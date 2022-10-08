Литий и смерть. Эдуард Тополь – о Путине и Украине

С 24 февраля и по 21 сентября не утихали дебаты о причинах вторжения России в Украину. Политологи, психологи и прочие эксперты с научными степенями и званиями объясняли эту войну характером и психикой Владимира Путина, его пацанским стремлением доказать всем мировым лидерам, кто здесь главный, мечтой войти в историю "собирателем земель русских", его раздражением возможностью вступления Украины в НАТО или просто скукой человека, которому обрыдло заниматься внутренними делами своего унылого государства.

А на самом деле "ларчик просто открывался", и открыл его очередной номер прохановского журнала "Изборский клуб" статьей генерал-майора Владимира Овчинского "Литий и смерть". Назову обозначенные в этом тексте причины вторжения.

Причина первая. "На Украине имеются большие месторождения нефти и природного газа, каменного и бурого угля, торфа и горючих сланцев. Добыча нефти и газа производится в Причерноморско-Крымской провинции, в Предкарпатской области и в Днепровско-Донецкой области. Что касается угля, то его добывают во Львовско-Волынском бассейне, в Днепровском и Донецком бассейнах".

Причина вторая. "Рудные ископаемые: марганцевая руда (Никопольский бассейн и Великотокмакское месторождение); железо (Криворожский и Крымский бассейны, Белозерское и Мариупольское месторождения); никелевая руда; титан (Малышевское, Стремигородское, Иршанское месторождения); хром; ртуть (Никитовское месторождение); уран (Желтореченское месторождение и Кировоградский р-н); золото (Сергеевское, Майское, Мужиевское, Клинцовсколе месторождения)".

Причина третья. "Нерудные ископаемые: Месторождения озокерита и серы расположены в Предкарпатье. Каменную соль добывают в Солотвинском, Артемовском и Славянском месторождениях, а также в озере Сиваш. Лабрадорит и граниты добываются преимущественно в Житомирской области. Залежи полудрагоценных и драгоценных камней, таких как горный хрусталь и аметист, янтарь и берилл, яшма, добываются в Закарпатье, Крыму, Криворожье и Приазовье".

Стоп! Поскольку в Украине открыто 800 месторождений, где добывают 94 вида полезных ископаемых, причины вторжения можно перечислять бесконечно, перейду к генеральским выводам: "Согласно оценке SecDev (август 2022 года), базирующегося в Оттаве исследовательского и аналитического центра, Украина занимает 4-е место в мире по общей оценочной стоимости природных ресурсов с годовой добычей примерно 15 миллиардов долларов и потенциальной оценочной стоимостью до 7,5 триллионов долларов. При этом Украина является одной из самых богатых европейских стран, когда речь идёт о запасах редкоземельных металлов и лития, стоимость этих месторождений оценивается в диапазоне от 3 до 11,5 трлн долларов. Если нефть из–за её значимости традиционно называют "чёрным золотом", то литий по оценкам мировых экспертов становится "белым золотом" этого столетия… В ядерной энергетике и атомной технике при его помощи получают радиоактивный изотоп водорода – тритий, львиная доля лития уходит на производство литийионных аккумуляторов… В Украине запасы литиевых руд категории С1 только в месторождении Шевченковское в Донецкой области составляют 5,67 млн тонн, а категории С2 – более 8 млн тонн… Прогнозные объемы запасов лития в России – 1 млн тонн…"

Бинго! Как говорил один мой приятель: "Вот вы и открылись!" Прогнозные объемы запасов лития в России – всего 1 млн тонн, а в Украине, только в Донецкой области – более 13 млн тонн!

Теперь понятно, зачем Путин в Украине и почему мёртвой хваткой вцепился в Донецк? И почему так упорно, до 21 сентября, отказывался называть это вторжение войной, а называл "спецоперацией"? Да потому что это и вправду было задумано как специальная операция по захвату украинского лития! "В конце 2021 года Украина начала выставлять на аукцион разрешения на разведку своих запасов лития, а также меди, кобальта и никеля, – пишет генерал Овчинский, бывший руководитель российского Интерпола. – В ноябре 2021 года австралийская компания European Lithium заявила, что находится в процессе получения прав на два многообещающих литиевых месторождения в Донецкой области на востоке Украины и в Кировограде в центре страны. В том же месяце китайская компания Chengxin Lithium также подала заявку на получение прав на месторождения лития в Донецке и Кировограде… В середине февраля 2022 года 17 американских военных экспертов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором подчеркнули необходимость расширения доступа США к полезным ископаемым".

Понятно? Сразу после заявок Австралии и Китая на право разработок украинского лития Путин начал собирать войска вдоль украинской границы, а стоило американским экспертам лишь заговорить про "необходимость доступа США к полезным ископаемым", тут же дал приказ о вторжении. И даже если в те же дни Дмитрий Козак, помощник Путина, действительно добился сделки по отказу Украины от членства в НАТО, это уже не имело значения – вовсе не уничтожение мифических украинских "нациков" было нужно Путину и К*, а вожделенный украинский литий. "Теперь настала пора американских войн за "белое золото", – сообщил, перекладывая с больной головы на здоровую, генерал Овчинский. – СВО России на Украине, помимо других целей, предотвратила прямой захват залежей лития на Украине. Цена вопроса предельно высокая".

Итак, истинная причина путинской оккупации Украины – её месторождения редкоземельных металлов и лития. Правда, оказалось, что Украина ценит свою свободу дороже, но путинской команде это в голову не приходило, иначе куда дешевле всей его "спецоперации" было бы взять эти месторождения в концессию. Как в 2014-м взять в концессию Крым вместо хамски-позорной аннексии, которая обошлась России куда дороже…

А теперь возвращаюсь к психологии российского президента. Обратите внимание на разницу в решении вопроса: пока Австралия и Китай ждали ответа на свои заявки, а американские эксперты предложили своему министру подумать о доступе к полезным ископаемым, Путин танковым блиц-криком на украинскую столицу "сделал предложение, от которого нельзя отказаться". Потому что нечего "наматывать сопли на кулак", если через пару лет Европа соскочит с российской нефтяной иглы, нужно срочно замутить ей удавку из лития…

Правда, сегодня, когда контрнаступление украинской армии грозит потерей не только донецкого лития, а всех путинских понтов и блатного авторитета, в Кремле запели: "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!" Расшифруйте имя героя – ему же на роду, в свидетельстве о рождении написано: "Владей Миром". И не единожды, а дважды: "Владимир Владимирович"! Между прочим, очень показательная деталь истории – со времен новгородского князя Владимира, захватившего в 978 году киевский престол своего брата Ярополка, имя "Владимир" обрело знаковую популярность – князь стал именоваться Владимиром Святым, Владимиром Великим, Владимиром Крестителем и даже Владимиром Красно Солнышко!

Крутым Владимиром явился, конечно, Владимир Ульянов-Ленин, после которого нарекать младенцев на миссию овладеть миром стали массово не только в России. Я нашел такое имя даже у японцев: Хэйвануши – 平和主 – владыка мира. Правда, после атомных бомб, упавших на Японию, в этой стране перестали так именовать своих новорожденных. Но неужели массовое наречение детей на завоевание мира можно остановить только таким образом?

Радио Свобода