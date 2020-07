Lietuvišką bistro San Paule atidaręs Claudio: šaltibarščiai labai tinka prie braziliško oro

Cepelinai, kugelis su braziliško skonio akcentais, šaltibarščiai – tokią pažintį su Lietuva San Paule siūlo Brazilijos lietuvis Claudio Kupstas. Kaip pasakoja, gaminti lietuviškus patiekalus jis mokėsi iš prosenelės nuo vaikystės, o šiandien nuosavame bistro jais džiugina ne tik Brazilijos lietuvius, bet ir vietinius bei turistus. „Šaltibarščiai labai tinka prie braziliško karšto oro, ypač vasarą!“ – portalui LRT.lt sako C. Kupstas.

Šis pasakojimas yra LRT.lt straipsnių ciklo „Lietuviškas skonis“, kuris supažindina su lietuviškais restoranais įvairiuose pasaulio kampeliuose, dalis.

Bistro įkūrė lietuviškajame Vila Zelina rajone

Brazilijos lietuvis pasakoja, kad jo proseneliai į Braziliją atvyko 1926–1927 metais su didele emigrantų banga į kavos fazendas. Nors pats Claudio gimė tolimajame San Paule, tikina, kad lietuvybė visada užėmė svarbią vietą gyvenime.

Pašnekovas daugybę metų dalyvauja įvairioje Brazilijos lietuvių bendruomenės veikloje, lietuvių kalbos buvo išvykęs mokytis į Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje ir būtent tuo metu, prieš kiek daugiau nei 20 metų, pirmą sykį turėjo progą apsilankyti Lietuvoje. „Aš pirmas iš savo šeimos, kuris sugrįžo į tėvynę po 70 metų“, – sako Claudio.

San Paulas / Unsplash nuotr.

Šiandien jis džiaugiasi Brazilijos lietuvių bendruomenės renginių direktoriaus pareigomis ir nuosavu verslu. Paklaustas, kaip nusprendė kurti būtent lietuviškos virtuvės bistro, Claudio paaiškina, kad San Paule labai trūko tikrų lietuviškų vietų, kuriose galėtų ne tik paskanauti autentiškų patiekalų, bet ir pabendrauti.

Be to, prieš atidarydamas bistro pašnekovas jau keletą metų dirbo su maisto pristatymu į namus – lietuviškų patiekalų buvo galima užsisakyti per kelias mobiliąsias programėles. Atidaryti fizinę vietą, kaip pasakoja Claudio, proga pasitaikė atsitiktinai.

„Visiškai šalia lietuviškos bažnyčios atidarė mažą prekybos centrą ir tada nusprendėme įkurti ten mažą bistro. Restoranas yra Vila Zelinos rajone. Čia, kur lietuviai daugiausia gyveno ir tebegyvena. Aišku, kai pradedi ką nors naujo, visada yra baimės, bet bandyti reikia!

Visada turėjau minty, ką galvojo ir kokios drąsos turėjo mano proseneliai, kai nusprendė vykti į tolimąją Braziliją. Gal dėl tos drąsos man pasisekė atidaryti bistro“, – mintimis dalijasi Brazilijos lietuvis.

Brazilijos vėliava / Unsplash nuotr.

Verslo partneriu tapo Lietuvą pamilęs brazilas

Tiesa, į gastronomijos pasaulį Claudio žengė ne vienas. Jo verslo partneriu tapo brazilas Gabrielis Bon Carrate. Pašnekovas patikina labai mylintis Lietuvą ir puikiai ruošiantis lietuviškus patiekalus, o jų bičiulystė įtvirtinta ir bistro pavadinime „Bon do Kupstas“.

„Su Gabrieliu susipažinome 2015 metais ir kai pristačiau jam mūsų papročius, jis iškart įsimylėjo Lietuvą. Tais pačiais metais kartu nuskridome į Lietuvą. Labai džiugu matyti, kaip grynas brazilas mėgsta ir gerbia mūsų papročius!“ – džiaugiasi Claudio.

Bistro virtuvėje besisukantis Brazilijos lietuvis sako, kad pirmoji mokytoja gaminant lietuviškus patiekalus buvo prosenelė – su ja Claudio išmoko ruošti koldūnus ir krustus. Tiesa, pastarieji dabar vadinami žagarėliais. „Bet man senas pavadinimas labiau prie širdies“, – paaiškina.

Gabrielis Bon ir Claudio Kupstas viduryje / C. P. Antunes nuotr.

Vėliau Claudio susipažino su Skurkevičių šeima, iš kurios taip pat pasisėmė žinių apie lietuvišką virtuvę ir kitus papročius. „Ponia Veronika Skurkevičienė mane išmokė austi tautines juostas.

Jos šeima dar Lietuvoje, Dzūkijoje, turėjo aludę, tai daug lietuviškų patiekalų mokėjo ir mane pamokė. Dar su Skurkevičiais galėjau patobulinti lietuvių kalbą, nes ja namie nekalbėdavome“, – pasakoja pašnekovas.

Nedideliame Brazilijos lietuvio bistro, įsikūrusiame prekybos centre, prisėsti gali 4 žmonės. Nuo pirmadienio iki šeštadienio lankytojai laukiami vietoje, o sekmadieniais maistą galima tik užsisakyti į namus.

Claudio ir Gabrieliui padeda lietuvių kilmės brazilė Natalija, kurios seneliai taip pat kilę iš Lietuvos. Bistro vyrauja ne tik lietuviškas maistas, bet ir lietuviški interjero akcentai. Claudio sako, kad pagrindinė pažiba – cepelinai, kuriuos paruošti moka tikrai ne kiekvienas.

Lietuviškos virtuvės bistro „Bon do Kupstas“ Brazilijoje / C. P. Antunes nuotr.

„Meniu sudariau iš mėgstamiausių lietuviškų patiekalų – šaltibarščių, koldūnų, kugelio. Dar kepame lietuvišką ruginę duoną, meduolinius grybukus, aguonų tortą. Gabrielis atsakingas už meduolinius grybukus ir sugalvojo braziliškus triufelius „brigadeiro“ su krupniku. Labai įspūdingas skonis!“ – dėsto virtuvės šefas.

Kai kuriems lietuviškiems patiekalams Claudio prideda braziliškų akcentų. Pavyzdžiui, kugelis ruošiamas iš bulvių ir valgomųjų maniokų – Brazilijoje populiarių šakninių daržovių.

Nors didžiąją dalį produktų, reikalingų lietuviškiems valgiams, pašnekovas sako randantis Brazilijoje, kai kurie ingredientai keliauja iš Lietuvos, pavyzdžiui, aguonos, džiovinti baravykai. O štai kefyrą Claudio išmoko pasigaminti.

Lietuviškos virtuvės bistro „Bon do Kupstas“ Brazilijoje / C. P. Antunes nuotr.

Arba mėgstama, arba nekenčiama šaltiena

Pašnekovas prisimena, kad atidarę bistro sulaukė didelio aplinkinių palaikymo. Sako, žmonės seniai laukė lietuviškumu alsuojančios vietos.

„Buvo labai džiugu girdėti „pagaliau lietuviškas restoranas pas mus!“ Pas mus ateina ne tik lietuvių, bet ir rusų, ukrainiečių. Labai įdomu, kad ateina daug japonų. Atrodo, ne tik mums patinka jų virtuvė, bet ir jiems mūsų! Gryni brazilai taip pat mėgsta mūsų patiekalus, tik kartais pavadinimus pasakyti nelengva“, – pasakoja Claudio.

Brazilijos lietuvis džiaugiasi, kad į restoraną užsuka ne tik svečiai iš aplinkinių rajonų. Jo teigimu, kai kurie įveikia kelias dešimtis kilometrų norėdami apsilankyti. Tiesa, paklaustas apie populiariausius patiekalus, Claudio pabrėžia – lietuvių ir brazilų skonis skiriasi.

„Tarp lietuvių mėgstamiausi cepelinai, o tarp brazilų labiau kugelis ir koldūnai. Brazilams labai keista šalta sriuba, bet kai paragauja, labai džiaugiasi. Šaltibarščiai labai tinka prie braziliško karšto oro, ypač vasarą!

O desertai visiems labai patinka, ypač aguonų tortas. Mažiausiai mėgstama šaltiena – čia tik du variantai: arba tikrai mėgsta, arba visiškai nekenčia“, – juokiasi Brazilijos lietuvis.

Lietuviškos virtuvės bistro „Bon do Kupstas“ Brazilijoje / C. P. Antunes nuotr.

Norėtų persikelti į Lietuvą

Anot pašnekovo, dėl COVID-19 pandemijos situacija šalyje išlieka įtempta, todėl bistro siūlo tik pristatymą į namus ir nežino, kada vėl galės atverti duris. Tiesa, optimizmo Claudio nepraranda. Sako, jau pradėjo ieškoti didesnių patalpų netoli lietuviškos bažnyčios, o ir dabar randa būdų skleisti lietuvišką skonį didesniam ratui žmonių.

„Mes bendradarbiaujame su kitu restoranu. Labai geras draugas italas turi 45 vietų restoraną prie pat Vila Zelinos, todėl sugalvojome didesnes šventes ir susitikimus rengti ten. Vasario 16-ąją ten buvo „Nepriklausomybės pietūs“ – restoranas buvo pilnas!

Kovo mėnesį per Nepriklausomybės atkūrimo minėjimą buvome atsakingi uz bufetą vakaronei Brazilijos lietuvių sajungos salone – maitinome 150 žmonių. Apskritai pas mus atvyksta daug žmonių, kurie visiškai nieko nežino apie Lietuvą. Jiems labai įdomu sužinoti apie mūsų kalbą, papročius, rankdarbius“, – komentuoja Claudio.

Brazilijos lietuvis užsimena, kad jau būtų laikas aplankyti į Lietuvą, mat pastarąjį kartą joje lankėsi prieš ketverius metus. Tiesa, jis svarsto ateityje čia vykti ne atostogauti, o gyventi. „Su Gabrieliu planuojame persikelti į Lietuvą ir atidaryti brazilišką kavinę. Gal lietuviai susižavės ir Brazilijos kultūra?“ – mintimis dalijasi pašnekovas.