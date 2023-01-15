Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве

Новости

1 ч. назад

Науседа: За Клайпедский край мы должны быть благодарны повстанцам и дальновидности руководителей государства

Берлин

Новости

4 ч. назад

Как в Германии торговцы людьми наживаются на горе беженцев из Украины

Сцена отношений Лораса Тирелла и Ренли Баратеона, подвергшаяся цензуре

Новости

4 ч. назад

Вырезанные гей-сцены из "Игры престолов" и целые исчезнувшие шоу. Как в России цензурируют сериалы

Вид после взрыва газопровода в Пасвальском районе

Новости

4 ч. назад

Предварительные данные: взрыв на литовском трубопроводе произошел по техническим причинам

Вахтанг Кикабидзе на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017»

Новости

5 ч. назад

В Грузии умер актёр и певец Вахтанг Кикабидзе

Сергей Нарышкин (в центре)

Новости

5 ч. назад

The Insider: дети чиновников, поддерживающих войну, отдыхают в странах НАТО

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре

Новости

7 ч. назад

Гитанас Науседа о взрывах в Днепре: Россия несет разрушения, смерть и страдания

Марк Фейгин

Новости

7 ч. назад

Фейгин оценил шансы наступления с территории Беларуси: Лукашенко станет мишенью

Олег Шураев на церемонии «Награды года LRT»

Новости

8 ч. назад

Комик Шураев, организующий помощь для Украины: Не хочу, чтобы мои дети говорили по-русски

Йонас Мекас

Новости

8 ч. назад

«Не забывайте своих коней». Книга Йонаса Мекаса вышла в переводе на русский язык

Cаша Филипенко

Новости

9 ч. назад

Писатель Саша Филипенко о протестах в России: Мне кажется, российское общество перепугалось на опережение

Пограничники задержали крупнейшую за двадцать лет контрабанду сигарет

Новости

9 ч. назад

Пограничники задержали крупнейшую за двадцать лет контрабанду сигарет

Клайпеда

Новости

9 ч. назад

В Клайпеде отмечают столетие присоединения края к Литве

Виктор Шендерович

Новости

9 ч. назад

Виктор Шендерович: Крах режима Путина прямо связан с военной победой Украины

Магазин

Новости

9 ч. назад

Евробарометр: 93% жителей стран ЕС обеспокоены ростом стоимости жизни

Пётр Павел

Новости

10 ч. назад

Во второй тур выборов президента Чехии вышли Пётр Павел и Андрей Бабиш

Новости

2023.01.15 16:20

Науседа: За Клайпедский край мы должны быть благодарны повстанцам и дальновидности руководителей государства

B РL
BNS, Радио LRT 2023.01.15 16:20
Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве
Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве / G. Sass nuotr.

За присоединение Клайпедского края к Литве сто лет назад мы должны быть благодарны как мужеству участников восстания, так и дальновидности создателей Литовского государства, точно оценивших геополитическую ситуацию, считает президент Гитанас Науседа.

В воскресенье в клайпедском парке скульптур, у памятника «Погибшим за свободу», состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания, следствием которого стало присоединение Клайпедского края к Литве.

По словам президента, участниками восстания были «не только опытные воины, но и стрелки, студенты, а также местные жители», которые решили осуществить свою давнюю мечту – «открыть Литве ворота в море, ворота в Мир».

Гитанас Науседа отметил, что без единства Большой и Малой Литвы мы сегодня не можем представить современное литовское государство.

Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве
Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве / G. Sass nuotr.

«Не менее важной была дальновидность создателей Литовского государства, которые точно оценили тогдашнюю геополитическую ситуацию, приняли своевременное решение и начали смело действовать в защиту национальных интересов», – сказал он на церемонии.

Глава государства выразил удовлетворение тем, что сегодня у Клайпеды и Клайпедского края есть ясные перспективы. «Самое главное – у них есть своеобразие, которое очаровывает жителей Литвы. Я искренне рад этому и как гражданин Литовской Республики, и как верный сын города Клайпеда», – подчеркнул Науседа.

Командующий армией Валдемарас Рупшис на церемонии выразил мнение, что Клайпедское восстание сто лет назад открыло Литве новые возможности для переговоров. По его словам, Клайпеда сегодня важна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения энергетической безопасности.

Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве
Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве / G. Sass nuotr.

После Первой мировой войны с 1920 года Клайпеда находилась под административным управлением Франции, поддерживаемой союзниками. Хотя вопрос о портовом городе поднимался на международном уровне, положительного решения Литва не получала. Спланированная военная операция увенчалась успехом в ночь на 15 января 1923 года. Во время восстания были убиты 12 литовцев, два француза и один немецкий жандарм.

После перемирия, достигнутого силой, 16 февраля 1923 года Совет послов Антанты принял решение о присоединении Клайпедского края к Литве.

По случаю годовщины этих событий Сейм объявил 2023 год годом Клайпедского края.

Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве
Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве
Мероприятие, посвященное столетию Клайпедского восстания и присоединения Клайпедского края к Литве
# Литва
Берлин
4 ч. назад

Как в Германии торговцы людьми наживаются на горе беженцев из Украины

Сцена отношений Лораса Тирелла и Ренли Баратеона, подвергшаяся цензуре
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Вырезанные гей-сцены из "Игры престолов" и целые исчезнувшие шоу. Как в России цензурируют сериалы

N-18
Вид после взрыва газопровода в Пасвальском районе
4 ч. назад

Предварительные данные: взрыв на литовском трубопроводе произошел по техническим причинам

Вахтанг Кикабидзе на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017»
5 ч. назад

В Грузии умер актёр и певец Вахтанг Кикабидзе

Сергей Нарышкин (в центре)
5 ч. назад

The Insider: дети чиновников, поддерживающих войну, отдыхают в странах НАТО

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре
7 ч. назад

Гитанас Науседа о взрывах в Днепре: Россия несет разрушения, смерть и страдания

Марк Фейгин
8 ч. назад

Фейгин оценил шансы наступления с территории Беларуси: Лукашенко станет мишенью

Олег Шураев на церемонии «Награды года LRT»
8 ч. назад

Комик Шураев, организующий помощь для Украины: Не хочу, чтобы мои дети говорили по-русски

Йонас Мекас
12
8 ч. назад

«Не забывайте своих коней». Книга Йонаса Мекаса вышла в переводе на русский язык

12
Cаша Филипенко
Интервью ЛРТ
9 ч. назад
Интервью ЛРТ

Писатель Саша Филипенко о протестах в России: Мне кажется, российское общество перепугалось на опережение

Олег Шураев на церемонии «Награды года LRT»
2023.01.15 09:20

Комик Шураев, организующий помощь для Украины: Не хочу, чтобы мои дети говорили по-русски

Вахтанг Кикабидзе на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала 2017»
2023.01.15 12:55

В Грузии умер актёр и певец Вахтанг Кикабидзе

Клайпеда
2023.01.15 08:29

В Клайпеде отмечают столетие присоединения края к Литве

Cаша Филипенко
Интервью ЛРТ
2023.01.15 08:50
Интервью ЛРТ

Писатель Саша Филипенко о протестах в России: Мне кажется, российское общество перепугалось на опережение

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре
2023.01.15 10:05

Гитанас Науседа о взрывах в Днепре: Россия несет разрушения, смерть и страдания

В результате обстрела Днепра разрушен многоэтажный жилой дом
2023.01.14 20:30

В результате обстрела Днепра разрушен многоэтажный жилой дом

Российские военнослужащие в Украине
7
2023.01.15 07:20

Под созвездием кувалды. Кровожадное чудище "русского мира"

7
Марк Фейгин
2023.01.15 10:00

Фейгин оценил шансы наступления с территории Беларуси: Лукашенко станет мишенью

Виктор Шендерович
2023.01.15 08:25

Виктор Шендерович: Крах режима Путина прямо связан с военной победой Украины

Вид после взрыва газопровода в Пасвальском районе
2023.01.15 13:12

Предварительные данные: взрыв на литовском трубопроводе произошел по техническим причинам