Sudėliota „Eurovizijos“ finalo pasirodymų tvarka, „The Roop“ ant scenos žengs aštuoniolikti

Po antrojo „Eurovizijos“ pusfinalio paskelbta, kokia tvarka ant scenos šeštadienį pasirodys konkurso finalininkai. Geltonoji Lietuvos viltis konkurse, grupė „The Roop“, diskoteką užkurs aštuoniolikti, skelbiama eurovision.tv.

Po kiekvieno pusfinalio jį įveikę šalių atstovai burtų keliu turėjo išsitraukti, kurioje, pirmoje ar antroje, finalo dalyje pasirodys. Dar antradienį buvo žinoma, kad vietą finale užsitikrinę mūsų šalies atstovai pasirodys antrojoje vakaro pusėje.

Vėliau tikslią pasirodymų tvarką sudėliojo „Eurovizijos“ prodiuseriai, atsižvelgdami į tai, kas dainuoja – solistas ar grupė, į kūrinio žanrą ir kitus aspektus. Iš viso konkurse pasirodys 26 šalių atlikėjai.

Finalą pradės Kipro atstovė, užbaigs San Marino atlikėja Senhit, pasirodysianti su JAV reperiu Flo Rida.

„The Roop“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Finalo pasirodymų tvarka:

1. Elena Tsagrinou – „El Diablo“ (Kipras)

2. Anxhela Peristeri „Karma“ (Albanija)

3. Eden Alene – „Set Me Free“ (Izraelis)

4. „Hooverphonic“ – „The Wrong Place“ (Belgija)

5. Manizha – „Russian woman“ (Rusija)

6. Destiny – „Je Me Casse“ (Malta)

7. „The Black Mamba“ „Love Is On My Side“ (Portugalija)

8. „Hurricane“ „Loco Loco“ (Serbija)

9. James Newman „Embers“ (Jungtinė Karalystė)

10. Stefania „Last Dance“ (Graikija)

11. Gjon`s Tears „Tout l`univers“ (Šveicarija)

12. „Daði og Gagnamagnið“ „10 Years“ (Islandija)

13. Blas Canto „Voy a Quedarme“ (Ispanija)

14. Natalia Gordienko „Sugar“ (Moldova)

15. Jendrik „I don`t Feel Hate“ (Vokietija)

16. „Blind Channel“ „Dark Side“ (Suomija)

17. Victoria „Growing Up Is Getting Old“ (Bulgarija)

18. „The Roop“ „Discoteque“ (Lietuva)

19. „Go_A“ – „Shum“ (Ukraina)

20. Barbara Pravi „Voila“ (Prancūzija)

21. Efendi – „Mata Hari“ (Azerbaidžanas)

22. TIX – „Fallen Angel“ (Norvegija)

23. Jeangu Macrooy „Birth of a New Age“ (Nyderlandai)

24. „Maneskin“ „Zitti e Buoni“ (Italija)

25. Tusse – „Voices“ (Švedija)

26. Senhit „Adrenalina“ (San Marinas)

Didysis „Eurovizijos“ finalas Roterdamo „Ahoy“ arenoje vyks šeštadienį, gegužės 22 d. nuo 22 val. Renginį tiesiogiai transliuos LRT TELEVIZIJA, LRT RADIJAS ir portalas LRT.lt. Nuo 21 val. LRT TELEVIZIJA rodys dokumentinį filmą „Dance Alone“, pasakojantį apie grupės „The Roop“ susikūrimą ir kelią į didžiąją „Euroviziją“.

Po finalo paaiškės ir tai, kaip abiejuose pusfinaliuose balsavo televizijos žiūrovai bei tarptautinės komisijos.