Компромиссы по переговорам не найдены: учителя продолжат бастовать

Компромиссные предложения Профсоюза работников образования Литвы (ПРОЛ), возглавляемого Андрюсом Навицкасом, не выполняются, и переговоры будут продолжены в среду, сообщил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.

"Сегодня мы ожидали комплексного обсуждения всех требований, но обещанного комплексного подхода со стороны профсоюза мы не получили", - сказал министр журналистам во вторник.

"Что касается повышения заработной платы, то первоначальное предложение составляло 56%, а теперь предлагается 46%. Предложение по сокращению контактных часов с 24 до 18 теперь представлено как 24-20. Не поступило компромиссного предложения по сокращению количества классов", - добавил Якштас.

Когда Якштас повторил, что зарплата учителей не будет повышаться больше предложенной суммы, поскольку достигнут финансовый потолок, глава ПРОЛ Навицкас сказал, что в таком случае переговоры бесперспективны.

"Если они не хотят вести переговоры и повторяют, что денег нет, то переговоры закончатся и продолжится забастовка", - сказал профсоюзный лидер.

"Мы считаем, что деньги есть", - добавил он.

Забастовка учителей в Вильнюсе / E. Blaževič / LRT nuotr.

Якштас отметил, что профсоюзы предлагают отложить требования о повышении зарплаты на пару месяцев, но это не решает ситуацию из-за отсутствия бюджетных средств.

"Было внесено предложение, чтобы мы понимали, что значит более длительный период, чтобы в этом году повышение зарплаты началось не в сентябре, а в ноябре, а также в следующем году - в январе и сентябре соответственно. Этот более длительный период, согласно предложению профсоюзов, означал бы для бюджета в следующем году плюс миллиард, которого нет", - сказал министр.

Он добавил, что помимо одного миллиарда евро в бюджете следующего года "для удовлетворения потребностей потребовалось бы шесть тысяч учителей, понадобилось бы два миллиарда - на строительство школ", а это, по его словам, может быть осуществлено только в течение несколько лет.

"Это абсолютно невозможно", - сказал Якштас.

По словам министра, переговоры продолжатся в среду. Он рассчитывает на то, что будут обсуждаться все требования.

Между тем Навицкас сообщил, что профсоюз не получил от министерства ответа на свои предложения. Он добавил, что если по некоторым требованиям будет достигнуто согласие, то в других случаях профсоюз может пойти на уступки.

Забастовка учителей / J. Staceviciaus / LRT nuotr.

"Но мы не получили ответа ни на одно из трех наших основных требований, которые касаются всей системы образования, поэтому сегодня мы попросили письменный ответ", - сказал лидер профсоюза.

Более чем 2 тыс. учителей Литвы в минувшую пятницу начали забастовку после того, как представляющий их профсоюз и Министерство образования, науки и спорта не смогли договориться о темпах повышения зарплаты и других требованиях. Планируется, что забастовка продлится около месяца.

Правительство предлагает в следующем году повысить зарплату учителям в два этапа: на 10% с января и на 10% с сентября, чтобы средняя зарплата учителя достигла 130% от средней зарплаты по стране.

На выплату зарплат учителям в следующем году потребуется дополнительно 300 млн евро.

Ранее профсоюз Навицкаса требовал повышения зарплаты учителей на 20% с сентября этого года и еще на 30% с января следующего года, а также выдвигал другие требования, такие как уменьшение количества учеников в классах, снижение нагрузки на учителей и улучшение условий труда.

По данным BNS, в своем последнем пакете требований ПРОЛ предлагает повысить зарплату учителям на 10% с 1 ноября, на 15% с января следующего года и еще на 15% с сентября.

"Мы согласны пойти на уступки и, если сентябрь уже прошел, мы можем договориться о том, насколько повысится зарплата с ноября, потому что, как нас постоянно заверяет министерство, в школах остаются средства, выплачиваются различные премии, и они, конечно, могут быть направлены на повышение зарплаты", - сказал Навицкас журналистам.

Четыре других профсоюза также ведут переговоры с министерством о повышении зарплаты и улучшении условий труда учителей, и на прошлой неделе стороны договорились, что к маю следующего года будет разработан план повышения зарплаты учителей после 2024 года.

Один из крупнейших профсоюзов - возглавляемый Эгидиюсом Милешинасом Профсоюз работников образования и науки - принял в понедельник решение о подписании обновленного коллективного договора для отрасли и объявил об отказе от планов забастовки.