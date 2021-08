Laiko planavimo įgūdžiai: norint nuveikti daugiau, reikės kažko atsisakyti

Šiuolaikinis žmogus dienos pabaigoje neretai ima priekaištauti sau, kad taip ir nenuveikė to, kas buvo svarbiausia. Kaip susidėlioti prioritetus, atrasti laiko sau ir tam, kas svarbu, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ pasakoja aktorius Marius Repšys ir asmeninio produktyvumo ekspertas Mindaugas Grajauskas.

„Laiką sau išnaudojame labai neefektyviai. Paroje turime 2–4 valandas, kurias galime išnaudoti savęs tobulinimui, hobiams, bet visą laiką praleidžiame telefone, tai yra absoliučiai neefektyvu ir beprasmiška“, – sako aktorius Marius Repšys.

Mūsų dėmesio reikalauja daugybė dalykų, todėl, anot asmeninio produktyvumo eksperto M. Grajausko, verta įsisąmoninti, kad visas mūsų turimas laikas jau yra kažkuo užpildytas, reikėtų galvoti, ne kaip suspėti padaryti daugiau, o verčiau pamąstyti, ko galima atsisakyti. Svarbu įsisąmoninti, kiek laiko atrodo protinga skirti tam tikrai veiklai, pavyzdžiui, socialiniams tinklams.

„Įprantame savo laiką praleisti telefone, socialiniuose tinkluose arba įsivelti į smulkmenas ir veiklas, kurios mums nekuria tiek daug vertės. Pirmas žingsnis yra inventorizavimas ir tada jau ieškoma būdų, kaip tobulinti įpročius, padėti skirti ir panaudoti laiką tiems dalykams, kurie yra svarbiausi kasdienybėje“, – teigia M. Grajauskas.

Laikrodis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Aš atsisakiau socialinių tinklų, ten švaisčiau daug laiko. Atsirado tiek daug valandų ir minučių, galiu sau leisti ir paskaityti, ir pagroti. Laikas yra brangiausias, kai būnu su šeima ir galiu kurti. Jeigu turi kažkokį siekį, tikslą ir per dieną jam skiri minimaliai, bent valandą, per metus tai pasidaugina iš 365 dienų, galima paskaičiuoti, kiek įmanoma patobulėti per tą laiką“, – pasakoja M. Repšys.

„Svarbiausia yra sąmoningas pasirinkimas, įsisąmoninimas, kad norėdamas kažką įveikti, turėsi daugybės dalykų nepadaryti. Tai 21 amžiaus žmogui yra sudėtinga, nes galimybių turime gerokai daugiau nei žmonės prieš mus. Aukštą produktyvumą, intensyvumo pavarą, reikia keisti žema pavara. Reikalingas balansas, nes be jo neišvengiamai atsiranda nuovargis, perdegimas, nusivylimas, beprasmybės pojūtis. Galima nuveikti daug, bet tai nebedžiugina, kiekvieną kartą, kad ir kiek žmonės padarys, norėsis dar daugiau – čia mūsų žmogiškoji prigimtis. Svarbu nepamiršti rūpintis ir saugoti save“, – pataria asmeninio produktyvumo ekspertas M. Grajauskas.

Visas pokalbio įrašas – rugpjūčio 13 d. laidoje „Labas rytas, Lietuva“.

Parengė Roberta Šukauskaitė.