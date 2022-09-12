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2022.09.12 09:22

Главный редактор телеканала «Дождь»: В России десятки миллионов людей против войны, но они не высказываются

АД
Александр Двоеглазов, LRT.lt 2022.09.12 09:22
Тихон Дзядко
Тихон Дзядко / Фото Д. Умбрасаса / LRT

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко В интервью ЛРТ отмечает, что считает решение правительств стран Балтии о запрете виз для россиян ошибкой. По его словам, в России десятки миллионов людей против войны, но они по понятным причинам не высказываются: "Потому что если они это сделают – они сядут".

"С одной стороны, изменилось многое, с другой – не изменилось ничего. Если говорить о том, что мы делаем, мы никаким образом не поменяли ни наши принципы, ни нашу информационную повестку, ни нашу редакционную политику. Как мы вещали, находясь в России, так мы это делаем, находясь в Латвии", – уверяет Т. Дзядко.

Главный редактор "Дождя" не стал отрицать, что после запрета в России телеканал все-таки сталкивается с некоторыми проблемами.

"Что касается того, что изменилось, то мы находимся в другой стране, и нам намного сложнее получать информацию из Российской Федерации. Нам нужно решать большое количество ежедневных и бытовых вопросов", – говорит Т. Дзядко.

Обостренность связанных с Россией тем

Тихон Дзядко
Тихон Дзядко / Фото Д. Умбрасаса / LRT

Редакция столкнулась и с недовольством части латвийского общества. Так, например известный режиссер Алвис Херманис призвал службы безопасности страны отменить разрешение на работу телеканала после интервью о сносе советских памятников. В интервью Екатерины Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшом Стакисом обсуждались планы Латвии по сносу советских памятников. В нем журналист настойчиво интересовалась, не разозлит ли это событие часть населения Латвии и не нарушит ли договоренности с Россией.

Херманис, реагируя на это интервью, призвал латвийские органы безопасности отменить разрешение на работу телеканала и выдворить медиахолдинг из страны.

В целом, как говорит Т. Дзядко, жители Латвии присматриваются к работе "Дождя".

"Мы получили лицензию, начали вещание. После этого – я бы это не называл это протестами, я бы сказал, что был некий фон, который, на мой взгляд, является просто тем, что можно было бы назвать словом "присматриваться". То есть люди в Латвии присматривались к тому, что такое "Дождь". Сегодня на фоне страшной войны в Украине все те огромные, чувствительные темы, которые накапливались 30 лет со стороны жителей Латвии по отношению к россиянам, русским, России, Советскому Союзу, в общем ко всему этому», – сказал главред телеанала "Дождь".

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Т. Дзядко объясняет реакцию части латвийского общества на работу канала тем, что сейчас все темы, связанные с Россией, обострены, но считает, что это естественно и нормально.

"К любому человеку, который приехал из России и говорит на русском языке, да еще и на большую аудиторию, часть населения будет относиться настороженно. Это нормально и поэтому не вызвало у меня какого-то удивления или паники. Мне кажется, что после этого у нас было достаточное количество возможностей донести свою позицию", – говорит Т. Дзядко.

Опасений, что лицензию на вещание, которая была выдана в июне этого года, отзовут, у главного редактора "Дождя" нет.

"Мы исходим из того, что получили лицензию, и есть определенное количество законов, которые не надо нарушать, которые мы и не планировали нарушать. И в Российской Федерации мы были законопослушными даже с абсолютно не демократичными российскими законами. Так же и в Латвии мы законопослушны. Что же касается юридических вопросов, то мы ни словом, ни делом ничего не нарушали и не планируем. Поэтому, я думаю, никаких проблем быть не должно", – успокаивает Т. Дзядко.

Введение визовых ограничений - ошибка

Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе во время стрима
Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе во время стрима / Стоп-кадр YouTube

Литва, Латвия, Эстония и Польша договорились с 19 сентября ограничить въезд граждан России через свои границы. Каждая страна принимает соответствующий закон отдельно, но по согласованным принципам. Введение визовых ограничений для россиян в странах Балтии Т. Дзядко считает ошибкой, но за судьбу членов редакции не беспокоится.

"Я не рассчитываю, что мы от этого пострадаем. Но что касается визовых ограничений, то я уже неоднократно говорил и хочу сказать еще раз: мне кажется, что эти решения правительства Латвии, Литвы и Эстонии – ошибка", – настаивает Т. Дзядко.

По его словам, понятно, почему эти решения принимаются, но, профессия политика заключается в том, чтобы находить простые ответы на непростые вопросы.

"Максимально ограничить въезд россиянам – это простой ответ, который несет плохие последствия. Это контрпродуктивно. Пример – Михаил Саакашвили. Противоречивая фигура, но тем не менее: президент Грузии после войны 2008 года через пару месяцев отменил визовый режим с Россией. После этого в Грузию поехали россияне, которые увидели, что то, что происходит там на самом деле, - это не то, что они видят по федеральному телевидению. И их отношение изменилось", – заключает Т. Дзядко.

"В России десятки миллионов людей против войны"

Антивоенный протест в Москве
Антивоенный протест в Москве / Vida Press nuotr.

Главред "Дождя" считает, что нельзя ограничивать возможность россиянам видеть то, как живет Европа на самом деле.

"Европа не страдает русофобией, как рассказывает российская пропаганда, что в Европе люди не откусывают друг другу головы на улице. И демократия, и европейские ценности здесь работают. Отказывать россиянам в том, чтобы это увидеть, – контрпродуктивно, они будут зацикливаться внутри страны", – уверен Т. Дзядко.

Он считает, что у тех, кто не поддерживает войну, должна быть возможность выехать за пределы страны.

"Ограничения для тех, кто является двигателем и сторонником этой войны, несомненно, нужны. Мне кажется, что этот разлом, эта линия раздела абсолютно очевидна: вы "за" или "против". В России десятки миллионов людей против войны, но они по понятным причинам не высказываются. Потому что если они это сделают, – они сядут. У них нет возможности уехать, нет возможности высказываться. У них есть, например, родственники где-то в Европе, и они их не смогут увидеть", – говорит главный редактор "Дождя".

Т. Дзядко уверен, что ситуация с визами не приблизит окончание войны в Украине.

"Мне кажется, что в любой ситуации нужно выбирать, кто твои союзники. Россияне, которые против войны, – союзники цивилизованного мира, который хочет, чтобы война в Украине была завершена. Украина восстановила свою территориальную целостность, и ситуация в России изменилась. А это решение, наоборот, делает ситуацию в этом смысле хуже", – уверен Т. Дзядко.

Напомним, в начале июня «Дождь» получил разрешение Национального совета электронных СМИ Латвии на трансляцию из Риги. В марте российский телеканал приостановил свою деятельность, а главный редактор канала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули РФ. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, такое решение было принято в связи с действующим в России законом о распространении фейковых новостей.

Тихон Дзядко
Тихон Дзядко
Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе во время стрима
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# В мире# Россия# Мнения
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