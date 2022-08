Puškino gimnazijos Kaune nebelieka: ugdymo įstaiga naujus mokslo metus pasitinka nauju vardu

Naujus mokslo metus Kaune viena švietimo įstaigų pradės pakeistu pavadinimu: Aleksandro Puškino gimnazija tapo Kauno tarptautine gimnazija. Paskutinę vasaros dieną ant gimnazijos jau buvo iškaba su nauju vardu. Be to, pati ugdymo įstaiga pavasarį kreipėsi dėl pavadinimo keitimo, nes buvęs tapo per siauras, apibūdinant gimnazijos teikiamų paslaugų įvairovę, paskirtį ir specifiką.

LRT.lt primena, kad dar balandį Kauno miesto savivaldybė paskelbė norą pervadinti mieste veikiančią rusų poeto Aleksandro Puškino vardu pavadintą gimnaziją. Ugdymo įstaigos direktorius Erikas Griškevičius pabrėžė – siekiama, kad mokyklos pavadinimas atspindėtų tarptautiškumą.

Kauno Aleksandro Puškino gimnazija / T. Biliūno/LRT nuotr.

„Šiuo metu mūsų gimnazijoje mokosi 30 skirtingų tautybių [mokinių] ir visų pagrindinių tikėjimo konfesijų atstovai. <...> Orientuotis vien tik į rusų kultūrą, pabrėžiant rusiškumą, kaip yra su A. Puškinu, – nelabai atitinka dabartinę tikrovę“, – balandį LRT.lt komentavo E. Griškevičius.

Birželio 21 d. Kauno taryba bendru sutarimu pritarė, kad ugdymo įstaiga iš Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pavirstų Kauno tarptautine gimnazija.

Kaip teigė projekto rengėjai, dėl gimnazijos pavadinimo keitimo balandžio 25 d. kreipėsi pati ugdymo įstaiga. Sprendimo projekte nurodyta, kad įstaigos pavadinimas tapo per siauras, apibūdinant gimnazijos teikiamų paslaugų įvairovę, paskirtį ir specifiką.

Kauno tarptautinė gimnazija / V. Šukštos/LRT nuotr.

„Gimnazija išsiplėtė ir ugdymo organizavimas rusų kalba tapo viena teikiamų švietimo paslaugų miesto ir apskrities bendruomenei. Kauno tarptautinės gimnazijos pavadinimas tiksliausiai apibūdintų gimnazijos tautinę ir ugdymo organizavimo įvairovę. Viena žodžio „tarptautinis (-ė)“ reikšmių – „yra bendra daugeliui tautų“, – rašoma sprendimo projekte.

Ten pat minima, kad gimnazijoje mokosi apie 200 mokinių migrantų iš Afganistano, Filipinų, Rumunijos, Latvijos, Vokietijos, Italijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Moldovos, Kazachstano, Tadžikistano, Venesuelos, Ispanijos, Airijos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių.

Kauno tarptautinė gimnazija / V. Šukštos/LRT nuotr.

Birželį pateiktame dokumente nurodoma, kad gimnazijoje mokosi 1 465 mokiniai 30 skirtingų tautybių.

„Tai – lietuviai (miesto gyventojai ir grįžę iš užsienio), ukrainiečiai (atvykę iki vasario 24 d. ir karo pabėgėliai), rusai (vietiniai ir bėgantys nuo rusų režimo), baltarusiai (pabėgėliai), estai, latviai, kazachai, uzbekai, tadžikai, afganistaniečiai, venesueliečiai, filipiniečiai, meksikiečiai, JAV piliečiai, anglai, iraniečiai, rumunai, žydai (Izraelio piliečiai ir vietiniai), čečėnai, Moldovos piliečiai, totoriai, armėnai, azerbaidžaniečiai, kartvelai ir t. t.“ – rašoma sprendimo projekte.