Lolita Zero – apie eurovizinės dainos potekstę ir neapykantos žinutes: dabar iš jų tik juokiuosi

Ekstravagantiškiausias šeštadienio vakarą vyksiančio „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!” finalo pasirodymas – spalvingosios Lolitos Zero. Šio personažo kūrėjas Gytis Ivanauskas neabejoja – raguotos deivės atliekama daina „Not Your Mother“ gali laimėti ir didžiąją „Euroviziją“.

Prieš penkerius metus aktoriaus G. Ivanausko vaidinama Lolita Zero pirmąsyk sukėlė šurmulį „Eurovizijos“ atrankoje – tąsyk finale dalyvavo su kūriniu „Get Frighten“.

Viskas tada dvelkė humoru – nuo netaisyklingo dainos pavadinimo iki žiopčiojančio aktoriaus, už kurį dainavo vėliau į „Euroviziją“ išvykęs Jurijus Veklenko.

Jokios paslapties – šis pasirodymas buvo susijęs su kino chuligano Emilio Vėlyvio filmu „Zero 3”, kuriam Lolitos Zero personažas ir buvo sugalvotas.

„Prie jo dirbo didelė komanda – penki prodiuseriai, kiekvienas davė patarimų. Personažas pamažu augo ir dėliojosi, atsirado ragai, kičiniai rūbai, elgesys. Lolita Zero tikrai yra komandinis daugybės žmonių darbas“, - LRT.lt transliacijoje pasakojo G. Ivanauskas.

Daug kas tikėjosi, kad personažas pradings, pasibaigus filmo pristatymo kampanijai. Tačiau G. Ivanauskas turėjo kitų planų. Atsirado kvietimų pasirodyti renginiuose ir vakarėliuose, o per pirmąjį karantiną – naujų dainų.

„Pabandom iš naujo!“, Lolita Zero / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Tiesiog gera šalia savęs turėti Lolitą, ji puiki draugė. Lolita yra personažas, kuris leidžia scenoje elgtis laisviau, nei elgtųsi Gytis Ivanauskas.

Daina „Not Your Mother“ yra pirmojo karantino pasekmė. Nieko nebuvo galima veikti, tad užsidarėme studijoje su prodiuseriu Vitu Vaičiuliu (Daddy Was A Milkman ir kitų atlikėjų muzikos bendraautoris ir aranžuotojas – Red.) ir įrašėme kelių dainų juodraščius.

Šiai atrankai išsirinkome „Not Your Mother“, tobuliname tą dainą toliau. Reikia pasakyti, kad prieš penkerius metus Lolita Zero į „Euroviziją“ ėjo pakvailioti, o šįkart atėjo su rimta ir aiškia žinute“, - dėstė aktorius.

Žinute, kurią nemažai daliai žiūrovų nėra lengva perprasti. Scenoje Lolita Zero pasirodo ant pakylos, aplink ją šėlsta keturi aukso spalvos rūbais apsitempę šokėjai.

Negana to, scenoje Lolita žegnojasi. Pasipylė komentarai, kad raguotas personažas esą propaguoja satanizmą. Tai Gyčiui kelia juoko priepuolius.

„Pabandom iš naujo!“, Lolita Zero / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Mane ir ožiaragiu, ir satanistu išvadino. Lolita negali būti be ragų, tai – jos vizitinė kortelė. Interpretuoti gali kiekvienast, kaip tik nori. Ar tai ragai „Eurovizijai“, ar dar kažkam.

Pasirodymo žinutė yra apie tai, kad turime išlaisvinti savo demonus ir eiti išsišėlti šokių aikštelėje.

Yra tam tikrų poteksčių su religija. Daug karų vyksta dėl religijos, lyties, požiūrio vienas į kitą. Šįkart Lolitos personažas - hermafroditas. Lolita Zero anksčiau buvo labai moteriškas personažas, o mes dabar scenoje siekiame sukurti dievybę, kuri sako – aš ne tavo motina, kad tu man melstumeisi, turi atsigręžti į save, paleisti savo demonus, kad visi būtume savimi.

Tie demonai – keturi šokėjai, kurie žūsta finale. Tikiuosi, dabar aiškiau“, - šypsojosi aktorius.

Ekstravagantiškas personažas patinka ne visiems. Gytis neslepia – gauna daugybę ne tik palaikymo, bet ir neapykantos žinučių.

„Prieš penkerius metus, kai pirmą sykį dalyvavau atrankoje, susidūriau su labai daug neapykantos.

Nebuvau toks stiprus, nebuvau tiek patyręs patyčių, žeminimų. Buvo sunku, bet tai buvo gera pamoka, ją išmokau. Todėl dabar iš tokių žinučių tik juokiuosi. Tos neapykantos yra, ir nemažai. Bet daugiausiai – iš tų, kurie nemėgsta nieko. Siauro mąstymo žmonių“, - atvirai kalbėjo G. Ivanauskas.

Kitas įdomus aspektas – aktorius pastebi, kad Lolitos Zero personažui palankumą jaučia LGBTQ bendruomenės žmonės. Ir tai jį džiugina.

„Ar šis personažas padeda gydyti homofobiją? Labai tikiuosi. Nors ta žinutė dainoje neišreikšta, bet žmonės tai supranta. Ir tai – dar viena iš mano misijų. Kad žmonės išsilaisvintų ir gerbtų vieni kitus tokius, kokie yra“, - linktelėjo Gytis.

„Pabandom iš naujo!“, Lolita Zero / E. Blaževič/LRT nuotr.

Į „Eurovizijos“ atranką jis ėjo pasiruošęs rimtai – vien naujas Lolitos Zero įvaizdis, sukurtas dizainerio Roberto Kalinkino, kainavo „tikrai ne kelis šimtus eurų, o gerokai daugiau“.

Atrankos finale šį vakarą Lolita Zero ketina pristatyti kiek patobulintą dainos versiją, kurioje, kaip sako G. Ivanauskas, „atsiras šiek tiek muzikinių papildų“.

Pastaba, kurios daina ne sykį sulaukė iš komisijos, - kad sceninis pasirodymas įspūdingas, tačiau dainoje trūksta vokalo ir melodijos. Apie tai G. Ivanauskas pasirengęs diskutuoti.

„Suprantu, kad „Eurovizijai“ gal reikia vokalo viražų, bet galima pažiūrėti ir iš kitos pusės.

„Eurovizijai“ reikia netikėtumo, paslapties. Šabloninių dainų Eurovizijoje pilna. Reikia ekstravagancijos. Keletą metų iš eilės laimi ryškūs artistai, išskirtiniai atlikėjai, išvaizda, kūriniai. O tie, kurie bando pataikyti į standartus, paprastai nublanksta.

Taip, mano siūlomas pasirodymas – eksperimentinis, bet jis kitoks. Tikrai žinau, kad Lolita Zero „Eurovizijoje“ neliktų nepastebėta. Ją tikrai įsimins. O balsuos ar ne – niekas negalime atspėti“, - juokėsi aktorius.

„Pabandom iš naujo!“, Lolita Zero / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jei nepavyktų atrankos laimėti pačiam, kaip atrankos favoritę jis išskiria Moniką Liu – gerą savo draugę, kurios balsu ir talentu žavisi.

„Daina „Sentimentai“ - nuostabi, pati Monika - nuostabi. Klausimas tik dėl lietuviško dainos teksto. Koks bebūtų geras vokalas ir kūrinys, nemanau, kad lietuviškas tekstas ten, „Eurovizijoje“, veiktų.

Dainuoti prancūziškai, ispaniškai, net lenkiškai – taip. Bet mes - per maža šalis, kad į „Euroviziją“ vežtume lietuvių kalbą. Girdžiu, kad tai misija – lietuvių kalbą išgirstų visa Europa. Su šituo nesutikčiau, nes galim likti nepastebėti. Rizikos, kad liktų nepastebėta Lolita, tikrai nėra“, - kalbėjo G. Ivanauskas.

Kol ruošiasi dar sykį į atrankos sceną žengti su trisdešimties centimetrų aukštakulniais, aktorius patikina – savo vardu, ne kaip personažas, į muzikos sceną jis nesiveržia. Juolab – į „Euroviziją“.

„Esu dramos aktorius, tikrai neturiu ambicijų tapti dar ir dainininku. „Eurovizijos“ ir teatro scenos – kažkuo panašios. Ir ten, ir čia kuriu personažą“, - sakė aktorius.

Visą pokalbį su juo galite pamatyti čia:

Lietuvos atrankos į „Euroviziją“ „Pabandom iš naujo!” finalas – šį šeštadienį, jo transliacija – 21 valandą per LRT TELEVIZIJĄ, LRT RADIJĄ ir portale LRT.lt. Dėl Lietuvos kelialapio į „Euroviziją“ rungsis Justė Kraujelytė, „Queens of Roses“, Lolita Zero, Gebrasy, Augustė Vedrickaitė, Monika Liu, Lolita Zero ir Rūta Loop.