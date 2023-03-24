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Зруйнований російськими варварами дитсадок «Радість» в Ірпені до вересня відбудує Литва

ОГ LRT.lt
Олег Головатенко, LRT.lt 2023.03.24 11:20
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / Артурас Жарновскіс

Надзвичайний і Повноважний Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас та мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс перевірили, як триває відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

Варто зазначити, що результаті військової агресії рф в Ірпені зазнали пошкоджень і руйнувань усі 25 закладів та установ освіти.

Серед закладів дошкільної освіти найбільших руйнувань (близько 75%) зазнав дитячий садочок №6 «Радість». Це один з найбільших закладів освіти, який знаходиться в густонаселеному мікрорайоні Ірпеня. До війни садочок відвідувало 400 дітей віком від 2 до 6 років. Сьогодні в електронній черзі на зарахування зареєстровано близько 800 дітей.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

"Саме Уряд Литви виділив 3 мільйона євро на цей проєкт. За це ми їм неймовірно вдячні! Будівельники працюють дуже активно, у дві зміни. Вже повністю завершені штукатурні роботи цокольного поверху, де буде укриття. Зараз штукатурять стіни першого і другого поверхів. Водночас зводять третій поверх", - написав Олександр Маркушин.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

"Наразі до міста повернулося близько 80% мешканців, які мають вціліле житло. Потреба у відбудові садочка надзвичайно гостра і актуальна, оскільки до Ірпеня в останні роки приїздить на постійне місце проживання велика кількість людей з різних регіонів України в т. ч. з тимчасово окупованих територій, що збільшує навантаження на соціальну інфраструктуру. Завдання влади міста створити умови для повернення людей із за кордону. Ми вдячні уряду Литовської Республіки за відбудову садочку, якого з нетерпінням чекають батьки", - додає в ексклюзивному коментарі українській редакції LRT.lt радник Ірпінського міського голови, депутат Ірпінської міської ради Андрій Літвінов.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

До 1-го вересня заплановано завершити всі роботи з відбудови дитячого садочка.

"Цеглинка за цеглинкою в українському місті Ірпінь піднімається з руїн дитячий садок. Під час російської атаки було повністю зруйновано дах дитсадка, зовнішні та внутрішні стіни першого та другого поверхів будівлі, вибито вікна, пошкоджено меблі, кухонне обладнання, електромережі, тепло- та водопостачання. Близько 75 відсотків будівлі було знищено. А дитячий майданчик був завалений уламками", - повідомляє литовська Центральна агенція управління проектами (CPVA).

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

Але це вже не надовго. Ремонт цього дитсадка є одним з проектів відбудови України від CPVA та уряду Литви. Він спрямований на те, щоб максимально швидко реагувати на потреби українців, тобто не лише надати місце в садочку для дітей, а й надати можливість батькам працювати, доки діти доглянуті та щасливі.

"Після реалізації проекту сюди повернуться мами та діти. Україна стане сильнішою. Сподіваємося, що в новому навчальному році дитячі голоси в знову задзвенять в цьому садочку", - висловлюють сподівання в агенції.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

"Об'єкт для відновлення обрав уряд Литви, тому що він постраждав від війни, і ми хотіли якнайшвидше розпочати роботи, щоб показати всьому світу, що не треба чекати закінчення війни, а треба робити конкретну роботу вже тепер, тому що все пов'язано: діти підуть у садок, батьки на роботу, і Україна стане трохи сильнішою", - зауважує в коментарі українській редакції LRT.lt голова Центральної агенції управління проектами Артурас Жарновскіс.

Наразі цей проект фінансує литовський бюджет без приватних інвестицій.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

"Наскільки нам відомо, в Ірпені не вистачає дитсадків, тому дуже важливо відновлювати Україну і якомога швидше повернутися до нормального звичного способу життя, наскільки це можливо воєнний час. Це допоможе і повернутися українцям до Ірпіня, тому що спочатку мають бути створені умови для такого повернення", - додає Артурас Жарновскіс.

Він зауважує, що після завершення будівництва дитячого садка буде потрібна і інша, не інфраструктурна допомога. В першу чергу це робота педагогів з родинами, і тут багато потенціалу для діяльності недержавних організацій.

"Як агентству нам дуже важливо не тільки успішно реалізувати проект, але і врахувати отриманий досвід для ефективної реалізації майбутніх проєктів", - резюмує голова агенції Артурас Жарновскіс.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви / фото: www.facebook.com/markushinoleksa

Центральне агентство з управління проектів (CPVA) - це державна організація Литви, відповідальна за виконання проектів, подібних до тих, які зараз реалізуються в українському Ірпені. CPVA організує тендери на підрядника, на технагляд, авторський нагляд та інші договори для забезпечення і проведення усіх необхідних робіт. Агенція координує усіх учасників процесу для покращення логістики і отримання належного результату.

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
# Україна# Країни Балтії
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