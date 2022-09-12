Главный редактор телеканала «Дождь»: В России десятки миллионов людей против войны, но они не высказываются

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко В интервью ЛРТ отмечает, что считает решение правительств стран Балтии о запрете виз для россиян ошибкой. По его словам, в России десятки миллионов людей против войны, но они по понятным причинам не высказываются: "Потому что если они это сделают – они сядут".
"С одной стороны, изменилось многое, с другой – не изменилось ничего. Если говорить о том, что мы делаем, мы никаким образом не поменяли ни наши принципы, ни нашу информационную повестку, ни нашу редакционную политику. Как мы вещали, находясь в России, так мы это делаем, находясь в Латвии", – уверяет Т. Дзядко.
Главный редактор "Дождя" не стал отрицать, что после запрета в России телеканал все-таки сталкивается с некоторыми проблемами.
"Что касается того, что изменилось, то мы находимся в другой стране, и нам намного сложнее получать информацию из Российской Федерации. Нам нужно решать большое количество ежедневных и бытовых вопросов", – говорит Т. Дзядко.
Обостренность связанных с Россией тем
Редакция столкнулась и с недовольством части латвийского общества. Так, например известный режиссер Алвис Херманис призвал службы безопасности страны отменить разрешение на работу телеканала после интервью о сносе советских памятников. В интервью Екатерины Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшом Стакисом обсуждались планы Латвии по сносу советских памятников. В нем журналист настойчиво интересовалась, не разозлит ли это событие часть населения Латвии и не нарушит ли договоренности с Россией.
Херманис, реагируя на это интервью, призвал латвийские органы безопасности отменить разрешение на работу телеканала и выдворить медиахолдинг из страны.
В целом, как говорит Т. Дзядко, жители Латвии присматриваются к работе "Дождя".
"Мы получили лицензию, начали вещание. После этого – я бы это не называл это протестами, я бы сказал, что был некий фон, который, на мой взгляд, является просто тем, что можно было бы назвать словом "присматриваться". То есть люди в Латвии присматривались к тому, что такое "Дождь". Сегодня на фоне страшной войны в Украине все те огромные, чувствительные темы, которые накапливались 30 лет со стороны жителей Латвии по отношению к россиянам, русским, России, Советскому Союзу, в общем ко всему этому», – сказал главред телеанала "Дождь".
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Т. Дзядко объясняет реакцию части латвийского общества на работу канала тем, что сейчас все темы, связанные с Россией, обострены, но считает, что это естественно и нормально.
"К любому человеку, который приехал из России и говорит на русском языке, да еще и на большую аудиторию, часть населения будет относиться настороженно. Это нормально и поэтому не вызвало у меня какого-то удивления или паники. Мне кажется, что после этого у нас было достаточное количество возможностей донести свою позицию", – говорит Т. Дзядко.
Опасений, что лицензию на вещание, которая была выдана в июне этого года, отзовут, у главного редактора "Дождя" нет.
"Мы исходим из того, что получили лицензию, и есть определенное количество законов, которые не надо нарушать, которые мы и не планировали нарушать. И в Российской Федерации мы были законопослушными даже с абсолютно не демократичными российскими законами. Так же и в Латвии мы законопослушны. Что же касается юридических вопросов, то мы ни словом, ни делом ничего не нарушали и не планируем. Поэтому, я думаю, никаких проблем быть не должно", – успокаивает Т. Дзядко.
Введение визовых ограничений - ошибка
Литва, Латвия, Эстония и Польша договорились с 19 сентября ограничить въезд граждан России через свои границы. Каждая страна принимает соответствующий закон отдельно, но по согласованным принципам. Введение визовых ограничений для россиян в странах Балтии Т. Дзядко считает ошибкой, но за судьбу членов редакции не беспокоится.
"Я не рассчитываю, что мы от этого пострадаем. Но что касается визовых ограничений, то я уже неоднократно говорил и хочу сказать еще раз: мне кажется, что эти решения правительства Латвии, Литвы и Эстонии – ошибка", – настаивает Т. Дзядко.
По его словам, понятно, почему эти решения принимаются, но, профессия политика заключается в том, чтобы находить простые ответы на непростые вопросы.
"Максимально ограничить въезд россиянам – это простой ответ, который несет плохие последствия. Это контрпродуктивно. Пример – Михаил Саакашвили. Противоречивая фигура, но тем не менее: президент Грузии после войны 2008 года через пару месяцев отменил визовый режим с Россией. После этого в Грузию поехали россияне, которые увидели, что то, что происходит там на самом деле, - это не то, что они видят по федеральному телевидению. И их отношение изменилось", – заключает Т. Дзядко.
"В России десятки миллионов людей против войны"
Главред "Дождя" считает, что нельзя ограничивать возможность россиянам видеть то, как живет Европа на самом деле.
"Европа не страдает русофобией, как рассказывает российская пропаганда, что в Европе люди не откусывают друг другу головы на улице. И демократия, и европейские ценности здесь работают. Отказывать россиянам в том, чтобы это увидеть, – контрпродуктивно, они будут зацикливаться внутри страны", – уверен Т. Дзядко.
Он считает, что у тех, кто не поддерживает войну, должна быть возможность выехать за пределы страны.
"Ограничения для тех, кто является двигателем и сторонником этой войны, несомненно, нужны. Мне кажется, что этот разлом, эта линия раздела абсолютно очевидна: вы "за" или "против". В России десятки миллионов людей против войны, но они по понятным причинам не высказываются. Потому что если они это сделают, – они сядут. У них нет возможности уехать, нет возможности высказываться. У них есть, например, родственники где-то в Европе, и они их не смогут увидеть", – говорит главный редактор "Дождя".
Т. Дзядко уверен, что ситуация с визами не приблизит окончание войны в Украине.
"Мне кажется, что в любой ситуации нужно выбирать, кто твои союзники. Россияне, которые против войны, – союзники цивилизованного мира, который хочет, чтобы война в Украине была завершена. Украина восстановила свою территориальную целостность, и ситуация в России изменилась. А это решение, наоборот, делает ситуацию в этом смысле хуже", – уверен Т. Дзядко.
Напомним, в начале июня «Дождь» получил разрешение Национального совета электронных СМИ Латвии на трансляцию из Риги. В марте российский телеканал приостановил свою деятельность, а главный редактор канала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули РФ. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, такое решение было принято в связи с действующим в России законом о распространении фейковых новостей.