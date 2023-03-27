Naujienų srautas

Бородянка
Новини 51 хв. тому

Уряд Литви передасть Україні мобільне містечко на 36 сімей

Вечір Стрілецької пісні в Українському цетрі Вільнюса
Новини 1 год. тому

Не "Червоною калиною" єдиною: Як в Українському центрі Вільнюса залунали Стрілецькі пісні

Жителі Вільнюса зможуть побачити понівечений кулями й уламками снарядів медичний автомобіль на площі Кудіркос
Новини 3 год. тому

У Вільнюсі стартував проєкт «Швидка допомога»: Жителі столиці зможуть побачити понівечений кулями й уламками снарядів медичний автомобіль

Автобуси для ЗСУ. Ілюстративне фото
Новини 5 год. тому

Литва купила для ВСУ дванадцять автобусів за 2 мільйони євро

Мантас Адоменас
Новини 7 год. тому

Агресія РФ проти України - це "світова війна, яка має гібридний характер", - МЗС Литви

Війна Росії проти України
Новини 10 год. тому

Про ситуацію на фронті з українським воєнним експертом Михайлом Жироховим: Коли Україна вийде на кордони 1991-го і чи закінчиться війна цього року?

Олексій Арестович
Новини 2 д. тому

Арестович не боїться загрози Китаю: "Вони не підуть на це"

Габріелюс Ландсбергіс і Володимир Зеленський
Новини 2 д. тому

Габріелюс Ландсбергіс, який отримав нагороду від Зеленського у Києві: це оцінка всієї країни

Сергій Жадан
Новини 3 д. тому

Поезія, що охоплює всю Україну – вийшла перша книга віршів Сергія Жадана литовською мовою

Паспорт; Литовське громадянство
Новини 3 д. тому

За підтримку агресора зможуть позбавити отриманого як виняток громадянства Литви

Інгріда Шимоніте
Новини 3 д. тому

Прем'єр-міністр Литви закликає до швидких, заснованих на реальності рішень щодо стримування Росії

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Новини 3 д. тому

Зруйнований російськими варварами дитсадок «Радість» в Ірпені до вересня відбудує Литва

Габріелюс Ландсбергіс
Новини 3 д. тому

Глава литовської дипломатії Ландсбергіс відвідує Київ

ICC headquarters in the Hague
Новини 4 д. тому

Україна та Міжнародний кримінальний суд підписали угоду про локальний офіс

Bolt. Асоціативне фото
Новини 4 д. тому

Усіх водіїв таксі зобов'яжуть вивчити литовську мову: не всі згодні з такими змінами

Книги. Ілюстративне фото
Новини 4 д. тому

Українське книговидавництво в умовах війни: підтримка держави, спалення книг на окупованих територіях та «дух козацтва»

Новини2023.03.27 17:50

Уряд Литви передасть Україні мобільне містечко на 36 сімей

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.03.27 17:50
Бородянка
Бородянка / R. Dačkus/President's Office

Литовський кабінет Міністрів готується передати Україні мобільне містечко, розраховане на 36 сімей.

Це передбачено у проекті постанови уряду, зареєстрованому у Мінекономіки у понеділок.

Мобільні будинки вартістю 941,5 тисяч євро передадуть місту Бородянка, вони були придбані у компанії Arijus шляхом держзакупівель.

Це один з чотирьох об'єктів в Україні, атакованих Росією у лютому минулого року, які Литва зобов'язалася відновити.

За 3,7 мільйонів євро передбачається провести ремонт дитячого садка «Радість» у місті Ірпінь, за 5 мільйонів євро – ремонт однієї з трьох шкіл у місті Бородянка Київської області та за 2,3 млн. євро – реконструкцію мосту через річку Трубіж, що сполучає Київську та Сумську області.

# Україна# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Вечір Стрілецької пісні в Українському цетрі Вільнюса
9
1 год. тому

Не "Червоною калиною" єдиною: Як в Українському центрі Вільнюса залунали Стрілецькі пісні

9
Жителі Вільнюса зможуть побачити понівечений кулями й уламками снарядів медичний автомобіль на площі Кудіркос
6
3 год. тому

У Вільнюсі стартував проєкт «Швидка допомога»: Жителі столиці зможуть побачити понівечений кулями й уламками снарядів медичний автомобіль

6
Автобуси для ЗСУ. Ілюстративне фото
5 год. тому

Литва купила для ВСУ дванадцять автобусів за 2 мільйони євро

Мантас Адоменас
7 год. тому

Агресія РФ проти України - це "світова війна, яка має гібридний характер", - МЗС Литви

Війна Росії проти України
10 год. тому

Про ситуацію на фронті з українським воєнним експертом Михайлом Жироховим: Коли Україна вийде на кордони 1991-го і чи закінчиться війна цього року?

Олексій Арестович
12
2 д. тому

Арестович не боїться загрози Китаю: "Вони не підуть на це"

12
Габріелюс Ландсбергіс і Володимир Зеленський
8
2 д. тому

Габріелюс Ландсбергіс, який отримав нагороду від Зеленського у Києві: це оцінка всієї країни

8
Сергій Жадан
3 д. тому

Поезія, що охоплює всю Україну – вийшла перша книга віршів Сергія Жадана литовською мовою

Паспорт; Литовське громадянство
3 д. тому

За підтримку агресора зможуть позбавити отриманого як виняток громадянства Литви

Інгріда Шимоніте
3 д. тому

Прем'єр-міністр Литви закликає до швидких, заснованих на реальності рішень щодо стримування Росії

Вечір Стрілецької пісні в Українському цетрі Вільнюса
9
2023.03.27 17:00

Не "Червоною калиною" єдиною: Як в Українському центрі Вільнюса залунали Стрілецькі пісні

9
Війна Росії проти України
2023.03.27 08:08

Про ситуацію на фронті з українським воєнним експертом Михайлом Жироховим: Коли Україна вийде на кордони 1991-го і чи закінчиться війна цього року?

Жителі Вільнюса зможуть побачити понівечений кулями й уламками снарядів медичний автомобіль на площі Кудіркос
6
2023.03.27 14:44

У Вільнюсі стартував проєкт «Швидка допомога»: Жителі столиці зможуть побачити понівечений кулями й уламками снарядів медичний автомобіль

6
Мантас Адоменас
2023.03.27 11:20

Агресія РФ проти України - це "світова війна, яка має гібридний характер", - МЗС Литви

Автобуси для ЗСУ. Ілюстративне фото
2023.03.27 13:40

Литва купила для ВСУ дванадцять автобусів за 2 мільйони євро