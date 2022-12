„Pompa“ išleido vinilo plokštelę: 30-mečio proga – žvilgsnis į skandalingosios 90-ųjų grupės istoriją

Prieš tris dešimtmečius lietuviškos popmuzikos pasaulį supurčiusi pirmoji lietuviško repo grupė „Pompa“ šią savaitę išleido savo geriausių dainų vinilinę plokštelę „Labai mallonu“, į kurią pateko tokie hitai kaip „Viskas tavo bosui“, „Turtuoliai irgi verkia“, „Mes jau nebe vaikai“ ir „2mblas“.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, visų albume skambančių kūrinių įrašai šiemet buvo atnaujinti skaitmeniniu būdu, kartu atlikėjai socialiniame tinkle „YouTube“ paskelbė ir restauruotas savo legendinių vaizdo klipų versijas.

1992 metų balandį su daina „Mama“ debiutavusi „Pompa“ neįtikėtinu tempu prasiskynė kelią į populiariausių šalies grupių tarpą. Jaunoji auditorija iškart susižavėjo naujovišku Vilniaus skandalistų įvaizdžiu ir standartus griovusiomis dainomis, kurios radikaliai skyrėsi nuo tuometėje popscenoje dominavusių „Rondo“, Džordanos Butkutės ir „Alibi“, „Sekmadienio“, „Casino“ ir kitų atlikėjų repertuaro.

Grupė „Pompa“ - Thermo J., P.J.s Coke, Amigo MC, Aurora MC / Grupės archyvo nuotr.

Pažėrę seriją į topų viršūnes patekusių hitų, lietuviško repo pradininkai tų pačių 1992-ųjų pabaigoje išleido savo debiutinį albumą „Mallonu“, kurį sėkmingai tiražavo tiek leidybinės kompanijos „Zona“ ir „Bomba“, tiek muzikinės rinkos „piratai“.

„Pirmiausia „Pompa“ atkreipė dėmesį ne muzika, o savo tekstais, kurių tematika iš esmės nėra nauja. Tai mergaitės, berniukai, mašinos, pinigai, malonumai ir t. t. Tačiau jie pateikiami su humoru, ironija ir ne literatūrine kalba, o vartojant gatvės žargoną. Tai jau šis bei tas naujo lietuviškojoje populiariojoje muzikoje“, – taip grupės staigų „iškilimą“ tuomet bandė paaiškinti muzikologas Darius Užkuraitis minėtojo albumo recenzijoje.

Grupė „Pompa“ / Grupės archyvo nuotr.

Muzikine prasme „Pompą“ įkvėpė 90-aisiais Lietuvą pasiekusios muzikinio kanalo MTV transliacijos, o ypač laidoje „Yo! MTV Raps“ rodyti vaizdo klipai bei tokių užsienio atlikėjų kaip EMF, „Snap!“ ir „Technotronic“ pirmieji hitai.

Justas Mamontovas (žinomas kaip grupės prodiuseris ir tekstų autorius Baby UAB) interviu, paskelbtame žurnale „Veidas“, atvirai pripažino, kad „Pompos“ atveju repo muzikos stilius ir atitinkamas įvaizdis buvo pasirinktas sąmoningai, atsižvelgus į faktą, kad tuo metu Lietuvoje tokios muzikos atlikėjų išvis nebuvo.

„Tai viena iš mūsų projekto, sukurto pagal principą „kas pirmas, tas ir laimi“, idėjų. (...) Jeigu būtume pradėję groti metalą, tai reiktų iš pradžių aplenkti visus tuos gauruotus senius. O dabar buvome pirmieji. Repas yra naujovė. Po mūsų atsiradę reperiai yra tik „Pompos“ kopijos“, – kalbėjo jis.

„Pompa“ / R. Urbakavičiaus nuotr.

Komentuodamas grupės sceninį įvaizdį, „Pompos“ narys Thermo J. juokėsi, kad anuomet, pasirodęs gatvėje su „reperiška“ apranga, galėjai net gauti į galvą. Šiuo požiūriu tolerancijos ribos tuometinėje Lietuvoje buvo išties siauros ir tai, kas tiko scenai, galėjo būti nesuprasta kasdieninėje realybėje.

Tais laikais žurnalisto kalbintas Justas Mamontovas yra sakęs, kad 90-aisiais jo bei Sauliaus Sventicko įgyvendintas projektas vykdė ir nematomą misiją. Pasak prodiuserio, „Pompa“ buvo nervinanti grupė, kuri turėjo siurbti į save agresiją, kad pastaroji nebūtų nukreipta prieš kažką kitą.

„Tegul geriau kas nors išlieja pyktį ant mūsų dainų, negu kam gatvėje į snukį duodamas“, – tuomet vylėsi skandalingosios grupės prodiuseris.

Įdomu tai, kad „Pompa“ erzino ne tik konservatyvių pažiūrų ar humoro jausmo stokojusius žmones. Jos nekentė ir aršiausi „Foje“ ar „Bix“ gerbėjai, tuo metu nežinoję, kad Andrius Mamontovas prisidėjo prie visų pirmųjų hitų sukūrimo bei įrašymo, „Bix“ nariai Saulius Urbonavičius, Aurelijus Silkinis ir vadybininkas Rolandas Puolis sudarė sąlygas reperiams naudotis „Tango“ įrašų studija Šiauliuose, o Algis Kriščiūnas sumaketavo dviejų albumų „Mallonu Menthol“ ir „Kriminalinė Romantika“ viršelius.

„Pompa“ / R. Urbakavičiaus nuotr.

Provokacijas mėgusioje grupėje tikras čempionas buvo bosistas Amigo MC, kuris, įsivėlęs į konfliktą su Radviliškio policininkais, sugebėjo 5 paroms patekti į areštinę, o dar garsėjo ypatingu koncertiniu „numeriu“ – per „Pompos“ pasirodymus scenoje parodydavo nuogą užpakalį publikai. Šį triuką jis „perėmė“ iš britų indie grupės „Pop Will Eat Itself“, kuri 90-aisiais koncertavo Vilniuje, o pirmą kartą Amigo MC jį pademonstravo miniai žiūrovų per antrąją „Sargio šventę“.

Žiniasklaida nuolat domėjosi ir seksualiąja grupės nare Aurora MC, kuri šiuo metu gyvena JAV, o ypač nuskambėjo istorija apie tariamas Lietuvos „metalistų“ lyderio Sėklos bei „Pompos“ klavišininkės vedybas 1995-aisiais, tačiau tai buvo tik dar vienas linksmas šou, paįvairinęs tuometinio pramogų pasaulio kronikas.

Apskritai, „Pompos“ nariai keitėsi dažnai: per penkis metus trukusį aktyvios veiklos periodą, be jau minėtųjų Amigo MC, Auroros MC ir Thermo J., ant scenos ar vaizdo klipuose žiūrovai yra matę daug spalvingų asmenybių: P.J.’s Coke, D. Ace D., Mišionį, Pinokį, Tanią bei šio projekto sumanytojus Swoną ir Baby UAB.

„Pompa“ plokštelė „Labai mallonu“ / „Vinylomania“ nuotr.

Grupė per ganėtinai trumpą laiką spėjo išleisti net keturis albumus – „Mallonu“, „Mallonu Menthol“, „Kriminalinė Romantika“ ir „Blatnos dainos“ – kasetės formatu.

Vinilinės plokštelės „Labai Mallonu“ pasirodymo proga šiemet 30-metį švenčiančios „Pompos“ nariai išreiškė padėką ir pagarbą savo ištikimiausiems gerbėjams, kurie, net ir praėjus daugeliui metų, su nostalgija prisimena grupės dainas ir vaizdo klipus.