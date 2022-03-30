В Литве зарегистрировано 37,3 тыс. беженцев из Украины, Из них 15,9 тыс. - несовершеннолетние, свидетелсьвтуют обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрированы в Вильнюсском центре регистрации. Другие регистрировались в территориальных отделениях Департамента миграции, в центрах регистрации Клайпеды, Каунаса, Алитуса, Шяуляй и Мариямполе.

Почти 4,3 тыс. прибывших в Литву беженцев - это дети в возрасте до шести лет.

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 1 028 беженцев, из них 409 - несовершеннолетние, среди которых 105 - дети до шести лет.

Большинство прибывших подали просьбы о временном виде на жительство по гуманитарным причинам.

По данным ООН, за период после начала Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 3,8 млн жителей, свои дома вынуждены были оставить более 10 млн человек.