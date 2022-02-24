Сейм утвердил декрет президента: в Литве вводится ЧП

Сейм Литвы в четверг утвердил декрет президента Гитанаса Науседы, которым в Литве с 13 часов четверга до 24 часов 10 марта введено чрезвычайное положение (ЧП).

За такое решение на срочно созванной внеочередной сессии проголосовали 118 членов Сейма.

"ЧП вводится из-за действий России, которые представляют угрозу для первоочередных интересов национальной безопасности Литвы, в частности, связанных с надежным контролем и охраной государственной границы, представляющей собой часть внешней границы Европейского союза", - сказал представивший декрет советник президента Кястутис Будрис.

Советник президента отметил, что введение ЧП не коснется граждан страны, а предоставит ведомствам страны более широкие полномочия для принятия мер по обеспечению безопасности страны.

"Декрет не ориентирован на ограничение конституционных свобод или прав граждан Литвы, (...) еще раз подчеркиваю, жизнь граждан Литвы, их свободы, передвижение, другие моменты это не затронет", - подчеркнул Будрис.

Согласно декрету, чрезвычайное положение вводится "в связи с масштабным развертыванием войск Российской Федерации на государственной границе Украины и на оккупированной территории Украины, а также проведением военных действий в отношении Украины".

Констатируется, что такая ситуация создает благоприятные условия для осуществления гибридных атак и провокаций любого рода против Литвы, особенно на границе, по заданию российских и белорусских властей.

Согласно декрету, такая ситуация представляет угрозу интересам национальной безопасности Литвы и общественному спокойствию, "и устранить эту угрозу без временного введения чрезвычайных мер невозможно".

Министерство внутренних дел назначается ответственным за введение чрезвычайного положения.