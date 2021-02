Užsienyje įgyto diplomo pripažinimas: kur kreiptis į Lietuvą grįžusiems tautiečiams?

Nemaža dalis lietuvių išsilavinimą įgyja svetur, tačiau nusprendę grįžti į Lietuvą susiduria su klausimu dėl užsienio diplomo pripažinimo tėvynėje. LRT.lt pasidomėjo, kur reikėtų kreiptis ir ką svarbu žinoti iš užsienio atvykusiems lietuviams, norintiems čia tęsti mokslus ar dirbti.

Projekto „Renkuosi Lietuvą“ koordinatorė, konsultantė Emilija Oleškevič iš užsienio grįžtantiems tautiečiams, kurie domisi užsienyje įgyto diplomo pripažinimu Lietuvoje, pirmiausia pataria įvertinti, kam jo reikės.

„Jeigu asmuo planuoja studijuoti universitete, daugelis aukštojo mokslo įstaigų turi teisę pačios pripažinti diplomus. Švietimo ir mokslo ministro įgaliojimą šiuo metu turi šios aukštosios mokyklos: Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Mykolo Romerio universitetas ir LCC tarptautinis universitetas“, – vardija specialistė.

Studentai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ji atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jei asmuo planuoja stoti į minėto įgaliojimo neturinčią aukštąją mokyklą, dėl užsienio diplomo pripažinimo reikėtų kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC).

„Jeigu asmuo planuoja dirbti, tai apie jo kvalifikaciją ir tinkamumą turėtų spręsti pats darbdavys. Jeigu tai valstybės tarnyba ar darbas, kuris yra iš dalies valstybės reguliuojamas (medikai, mokytojai, teisininkai), reikėtų papildomai pasidomėti reikalavimais. Dažnai reikia papildomo prie ministerijų esančios komisijos vertinimo“, – nurodo E. Oleškevič.

Emilija Oleškevič / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ką reikia žinoti, kreipiantis į SKVC?

Šis centras vertina ir pripažįsta užsienio kvalifikacijas, teikiančias teisę į aukštąjį mokslą (vidurinio mokslo kvalifikacijas), ir aukštojo mokslo kvalifikacijas, išskyrus mokslo laipsnius.

SKVC nevertina bendrojo ugdymo kvalifikacijų, kurios nesuteikia teisės stoti į aukštąsias mokyklas, profesinio mokymo kvalifikacijų, mokslo laipsnių ir baigtų dalinių studijų ar dalinio mokymosi.

Kaip pažymi centras, sprendimas dėl pripažinimo priimamas per mėnesį nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Prašymas ir dokumentai dėl pripažinimo teikiami elektroniniu būdu per elektroninę pripažinimo erdvę EPE IS.

Diplomų įteikimas / BNS nuotr.

Taip pat reikia pateikti išsilavinimo dokumentus (atestatą ar diplomą) ir tuo atveju, jeigu dokumentai išduoti ne anglų ar ne rusų kalbomis, pasirūpinti jų vertimu į lietuvių, anglų arba rusų kalbą; išsilavinimo dokumento priedus, kuriuose nurodomas programos turinys, apimtis ir įvertinimai; asmuo gali būti paprašytas pateikti ankstesnio išsilavinimo dokumentus, pavyzdžiui, jei siekia magistro kvalifikacijos pripažinimo, reikia pateikti bakalauro diplomą ir jo priedą.

Taip pat reikalingas asmens tapatybę liudijantis dokumentas, pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas, jei to reikia, bei siekiamo tikslo Lietuvoje pagrindimas, nurodant, ar asmuo ketina studijuoti, ar dirbti Lietuvoje.

Tam tikrais atvejais gali prireikti ir papildomų dokumentų. Plačiau apie pripažinti teikiamus dokumentus, jų pateikimo būdą, pripažinimo terminą ir kriterijus galite sužinoti ČIA.