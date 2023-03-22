Новоизбранный мэр Вильнюса Бенкунскас о том, что сделает Вильнюс уникальным городом Европы: "План расписан на четыре года вперед"

Новый мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в программе ЛРТ "Тема дня" сказал, что уже обсудил вопросы коалиции. В среду он планирует начать переговоры с социал-демократами. Бенкунскас также говорил о рассмотрении возможности строительства в столице кинопавильона и о том, какие памятники нужны Вильнюсу.

- Господин Бенкунскас, Ваша избирательная кампания сопровождалась такими эпитетами, как "неизвестный, невидимый, неслышимый". Как Вы представляете себя людям?

- Я представил себя очень ясно: я работаю в столице Литвы, в нашем городе, 12 лет, у меня есть опыт преодоления конкретных кризисов и крупных проектов, и я готов взять на себя ответственность за наш город.

Я очень благодарен жителям Вильнюса, которые услышали это послание и выразили свое доверие. Что ж, некоторые эпитеты, которые звучали в начале избирательной кампании, теперь, видимо, устарели.

- Насколько Вы ощущаете себя жителем Вильнюса? Ведь Вы родились в Клайпеде, выросли в Русне и приехали в Вильнюс учиться. Я правильно понял?

- Я прожил в Вильнюсе больше половины своей жизни, и Вильнюс - это мой город в моем сердце, душе и разуме. Я действительно чувствую себя жителем Вильнюса. Тот факт, что мои корни находятся в Западной Литве, вероятно, является биографией многих вильнюсцев. Это нормально.

Мы живем в глобальном мире, в глобальном обществе, и эти вещи не главное, потому что самое важное - это то, что ты чувствуешь внутри.

Валдас Бенкунскас / E. Blaževič/LRT nuotr.

- Господин Бенкунскас, какое наследие вы хотите оставить в Вильнюсе за время своего четырехлетнего срока? Здесь Артурас Зуокас ассоциируется с правым берегом Нериса, с небоскребами. Ремигиюс Шимашюс, я бы сказал, сейчас ассоциируется в основном с сужением улиц. Какова ваша цель?

- Понимаете, вся моя программа была основана на очень конкретных и четких действиях, которые, прежде всего, реальны и необходимы для города. Они определенно выполнимы, они определенно достижимы, и я хотел бы...

- Но что это будет? Национальный стадион, который вы надеетесь построить, чтобы стать первым мэром, которому это удастся? Концертный зал?

- Я бы, наверное, не хотел называть один такой объект или проект, потому что их много. Я бы хотел, чтобы через четыре года меня вспоминали как мэра, который сделал то, что обещал, то есть как человека слова.

- Общественный транспорт, был одной из главных тем на этих выборах. Вы сами пользуетесь общественным транспортом или вам приходится ходить пешком? Или Вы предпочитаете автомобили?

- Я редко им пользуюсь, потому что сейчас я живу в таком месте, где общественный транспорт не удобен. И это точно будет частью нашей программы, что общественный транспорт должен быть намного удобнее, сеть должна быть более интенсивной, а маршруты должны быть больше.

Город должен сделать все, чтобы общественный транспорт стал естественной частью выбора жителей Вильнюса. Не силой, не каким-то принуждением, а общественный транспорт должен стать основой передвижения вильнюсцев. В этой области предстоит много работы и инвестиций, чтобы сделать общественный транспорт действительно нашим выбором.

Валдас Бенкунскас / E. Blaževič/LRT nuotr.

- Вы сказали в своей программе, что не собираетесь делать метро или какие-либо другие инновации, а можете только модернизировать общественный транспорт - троллейбусы, автобусы. И это единственный способ уменьшить заторы.

- Я бы не согласился со словом "только". Если мы обновим весь наш парк автобусов и троллейбусов, и у нас появятся дополнительные автобусы на водородном топливе, если мы расширим сеть А-полос, если мы расширим сеть автобусных остановок, если у нас будут более частые, более регулярные маршруты, это будет действительно большой прорыв, и это, конечно, будет способствовать привлекательности, удобству общественного транспорта. Потому что привлекательность и удобство - это основные причины, по которым люди выбирают или не выбирают общественный транспорт.

И нереально построить метро или трамвайную линию за четыре года, хотя я верю, что однажды это произойдет в Вильнюсе, когда Вильнюс вырастет, когда вырастет население, когда нас станет больше.

- Господин Бенкунскас, как я понимаю, Президентура уже поставила перед вами первую задачу. Советник президента Скайсгирите сказала, что до саммита НАТО в июле лидеры Вильнюса должны будут позаботиться об асфальтировании улиц и чистоте города. Так вы будете подметать улицы?

- Такие вещи происходят независимо от того, что думают или говорят советники президента. Естественно, до июля необходимо уделить больше внимания подготовке к этому исключительному и очень важному событию, когда Литва и Вильнюс будут в центре внимания всего мира. На июль уже запланированы работы, чтобы сделать инфраструктуру нашего города, особенно, видимо, основную инфраструктуру от аэропорта до центра города, до выставочного зала Litexpo, намного более комфортной и уютной.

Эта работа запланирована, и на нее существенно не повлияли ни выборы, ни смена мэра.

Валдас Бенкунскас / P. Peleckio/BNS nuotr.

- Вы, наверное, уже смирились с тем, что жители Вильнюса будут отмечать вас, скажем, в социальных сетях за кривую плитку, за то, что не вывезли мусор, потому что преобладает мнение, что мэр отвечает за все.

- Абсолютно верно. Мэр, если что-то идет не так, конечно, несет ответственность, и это нормально. Моя цель - сделать так, чтобы у жителей была приемная и функция быстрого реагирования, когда муниципалитет действительно регистрирует жалобы жителей, какие-то плохие вещи, которые происходят в городе, и это оперативно решается.

Коммуникация с жителями Вильнюса, безусловно, является проблемой, которую необходимо решить.

- Господин Бенкунскас, чем вы объясняете, что даже в центре Вильнюса по некоторым тротуарам трудно ходить, настолько они неухожены, не убирались десятилетиями? Там также горы мусора, потому что урны переполнены, и вороны разносят мусор по округе.

- Да, конечно, я замечаю это тоже, и здесь, видите ли, происходит естественный процесс эволюции города. Улучшение, увеличение и развитие общественных услуг - это естественный бизнес и цель каждого муниципалитета. Есть определенные области, которые в настоящее время более запущены и требуют гораздо большего внимания. То же самое касается транспорта, нашей уличной инфраструктуры.

Валдас Бенкунскас / E. Blaževič/LRT

- Вы даже не упомянули автовокзал, хотя он считается бельмом на глазу, символом постсоветского города.

- Мы бы потом еще несколько передач говорили о том, что нужно упомянуть и что нужно привести в порядок. Поэтому у нас была очень длинная избирательная кампания, в ходе которой мы представили нашу рабочую программу. Теперь, после моей победы на выборах, все естественным образом переходит на четырехлетний план. И мы начнем делать эти вещи. Это очень четкий подход. Качество, интенсивность муниципальных услуг, которые городской совет предоставляет сам, которые он покупает через публичные тендеры, для которых у него есть подрядчики, безусловно, должны улучшиться, и это изменит имидж и ощущение самого города.

- Как идет работа по созданию коалиции?

- Работа только началась, мы не торопимся, потому что у нас есть время. Первые переговоры уже состоялись, они продолжатся завтра.

- Вы не назвали никаких символов, которые хотели бы оставить после себя. Однако в вашей программе четко сказано, что вы планируете памятники лингвисту Йонасу Яблонскису, спасителям евреев и даже трем президентам Сметоне, Гринису и Стульгинскису. Это план, который вы обязаны выполнить? Потому что это очень много памятников.

- Я очень рад, что Вильнюс очищен от символов того периода оккупации и что мы почти очистили наши общественные пространства. И теперь пришло время обсудить символы, которые будут символизировать свободную Литву. Не будет поспешных решений об установке памятника или памятного символа на каждой площади. Будет цивилизованная дискуссия с представителями культуры, искусства и общества, и мы обсудим, где и когда что должно быть построено. И эти люди, упомянутые в моей программе, как бы то ни было, являются самыми большими авторитетами в истории Литвы и людьми, которые внесли наибольший вклад в развитие Литвы. Очень важно почтить их память в столице Литвы.

Валдас Бенкунскас / D. Umbraso / LRT nuotr.

- И очень коротко, в ночь выборов Вы сказали, что будете стремиться сделать Вильнюс уникальным не только в Литве, но и в Европе. Как и в чем, по-вашему, должна проявляться эта уникальность?

- Вильнюс должен иметь очень четкие инфраструктурные объекты, которые позволят нам выделиться не только в литовском, но и в региональном контексте. Нам необходимо завершить успешную реализацию Национального концертного зала, Национального стадиона, что позволит нам привлекать исключительные спортивные и культурные мероприятия. У нас есть идея построить в Вильнюсе кинопавильон, который позволит Вильнюсу стать центром киноиндустрии, как это сейчас происходит в Праге и Будапеште, потому что Вильнюс привлекателен своим Старым городом, своими жилыми домами советской эпохи, куда приезжают и снимают большие сериалы и фильмы.

Так что эти инфраструктуры действительно позволили бы нам быть исключительными. Есть и другие проекты, о которых тоже можно упомянуть, например, центр деловых конференций высокого класса, который способствовал бы развитию делового туризма. Мы также должны решить вопрос с воздушным сообщением, и это действительно сделает Вильнюс другим, уникальным городом в региональном и европейском контексте.