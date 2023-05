Pritrenkianti muzikos ir ugnies šventė: didžiulę minią Vingio parke kaitino grupė „Rammstein“

Daugiausiai gerbėjų dėmesio per daugybę metų Lietuvoje sulaukęs užsienio atlikėjų koncertas pirmadienio vakarą surengtas sostinės Vingio parke.

Čia savo šių metų gastroles po Europą oficialiai pradėjo „Rammstein“ – beveik tris dešimtmečius gyvuojanti vokiečių industrinio metalo grupė, garsėjanti ne tik trankia ir ironiška muzika, bet ir ugningais pasirodymais.

Ugningais tiesiogine prasme – „Rammstein“ koncertai neįsivaizduojami be gausių pirotechnikos efektų, o dėl sceninių sprendimų ir teatrališkumo grupės pasirodymai vadinami vienais įspūdingiausių planetoje.

Dar 2001-aisiais Lietuvoje pirmąkart viešėjusi grupė šįmet sugrįžo ketvirtai viešnagei mūsų šalyje.

Legendinės vokiečių grupės „Rammstein“ koncertas Vingio parke / D. Umbraso / LRT nuotr.

Iki šiol paskutinį sykį mūsų šalyje ji grojo 2012-aisiais, kai grupės pasirodymu mėgavosi artipilnė Kauno „Žalgirio“ arena.

Grupės akcijos nuo to laiko gerokai išaugo – 2019-aisiais grupė pradėjo koncertų turą, kurio metu groja didžiausiuose Europos stadionuose, ir iškart pribloškė rekordais. Vos paskelbus bilietų prekybą, per pirmą valandą juos įsigyti bandė per milijoną žmonių, per vieną dieną buvo išgraibstyti 800 tūkstančių bilietų.

Turą po metų sustabdė koronaviruso pandemija, bet po jos „Rammstein“ sugrįžo ir toliau šturmuoja didžiausias koncertų erdves. Pavyzdžiui, šią vasarą grupė net keturis kartus koncertuos Miuncheno olimpiniame stadione, tris kartus – Berlyno olimpiniame stadione.

Bilietai į šiuos ir daugumą kitų grupės pasirodymų – seniai išgraibstyti. Kaip ir Lietuvoje, kur bilietų į koncertą Vingio parke neliko dar prieš kelis mėnesius.

Oficialus žiūrovų skaičius neskelbiamas, bet LRT.lt žiniomis į Vingio parką susirinko per keturiasdešimt tūkstančių žiūrovų – tai publikos skaičiumi didžiausias užsienio atlikėjų koncertas Lietuvos istorijoje.

Legendinės vokiečių grupės „Rammstein“ koncertas Vingio parke / D. Umbraso / LRT nuotr.

Beje, šių gastrolių šou jau matė latviai ir estai – Rygoje „Rammstein“ koncertas vyko 2019-aisiais, o Taline – pernai. Tačiau tai nė kiek nesumažino publikos susidomėjimo – o pasižiūrėti naujo „Rammstein“ starto susirinko ir daug gerbėjų iš užsienio šalių.

Kad dėl „Rammstein“ koncerto į Lietuvą atvyko minios turistų, vilniečiai jau pastebėjo – savaitgalį sostinės centro gatvės buvo pilnos užsieniečių, pasidabinusių „Rammstein“ atributika, o kambarių kainos viešbučiuose pakilo į kosmines aukštumas.

Beje, grupė į Vilnių atvyko dar praėjusios savaitės viduryje ir ne vieną vakarą repetavo Vingio parke – dėl gigantiškos scenos statybų ir repeticijų dalis parko buvo uždaryta vilniečiams.

Dėl triukšmo, sklindančio iš Vingio parko, buvo gauta ir skundų, tačiau „Rammstein“ gerbėjai galėjo džiaugtis – šeštadienį jie sulaukė ir dosnios grupės dovanos.

Vingio parke grupė surengė generalinę pasirodymo repeticiją – atliko visą koncertinę programą, stebint specialią loteriją laimėjusiems grupės gerbėjų klubo nariams ir kviestiniams svečiams.

Legendinės vokiečių grupės „Rammstein“ koncertas Vingio parke / D. Umbraso / LRT nuotr.

Priežastis - prieš kelionę per Europos stadionus, kuri tęsis iki rugpjūčio pradžios, muzikantai norėjo idealiai „nušlifuoti“ šou detales ir atgaivinti įgūdžius po koncertinės pertraukos, trukusios nuo praėjusių metų rudens.

Pirmadienio vakarą aplink Vingio parką susidarė transporto spūstys – koncerto rengėjų raginimą į renginį atvykti viešuoju transportu išgirdo ne visi grupės gerbėjai.

Prie bilietų tikrinimo punktų susidarė eilės – grupės reikalavimu, saugantis nuo bilietų perpardavinėtojų, buvo tikrinami ne tik bilietai, bet ir juos įsigijusiųjų asmens dokumentai.

Į parką patekusius gerbėjai pamatė gigantišką sceną, primenančią pilį ar olimpinį fakelą su stilizuotais vėliavų stiebais.

Vakarą pradėjo „Abelard“ – ant atskiros pakylos įsitaisęs pianisčių duetas iš Prancūzijos, į savo eklektišką programą įtraukęs ir kelias „Rammstein“ melodijas.

„Rammstein“ atributika pasidabinusi minia sukėlė kurtinamą triukšmą, kai pasigirdo pirmieji pagrindinių vakaro žvaigždžių garsai.

Skambant Georgo Friedricho Georg Friedrich Händelio melodijai, lyg vėliava į scenos viršų pakilo grupės logotipas, nuo jo liftu į sceną nusileido grupės vokalistas Tillas Lindemannas.

Kitiems grupės nariams iškilus iš po scenos, prasidėjo „Rammstein“ šou, kurio kai kurios detalės yra daug metų gerai pažįstamos grupės gerbėjams.

Militaristiniu stiliumi pasidabinęs T. Lindemannas koncerto metu ne sykį keičia apdarus, komiško prieskonio įvaizdį susikūręs klavišininkas Christianas Lorenzas visą koncertą groja, eidamas bėgimo takeliu.

Tai – šou elementai, kurie persikelia iš vieno „Rammstein“ koncertų turo į kitą ir jau tapo vizitine grupės kortele.

Legendinės vokiečių grupės „Rammstein“ koncertas Vingio parke / D. Umbraso / LRT nuotr.

Jau po pirmojo kūrinio minią sušildė fejerverkai – ugnies pliūpsniai pasipylė ir nuo scenos, ir nuo dar keturių parko erdvėje išsidėsčiusių konstrukcijų.

Ugnį, beje, muzikantai pajunta tikrąja prasme – ne sykį po koncertų Lietuvoje jiems teko gydyti smulkius nudegimus, bet „Rammstein“ į tai tik numoja ranka.

Lyginant su praėjusiais metais, „Rammstein“ kiek atnaujino programą – į ją įtraukė ir porą dešimtmečių koncertuose neskambėjusią dainą „Bestrafe mich“, ir dainą „Giftig“ iš pernai išleisto naujausio albumo „Zeit“.

Teatrališkų akimirkų irgi per akis – pavyzdžiui, skambant dainai „Puppe“ dega virš scenos pakilęs milžiniškas vaikiškas vežimėlis su baisia lėle, o apie žmogėdrą Arminą Meiwesą parašytą dainą „Mein Teil“ tradiciškai lydi scena, kai mėsininku persirengęs grupės vokalistas T. Lindemannas didžiuliame puode „verda“ vieną iš grupės muzikantų.

Vizualinė pusė – viena priežasčių, dėl kurių jaunesni nei 16 metų žiūrovai į šios grupės koncertus įleidžiami tik kartu su suaugusiais. Juk atvirai pornografinio turinio daina „Pussy“, kurios metu T. Lindemannas iš didžiulės patrankos į publiką šaudo putas – ne visai tai, ką norėtum perskaityti vadovėliuose.

Kūrinys „Sonne“ grupės koncertuose virsta tikra karščio orgija – fejerverkų tiek, jog žiūrovams norisi nusivilkti marškinėlius.

Tačiau, kaip nebūtų keista, šiame koncerte atsiranda vietos ir lyrikai – dainas „Ohne dich“ ir „Engel“ grupė atlieka su koncertą apšildančiomis pianistėmis, o miniai lieka stebėtis, kad šie trankūs hitai gali skambėti ir taip.

Legendinės vokiečių grupės „Rammstein“ koncertas Vingio parke / D. Umbraso / LRT nuotr.

Plaukimas gumine valtimi ant ištiestų žiūrovų rankų, ugnies „sparnai“ ant T. Lindemanno nugaros, hitai „Du hast“, „Radio“, „Deutschland“, „Auslander“ – šiame koncerte „Rammstein“ dovanoja dviejų valandų trankios muzikos ir vaizdų smūgį, nuo kurio sunku atsipeikėti.

Vokietijos muzikos verslo užkulisiuose vis kalbama, kad „Rammstein“ artėja prie karjeros pabaigos – esą patys muzikantai vis mažiau nori leistis į sekinančius pasaulinius koncertų turus.

Kita vertus, gandai apie grupės išsiskirstymą sklido ir prieš dešimtmetį, o „Rammstein“ – vis dar kelyje. Norisi tikėti, kad tai – ne paskutinis grupės kartas Lietuvoje. Bet net jei taip – jis labai efektingas.