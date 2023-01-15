Науседа: За Клайпедский край мы должны быть благодарны повстанцам и дальновидности руководителей государства

За присоединение Клайпедского края к Литве сто лет назад мы должны быть благодарны как мужеству участников восстания, так и дальновидности создателей Литовского государства, точно оценивших геополитическую ситуацию, считает президент Гитанас Науседа.

В воскресенье в клайпедском парке скульптур, у памятника «Погибшим за свободу», состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания, следствием которого стало присоединение Клайпедского края к Литве.

По словам президента, участниками восстания были «не только опытные воины, но и стрелки, студенты, а также местные жители», которые решили осуществить свою давнюю мечту – «открыть Литве ворота в море, ворота в Мир».

Гитанас Науседа отметил, что без единства Большой и Малой Литвы мы сегодня не можем представить современное литовское государство.

Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве / G. Sass nuotr.

«Не менее важной была дальновидность создателей Литовского государства, которые точно оценили тогдашнюю геополитическую ситуацию, приняли своевременное решение и начали смело действовать в защиту национальных интересов», – сказал он на церемонии.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что сегодня у Клайпеды и Клайпедского края есть ясные перспективы. «Самое главное – у них есть своеобразие, которое очаровывает жителей Литвы. Я искренне рад этому и как гражданин Литовской Республики, и как верный сын города Клайпеда», – подчеркнул Науседа.

Командующий армией Валдемарас Рупшис на церемонии выразил мнение, что Клайпедское восстание сто лет назад открыло Литве новые возможности для переговоров. По его словам, Клайпеда сегодня важна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения энергетической безопасности.

Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве / G. Sass nuotr.

После Первой мировой войны с 1920 года Клайпеда находилась под административным управлением Франции, поддерживаемой союзниками. Хотя вопрос о портовом городе поднимался на международном уровне, положительного решения Литва не получала. Спланированная военная операция увенчалась успехом в ночь на 15 января 1923 года. Во время восстания были убиты 12 литовцев, два француза и один немецкий жандарм.

После перемирия, достигнутого силой, 16 февраля 1923 года Совет послов Антанты принял решение о присоединении Клайпедского края к Литве.

По случаю годовщины этих событий Сейм объявил 2023 год годом Клайпедского края.