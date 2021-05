Finalo išvakarėse „The Roop“ diskoteką generalinėje repeticijoje stebėjo tarptautinė komisija

Penktadienio vakarą Lietuvos atstovai „Eurovizijoje“, grupė „The Roop“, vėl lipo ant Roterdamo „Ahoy“ arenos scenos – vyko generalinė finalo repeticija, kurią stebėjo tarptautinė žiuri, sudaryta iš muzikos profesionalų.

Finale pasirodo 26 šalių atstovai. Vakarą pradėjo Kipro atstovė Elena Tsagrinou su daina „El Diablo“, o užbaigė San Marino atlikėja Senhit, ant scenos pasirodžiusi su reperiu iš JAV Flo Rida. Jie vakarą vainikavo kūriniu „Adrenalina“.

Mūsų šalies atstovai pasirodė aštuoniolikti. Prieš juos ant scenos pasirodė Bulgarų atstovė Victoria, o mūsų atlikėjus scenoje keitė devynioliktu numeriu pasirodę ukrainiečiai su daina „Shum“. Visus finalo dalyvių kūrinius ir pasirodymų tvarką galite rasti čia.

Antroji grupės „The Roop“ repeticija „Ahoy“ arenoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„The Roop“ repeticija praėjo sklandžiai – diskoteką lietuvių grupė užkūrė ir ant scenos, ir poilsio zonoje, kur jų pasirodymą stebėjo kitų delegacijų atstovai, smagiai linksėję į ritmą. Svarbu, kad sužavėta būtų ir tarptautinė komisija, kuri po repeticijos dalija savo balus.

Tiesa, pusfinaliuose vertino tik juose pasirodančių šalių atstovai, taip pat trijų šalių komisijos iš šalių, kurios jau iš anksto turėjo užtikrintą vietą finale. Finalo repeticijos vakarą dalyvių pasirodymus vertina žiuri iš visų 39 konkurse dalyvaujančių šalių. Jų balai sudaro pusę finale pelnomų balų.

„The Roop“ „Eurovizijos“ užkulisiuose / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Kitą pusę sudaro balsai žiūrovų, rytojaus tiesioginės transliacijos metu balsuosiančių telefonu. Kadangi šalys už savo šalių atlikėjus balsuoti negali, „The Roop“ ne sykį akcentavo, kad šeštadienio vakarą bus labai reikalingas tautiečių, gyvenančių užsienyje, palaikymas.

Jau šeštadienį paaiškės, kas taps šių metų „Eurovizijos“ nugalėtoju. Tiesioginę konkurso finalo transliaciją stebėkite nuo 22 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir portalte LRT.lt, taip pat klausykitės per LRT RADIJĄ. Nuo 21 val. per LRT TELEVIZIJĄ žiūrėkite dokumentinį filmą „Dance Alone“, pasakojantį apie grupės „The Roop“ susikūrimo ir eurovizinės kelionės istoriją.