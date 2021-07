Jašiūnų dvare – reta 19 amžiaus plakatų, muzikos instrumentų parodą

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus pristato retą, 19-likto amžiaus plakatų, muzikos instrumentų parodą Jašiūnų dvare. Pasak muziejininkų, fonduose saugomi šimtai tūkstančių eksponatų retai išvysta dienos šviesą dėl nedidelių ekspozicijos salių, todėl nuspręsta rengti parodas ir skolinti eksponatus ir kitoms kultūros erdvėms.

19-to amžiaus gyvenimas Vilniuje buvo pilnas kultūros, kūrėjų ir atvykstančių artistų. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Jašiūnų dvare pristato vertingą 200-tų metų plakatų kolekciją - joje atsispindi, kokie buvo renginiai, kiek kainavo bilietas, kas vaidino ar dainavo Vilniuje.

Daugelis afišų – rusų ir lenkų kalbomis. Kultūros istorikė teigia, kad daugelis vilniečių, nesvarbu, kokios jie buvo tautybės – lietuviai ar lenkai tapatino save su Lietuva, tačiau rusų kalba – jau buvo cenzūros nurodymas.

„Afišos rusų kalba pradėtos spausdinti po VU uždarymo, kuris buvo uždarytas vykdant represijas, po filaretų bylų, tremčių, po sukilimo universitetas uždarytas 1832 metais ir išėjo parėdymas afišas spausdinti ir rusų, ir lenkų kalba, po to spektakliai dar vyko tik lenkų kalba“, – sako Kultūros tyrimų instituto mokslininkė Vida Bakutytė.

Pasak muziejininkų, iki 1863-ųjų sukilimo sostinėje veikė Vilniaus teatras, turėjęs net dvi scenas – Didžiąją Radvilų rūmuose bei Mažąją – Vilniaus rotušėje. Čia vaidino žymiausios Europoje cirko trupės, buvo statomos dramos ir operos.

Jašiūnų dvare pristatydamas kultūrinį 19-to amžiaus pradžios gyvenimą, Teatro, muzikos ir kino muziejus atvežė to meto instrumentų, muzikinių dėžučių, baldų. Iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos paskolinti to meto kostiumai. Čia sukurta autentiška to laiko atmosfera.

„Mes turime savo kolekcijoje 500 tūkst. eksponatų, deja, savo ekspozicinėse salėse eksponuojame tik 0,7 procento, ir mes tikrai suprantame, kad negalėsime parodyti visko, ir nutarėme, kad Lietuvoje yra puikios ekspozicinės salės, puikūs dvarai, kaip matome, ir galime savo kolekciją vežti rodyti“, – teigia Teatro, muzikos ir kino muziejaus vadovė Nideta Jarockienė.

Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, jau veikia Mataičių folkloro teatro scenografijos paroda. Anksčiau Vilniuje rodytos ekspozicijos taip pat bus pristatomos visoje Lietuvoje.