Į „Euroviziją“ pretenduojanti Monika Liu: net užėmusi paskutinę vietą, iš ten grįžčiau kaip karalienė

Šeštadienio vakarą vyksiančiame „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!” finale išsiskiria dainininkė Monika Liu – ji vienintelė iš aštuonių pretendentų pergalės siekia, dainuodama lietuviškai.

Retro atspalviais dvelkiantis Monikos Liubinaitės (tikroji dainininkės pavardė) kūrinys „Sentimentai“ ankstesniuose etapuose sulaukė daug komplimentų.

Antrajame atrankos pusfinalyje jį geriausiai įvertino ir žiūrovai, ir komisija, todėl Monika priskiriama prie šio vakaro finalo favoričių.

Dainininkė pati tai žino, tačiau neskuba kabintis ant krūtinės medalio ir ramina giminaičius, jau ieškančius nakvynės Turine, kur gegužę vyks „Eurovizijos“ konkursas.

„Neperšokęs upelio, nesakyk „op“. Čia yra pramogų pasaulis, o jis – nenuspėjamas.

Bet neslėpsiu – labai noriu laimėti. Jeigu norime pasiekti rezultatų, kurių neturėjome, turime ir daryti „Eurovizijoje“ taip, kaip nedarėme“, - portalo LRT.lt transliacijoje svarstė dainininkė.

Monika Liu / E.Blaževič/LRT nuotr.

Lietuvos popmuzikos klausytojams ji žinoma daug metų – ir kaip TV projektų dalyvė, ir kaip džiazą dainuojanti ar alternatyvių garsų prieskoniais pabarstytą muziką kurianti vokalistė.

Šią savaitę 34-ąjį gimtadienį šventusi Monika neabejoja – kelialapis į „Euroviziją“ būtų pati geriausia dovana.

JAV studijavusi, Londone ne vienus metus gyvenusi dainininkė prieš porą metų sugrįžo į Lietuvą ir toliau tęsia karjerą čia.

Panašu, kad sprendimas pasiteisino. Kūrinius anglų kalba pakeitė lietuviški – daina „Vaikinai trumpais šortais“ ir minialbumas „Melodija“ sulaukė didelio populiarumo.

Muzika, kurioje juntami senosios estrados atspindžiai, tampa Monikos Liu vizitine kortele, ir dainininkė dėl to tik džiaugiasi. Anot jos, dar gyvendama užsienyje ji suprato, kad, norint būti įdomiems, reikia atsigręžti į savo šaknis. Nes bandydamas mėgdžioti amerikietišką ar britišką muziką mažai kam būsi įdomus.

„Įrašus ir toliau darau studijoje Anglijoje, ten gimė ir „Sentimentai“. Bet namai – Lietuvoje. Šiandien tikrai nenorėčiau gyventi užsienyje“, - kalbėjo dainininkė.

Dainos „Sentimentai“ idėja gimė prieš metus – žiemą, karantino metu Monikai žiūrint pro langą į tylią apsnigtą Vilniaus gatvę.

Po kelių mėnesių dainą kartu su garsaus britų dainininko Michaelo Kiwanukos bendražygiu, prodiuseriu Milesu Jamesu Monika įrašė Londone. Ten gimė naujas jos minialbumą, kuris pasirodys šią vasarą.

Jame skambės net devynių minučių trukmės dainos „Sentimentai“ versija. Tačiau Monika nusprendė, jog sutrumpintą kūrinio variantą nori pateikti „Eurovizijos“ atrankai.

„Ta mintis įsėdo į galvą ir nepaleido. Rudenį, kai buvo metas pateikti paraišką, sirgau COVID-19, gulėjau lovoje. Pagalvojau – gyvenimas negali baigtis, nesudalyvavus „Eurovizijoje“, - šyptelėjo Monika.

Dainoje jos personažas – moteris, kuri gyvena praeityje, nes dabartis visiškai nepatinka. Lyg apsvaigusi ji guli mažame kambaryje tarp prisiminimų, svaičiodama apie raudonas rožes.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Monika Liu / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Toje dainoje randu savęs daug. Pati esu labai sentimentali.

Žmonės sako, kad mano dainos keistos, bet man taip neatrodo. Galbūt tai – ne toks skambesys, prie kokio esame pripratę“, - kalbėjo Monika.

Sulaukusi daugybės gerų atsiliepimų, ji jau dabar jaučiasi daug laimėjusi, tačiau tikslas nesikeičia – „Sentimentus“ atlikti „Eurovizijos“ scenoje Turine.

Dėl Monikos dainos internete kyla karštos diskusijos, ar dainuojant lietuviškai galima tikėtis suvirpinti Europos širdis. Dainininkė įsitikinusi, kad taip.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Monika Liu / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Metas nusimesti kompleksus dėl lietuvių kalbos. Ji graži. Metas pabandyti nulaužti „Strazdo“ kodą (Aistės Smilgevičiūtės atliekama daina „Eurovizijoje“ 1999 m. užėmė neaukštą vietą, nuo to laiko Lietuva į konkursą nesiuntė dainų lietuvių kalba – Red.).

Jei lietuvių kalba „Eurovizijoje“ kažkam atrodo minusas, reikia pamėginti paversti tai didžiausiu pliusu. Ši daina tikrai neskamba kaip angliška, išversta į lietuvių kalbą. Tikiu šia idėja, eičiau drąsiai ir nieko nebijočiau.

Gali nepatikti dainos stilius, bet ji tikrai gerai sukurta. Pagaliau, jei išvyksiu ir nepasiseks, juk aš viena dėl to kentėsiu. Net jei su šia daina „Eurovizijoje“ užimčiau paskutinę vietą, grįžčiau kaip karalienė. Manau, visiems būtų įdomu pažiūrėti, kaip man ten seksis“, - sakė Monika Liu.

Beje, prie „Eurovizijos“ Monika jau yra švelniai prisilietusi – buvo viena Vaido Baumilos ir Monikos Linkytės dainos „This Time“ autorių.

Bet šįkart visos jos viltys susijusios su „Sentimentais“, o mintis pabandyti patekti į „Euroviziją“ kaip solistei kirbėjo jau seniai.

„Niekada nesakiau, kad nedalyvausiu, tiesiog anksčiau gyvenau džiazo, alternatyvios muzikos pasaulyje. O tada pradėjau galvoti apie „Euroviziją“ – neslėpsiu, žiūrint pasirodymus „pramuša“ patriotizmas.

Šių metų „Eurovizijos“ šūkis – „grožio skambesys“. Kur kitur ši daina galėtų geriau skambėti“, - užsidegusi už savo dainą agitavo Monika.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Monika Liu / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Beje, jei pavyktų laimėti atranką, Turine ji norėtų pristatyti kitokį pasirodymą. Lietuvoje Monika Liu scenoje pasirodo viena, ekranuose sinchroniškai judant jos „antrininkėms“.

„Turinui turiu kitą viziją. Norėčiau daugiau judėti – ši suknelė yra sunki dėl ant jos esančių akmenukų, tad judėti sunku.

Tam pasirodymui reikėtų daugiau jėgų, žmonių. Tikiuosi, atsirastų komanda, nes daug ką darau pati“, - pripažino dainininkė.

Jei vis dėlto nepavyktų laimėti atrankos, tarp kitų finalininkų, kurie įsiminė, Monika mini Rūtą Loop.

Apie personažą Lolitą Zero, sukurtą aktoriaus Gyčio Ivanausko, dainininkė kalba su šypsena. G. Ivanauskas jau yra viešai užsiminęs, kad mintis į „Euroviziją“ siųsti dainą lietuvių kalba jam kelia abejonių.

„Jei man nepavyktų laimėti atrankos, būtų įdomu pamatyti, kaip sektųsi Lolitai Zero. Ji labai gyrėsi, kad Turine pasirodymas būtų „oho“. Įdomu pažiūrėti, ar tikrai taip būtų“, - grąžos konkurentui davė Monika.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Monika Liu / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Kalbėdama apie savo dainos privalumus, ji pastebi, jog kūrinys patinka ir dvidešimtmečiams, ir jų seneliams.

„Tik jie dainoje girdi skirtingus dalykus. Vyresni girdi nostalgiją, jaunesniems tai – neįprastas kūrinys. Neseniai „Sentimentus“ leido vienoje Bruklino diskotekoje, žmonės šoko ir stebėjosi, kad tai šviežiai skambantis kūrinys.

Muzikoje yra retro atspindžiai, bet skambesys – 2022-ųjų“, - pabrėžė Monika.

O kam ji pati jaučia daugiausia sentimentų, apie kuriuos dainuoja „Eurovizijos“ atrankoje?

„Vaikystei ir saugumo jausmui. Apie tai šiomis dienomis daug mąstau“, - šyptelėjo dainininkė.

Lietuvos atrankos į „Euroviziją“ „Pabandom iš naujo!” finalas – šį šeštadienį, jo transliacija – 21 valandą per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt. Dėl Lietuvos kelialapio į „Euroviziją“ rungsis Justė Kraujelytė, „Queens of Roses“, Lolita Zero, Gebrasy, Augustė Vedrickaitė, Monika Liu, Lolita Zero ir Rūta Loop.