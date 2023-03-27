Уряд Литви передасть Україні мобільне містечко на 36 сімей

Литовський кабінет Міністрів готується передати Україні мобільне містечко, розраховане на 36 сімей.

Це передбачено у проекті постанови уряду, зареєстрованому у Мінекономіки у понеділок.

Мобільні будинки вартістю 941,5 тисяч євро передадуть місту Бородянка, вони були придбані у компанії Arijus шляхом держзакупівель.

Це один з чотирьох об'єктів в Україні, атакованих Росією у лютому минулого року, які Литва зобов'язалася відновити.

За 3,7 мільйонів євро передбачається провести ремонт дитячого садка «Радість» у місті Ірпінь, за 5 мільйонів євро – ремонт однієї з трьох шкіл у місті Бородянка Київської області та за 2,3 млн. євро – реконструкцію мосту через річку Трубіж, що сполучає Київську та Сумську області.