Žvilgsnis į San Fransisko lietuvius: siekia ne tik suburti tautiečius, bet ir išgarsinti bendruomenę JAV

Nors kadaise atvykėlius į San Fransiską viliojo aukso karštinė, dabar daugelis į šį miestą atvykstančių lietuvių traukia tiesiai į pietinėje San Fransisko įlankos pakrantėje įsikūrusį JAV informacinių technologijų lopšį – Silicio slėnį. Sako, kiekvieno auksas dabar skirtingas.

„Čia iš tikrųjų yra labai gyvenimiškas klausimas ir kartais žmonės nelabai žino, kodėl atvyksta kažkur ir nusėda. Bet kai būdamas jaunas žmogus pervažiuoji visą Ameriką ir pamatai, kad kažkas San Fransiske prilipo tau – ta atmosfera, gamta, aplinka – toks neapsakomai vidinis jausmas sako, kad čia tavo vieta, čia tau tinka būti“, – mintimis su LRT PLIUS laida „Širdyje lietuvis“ dalijasi San Fransisko lietuvių bendruomenės valdybos narys Vaidas Šukys.

Pats Vaidas JAV gyvena ne vieną dešimtmetį. Ne tik aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje, bet ir Ramiojo vandenyno pakrantėje buvo įkūręs lietuvišką restoraną.

„Tai buvo būdas sukurti lietuvišką atmosferą, tarsi mažą Lietuvą savo kišenėje būtent San Fransiske, kad lietuvių bendruomenė džiaugtųsi tokia galimybe turint kažką savo, kažką artimo ne tik maistu, bet ir kultūra“, – sako lietuvis.

Tiesa, išsiilgęs tėvynės Vaidas nusprendė grįžti. Lietuvoje netgi kandidatavo į Seimą.

„Tas Seimo nario tarsi išbandymas buvo vienas iš kelių padėti tautai kuo galiu – savo išsilavinimu, reputacija, galimybėmis, pasaulio žiniomis, kontaktais. Tačiau ir neapsiribojant su Seimo nariu ar politika susijusiu dalyku, aš ir taip visą laiką stengiuosi padėt Lietuvai, būti tame ryšyje su savo tėvyne“, – tikina jis.

Nors gimė ir užaugo Jurbarke, 21-erius metus JAV namais vadina ir Vita.

JAV vėliava / Mark Rabe/Unsplash nuotr.

„Būdama Vytauto Didžiojo universitete sugalvojau, kad reikėtų aplankyti Ameriką ir pirmiausia atvažiavau į Niujorką. Man ten nepatiko, buvo per daug žmonių, per daug mašinų. Tada atvažiavau į Bostoną, Bostone buvo labai panašu į Europą ir man nepatiko, aš norėjau kažkokios kitokios gamtos, kad viskas kitaip atrodytų, kad pajausčiau tą amerikietišką gyvenimą ir tada man draugai parekomendavo važiuoti į Arizoną, o Arizonoje buvo man per karšta“, – pasakoja San Fransisko lietuvių bendruomenės viceprezidentė Vita Gailiūnaitė.

Į renginių organizavimo verslą įsisukusi Vita ilgą laiką laikėsi toliau nuo oficialios lietuvių bendruomenės. Manė, kad įsitraukti į jos veiklą jai tiesiog neužteks laiko. Tačiau vėliau suprato, kad klydo.

„Kai gimė sūnus, aš supratau, kad man trūksta Lietuvos. Susigraudinsiu dabar. Supratau, kad trūksta savos kalbos, kultūros ir po truputėlį pradėjau įsitraukti“, – sako lietuvė.

Dabar ji San Fransisko lietuvių bendruomenės viceprezidentė, kuri tautiečių kolektyvui padeda tuo, ką moka geriausiai – organizuoja čia nepamirštamus renginius. Į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę surinkę kone pusantro šimto tautiečių, San Fransisko lietuviai sako, kad tai tik pradžia.

Prieš 15 metų čia pirmą kartą istorijoje įkurtai lituanistinei mokyklai vadovaujanti Aistė Siaurytė-Solly sako, kad lietuvių bendruomenė San Fransiske – naujos kartos. Daug žmonių būtent į Vakarų pakrantėje įsikūrusį miestą atvyko jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

„Mūsų tikslas buvo tiems trečiabangiams padėti, kad išlaikytų savo kultūrą ir kalbą už Lietuvos ribų, ir labai buvo svarbu, kad mūsų vaikai neprarastų lietuvių kalbos žinių. Tai įsteigti tą mokyklėlę buvo labai svarbu, kad mes galėtume pradėt nuo mažų dienų ir išlaikyti tą kalbą, puoselėti. Kad jie galėtų ir skaityti, ir rašyti, ir kalbėti puikiai lietuviškai“, – komentuoja pašnekovė.

San Fransisko lietuviai / Laidos stop kadras

Kiekvieną savaitgalį vaikų apsupta Aistė lietuviškai auklėja ir savo dukrą. Sako, ši jau būdama trejų mokėjo tris kalbas, o šeima greit atrado receptą, kaip jai padėti lavinti visas tris.

„Mano dukrytė kalba trimis kalbomis: lietuviškai, angliškai ir ispaniškai. Ispaniškai mokykloje, namie – lietuviškai ir angliškai. Mano vyras yra iš Naujosios Zelandijos, jis kalba angliškai. Kaip šeima mes labai anksti nusprendėm, kad mums išlaikyti tas kalbas, kalbėti jomis namie yra labai svarbu.

Ir nusprendėm, kad jei aš esu viena su vaiku, tai kalbame lietuviškai, jei prie šeimos vakarienės stalo – angliškai, tam tikrose erdvėse maišome kalbas. Iš tikrųjų tas variantas man asmeniškai pasiteisino, mano mergina rašo, kalba ir skaito lietuviškai gana rišliai ir be akcento“, – džiaugiasi San Fransisko lituanistinės mokyklos „Genys“ vadovė.

Tarp lietuvių bendruomenės San Fransiske puikiai jaučiasi ir Dennis Garrisonas. Jis amerikietis ir su Lietuva neturėjo nieko bendro iki 2001-ųjų, kai pirmą kartą čia atvyko darbo reikalais. Dennis į Vilnių skraidė dvejus metus, sako per tą laiką mūsų sostinę jau spėjęs pažinti, tačiau norėjo pamatyti ir daugiau, todėl paprašė lietuvių jam aprodyti ir provinciją.

„Aš tikrai susitapatinau su tais žmonėmis Lietuvos kaimuose, norėjau padėti jiems ir vaikams. Galite tai vadinti likimu, bet aš tai vadinu pasirinkimu daryti tai, kas man patinka. Todėl ir pasirinkau šį kelią“, – sako pašnekovas.

Dabar Dennis Lietuvos garbės konsulas San Fransiske. Jo įkurtame klube lietuvių bendruomenė dažnai renkasi, čia vyksta ir šventiniai renginiai.

„Aš padedu lietuviams visur, kur tik įmanoma. Dabar mes atstovaujame lietuvius San Fransiske. Dažniausiai pasitaikantis atvejis: žmonės keliauja ir pameta pasą. Jie paskambina man ir aš padedu jiems gauti dokumentus ir parvykti namo. Jei čia lankosi garbingi asmenys, aš jiems aprodau apylinkes, organizuoju susitikimus su verslo atstovais ir valstybės pareigūnais čia San Fransiske. Padedu ir su renginiais, kad lietuviai galėtų susirinkti“, – pažymi Lietuvos garbės konsulas San Fransiske.

„Kai neturi oficialių valdžios įpareigojimų, niekas tavęs neriboja, gali daryti tiek, kiek užtenka entuziazmo“, – priduria Lietuvos garbės konsulas savo namuose priimantis ir studentus iš Lietuvos.

San Fransisko lietuvių bendruomenė / Laidos stop kadras

Saulėtosios Kalifornijos šiaurėje gyvenantiems lietuviams vadovauja Mindaugas Šatas. Bendruomenės pirmininku jis išrinktas dar visai neseniai, tačiau jau dabar yra tikras – lietuvių čia laukia dideli darbai.

„Lietuvybė man visada reiškia labai daug, mano tėtis buvo lietuvių kalbos mokytojas, visada kovojo ir Sąjūdžio metu už Lietuvos nepriklausomybę“, – pažymi tautietis.

Mindaugas tikras, subūręs energingą komandą aplink save, sugebės drauge su tautiečiais ne tik šventes švęsti, bet ir padaryti taip, kad lietuvių bendruomenė San Fransiske būtų žinoma visose JAV.

