taikos festivalyje, laikytame sovietų Vudstoku. Į jį susirinko daugiau nei 250 tūkst. žmonių. Šios viešnagės Maskvoje metu gimė baladė „Wind of Change“.

„Rusai mus sutiko išskėstomis rankomis, – DW sakė „Scorpions“ lyderis Klausas Meine. – Leningrade buvo daug ypatingų akimirkų. Visa ši patirtis, viskas, ką pamatėme, tapo įkvėpimu dainai „Wind of Change“, kuri buvo parašyta prieš pat sienos griūtį 1989 m. rugsėjį.“

Nors dainos pavadinimas susijęs su Berlyno sienos griūtimi, o ji pati netgi laikoma Vokietijos susivienijimo himnu, tekste kalbama apie Maskvos upę ir Gorkio parką. „Aš einu palei Maskvą iki Gorkio parko, klausydamasis permainų vėjo, rugpjūtis, vasaros naktis, pro šalį praeina kareiviai“, – dainuoja K. Meine.



Slaptas ginklas

„Wind of Change“ buvo hitas visame pasaulyje, ypač JAV, ir iki šiol išlieka kvintesencine, už širdies griebiančia balade. Kaip savo dokumentiniame filme „Forever and a Day: The Scorpions Film“ sakė žurnalistas Philippas Manouvre`as, baladės yra slaptasis ginklas. O „Scorpions“ yra sukūrę tikrai gerų balandžių. 1990 m. išleistame „Scorpions“ albume „Crazy World“ pasirodžiusi „Wind of Change“ 1991 m. vasarį buvo perleista kaip singlas ir tapo taikios revoliucijos himnu, geležinės uždangos praskleidimo garso takeliu.

Roko grupė „Scorpions“ / AP nuotr.

1991 m. tuometis Sovietų Sąjungos prezidentas, „glasnost“ ir „perestroikos“ sumanytojas Michailas Gorbačiovas netgi pakvietė „Scorpions“ į Kremlių. „Tuo metu mes laimėjome galybę visokiausių apdovanojimų, tačiau šis užima ypatingą vietą. Sunku net žodžiais apsakyti“, – tada sakė K. Meine.

Dainą parašė CŽA?

Net ir praėjus trisdešimčiai metų, „Wind of Change“ neprarado savo poveikio; anot K. Meine, iki 2015 m. buvo parduota daugiau kaip 15 mln. jos kopijų.

Roko grupė „Scorpions“ / AP nuotr.

Niujorke gyvenantis ir dirbantis žurnalistas Patrickas Reddenas Keefe`as kartą sakė, kad ši daina ne mažiau svarbi nei „Queen“ „Bohemian Rhapsody“ ar didžiausi Britney Spears hitai.

Jos įtaka populiariajai kultūrai buvo tokia, kad net pradėjo plisti sąmokslo teorijos, neva dainą parašė CŽA, kad paspartintų komunizmo žlugimą. Reaguodamas į tai, P. R. Keefe`as 2020 m. sukūrė aštuonių dalių tinklalaidžių seriją pavadinimu „Wind of Change“, kurioje kruopščiai ištyrė teiginius, kad daina yra ne „Scorpions“ kūrinys, o sumanaus režimo nuvertimo sąmokslo įrankis.

Tokiu būdu populiariausias singlas, praėjus net keliems dešimtmečiams po pasirodymo, išdidžiai rikiuojasi tarp įvairias paslaptis ir mįsles analizuojančių „True Crime Podcast“ tinklalaidžių. Oficialus muzikinis vaizdo klipas kanale „YouTube“ buvo paskelbtas 2009 metais. Nuo to laiko jis peržiūrėtas daugiau nei 800 milijonų kartų. „Wind of Change“ vis dar yra sėkmingiausia vokiečių grupės daina pasaulyje.