В Литве в связи с наплывом мигрантов объявлена экстремальная ситуация

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в пятницу вечером правительство Литвы решило объявить экстремальную ситуацию в стране.

Оперативным главой по экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

Министр сказала, что экстремальная ситуация объявляется не по причине возросшей угрозы, а для того, чтобы быстрее можно принимать решения о логистике, финансировании и прочем.

"Ситуация не является такой, что вызовы огромны и мы с ними не справляемся, но очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические меры, чтобы быстро и оперативно принимать решения по возникающим вызовам", – заявила А. Билотайте на заседании правительства.

Объявить экстремальную ситуацию на государственном уровне предложила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), сотрудники которой за минувшие сутки задержали 150 нелегальных мигрантов – это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

Объявление экстремальной ситуации позволит вовлечь дополнительные силы, упросить процедуры публичных закупок, а самоуправления получат обязательства предоставить помещения для расселения мигрантов.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

В данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.