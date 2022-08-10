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2022.08.10 15:50

Известный режиссер Херманис призвал выгнать «Дождь» из Латвии

НГ LRT.lt
Новая газета – Балтия, LRT.lt 2022.08.10 15:50
Интервью Е. Котрикадзе с мэром Риги
Интервью Е. Котрикадзе с мэром Риги / YouTube

Режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис призвал службы безопасности страны отменить разрешение на работу телеканала «Дождь», переехавшего из России в Латвию.

«Сегодня для меня развеялась еще одна иллюзия. Месяц назад меня тоже порадовало, что tv.rain переехал в Латвию. Всем рекомендую посмотреть сегодняшнее интервью, где их журналист Котрикадзе беседует с мэром Риги. Это уже не журналистика, а жестокая политическая манипуляция, которая абсолютно не в интересах Латвии. Я уже не говорю об элементарной вежливости по отношению к стране, приютившей их. Это уже очень опасно. Создается впечатление, что их цель — разрушить нашу страну изнутри», — заявил он.

В интервью Екатерины Котрикадзе с мэром Риги Мартиньшом Стакисом обсуждаются планы Латвии по сносу советских памятников. В нем журналист настойчиво интересуется, не разозлит ли это событие часть населения Латвии и не нарушит ли договоренности с Россией.

Херманис, реагируя на это интервью, призвал латвийские органы безопасности отменить разрешение на работу телеканала и выдворить медиахолдинг из страны.

Интервью с мэром Риги можно посмотреть на канале «Дождь» с 55-й минуты:

Напомним, в начале июня «Дождь» получил разрешение Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Латвии на трансляцию из Риги. В марте российский телеканал приостановил свою деятельность, а главный редактор канала Тихон Дзядко и многие работники редакции покинули РФ. По словам гендиректора канала Натальи Синдеевой, такое решение было принято в связи с действующим в России законом о распространении фейковых новостей.

Несколько дней назад Служба госбезопасности Латвии обнародовала предупреждение о риске для национальной безопасности, исходящем от независимых российских СМИ и отдельных журналистов, нашедших в Латвии убежище.

Поскольку эти медийные компании и журналисты длительно работали в стране-агрессоре, не исключаются связи отдельных СМИ, начавших работу в Латвии, или их представителей, с российскими спецслужбами. Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрировавших СМИ в Латвии.

"Новая газета - Балтия"

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