Tarptautinėje geomokslų olimpiadoje Lietuvos mokiniai pelnė 9 medalius

Rugpjūčio paskutinėmis dienomis nuotoliniu būdu vykusioje 15-ojoje tarptautinėje geomokslų olimpiadoje Lietuvos mokiniai pasirodė ypač sėkmingai – iš viso iškovoti 9 medaliai: po 1 sidabro ir aukso ir 7 bronzos. Tokią informaciją Lietuvos Neformaliojo švietimo centras skelbia pranešime žiniasklaidai.

Duomenų bazių teste aukso medalį iškovojo Lukas Kisielis (Vilniaus licėjus, mokytoja Linoreta Vasilevičienė), kuris tarp visų olimpiadoje dalyvavusių mokinių šioje užduotyje užėmė 8 vietą. Bronzos medaliai skirti Pauliui Daraškai (Mažeikių Gabijos gimnazija, mokytoja Aldona Širvinskienė), Dovydui Demikiui (Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja Loreta Latvienė), kretingiškiui Jokūbui Baltūsiui (Pranciškonų gimnazija, mokytojas Vilius Adomaitis) ir Ignui Balsiui (Jonavos Senamiesčio gimnazija, mokytoja Svetlana Glušniova).

Mokiniai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Žemės sistemų projekte, bendradarbiaujant su moksleiviais iš įvairių pasaulio valstybių, reikėjo paruošti prezentaciją. Šią užduotį sėkmingai atliko Ignas Balsys (Jonavos Senamiesčio gimnazija, mokytoja Svetlana Glušniova) ir Dovydas Demikis (Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja Loreta Latvienė). Ignas apdovanotas sidabro medaliu, o Dovydas – bronzos.

Komandiniai bronzos medaliai pelnyti už komandinę nacionalinių lauko tyrimų projektų užduotį. Šiai užduočiai mokiniai turėjo pasiruošti dar prieš olimpiadą atlikdami lauko bei laboratorinius tyrimus ir tokiu būdu tirdami juos dominančią hipotezę. Bronzos medaliai skirti Pauliui Daraškai, Skaistei Vytuvytei ir Aivarui Jomantui už projektą pavadinimu „Was melt-water dynamics of the Last Glaciation in south-east Lithuania caused by climate change?“ ir Ignui Balsiui, Lukui Kisieliui, Dovydui Demikiui bei Jokūbui Baltūsiui už projektą „Analysis of aquifer water's composition and chemical properties“.

Mokiniai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tarptautinėje olimpiadoje dalyvavo mokiniai, kurie geriausiai pasirodė Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto organizuotoje V Lietuvos geomokslų olimpiadoje. Tai - Dovydas Demikis (Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja Loreta Latvienė), Paulius Daraška (Mažeikių Gabijos gimnazija, mokytoja Aldona Širvinskienė), Skaistė Vytuvytė (Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija, mokytoja Greta Žostautaitė), Lukas Kisielis (Vilniaus licėjus, mokytoja Linoreta Vasilevičienė), Ignas Balsys (Jonavos Senamiesčio gimnazija, mokytoja Svetlana Glušniova), Jokūbas Baltūsis (Pranciškonų gimnazija, mokytojas Vilius Adomaitis) ir Aivaras Jomantas (Kauno jėzuitų gimnazija, mokytoja Loreta Latvienė).

Mokiniai klasėje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Lietuvos komandai vadovavo Laurynas Klimavičius, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto specialistas, Vaida Kirkliauskaitė, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geologijos ir mineralogijos katedros doktorantė, ir Gabrielė Tijūnaitytė, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geologijos bakalauro studijų programos studentė.

Olimpiadą šiemet organizavo Italija. Olimpiadoje iš viso dalyvavo moksleiviai iš 38 valstybių. Per olimpiadą mokiniai ne tik pasitikrino geologijos, geografijos, klimatologijos, astronomijos ir kitų gamtos mokslų žinias, bet ir susipažino su geomokslais besidominčiais bendraamžiais iš viso pasaulio.