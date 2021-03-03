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2021.03.03 16:19

Литва одолжит свои вакцины от COVID-19 трем странам

BNS, LRT.lt2021.03.03 16:19
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Литва одолжит Австрии, Чехии и Словакии 1 890 доз вакцин от коронавируса.

"К нам поступила просьба Еврокомиссии о солидарности, временно одолжить вакцины Австрии, Чехии и Словакии. Просьба связана с особо плохой эпидемической ситуации и большими показателями смертности в этих странах", – сказал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

По его словам, каждая из стран просит выделить в данный момент по 100 тыс. дополнительных доз вакцин, вычтя их пропорционально из доз, распределенных между странами ЕС.

Как отметил министр, в результате такого решения в Литву эти дозы вакцин поступят просто на несколько недель позднее, чем планировалось.

"1 860 доз вакцины были бы доставлены несколько позднее, но в том же квартале. Количество для Литвы не меняется, просто это будет на несколько недель позднее", – сказал А. Дулькис.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что Литва одолжит вакцины, который еще не получены: "Мы перенесем некоторые сроки получения, чтобы помочь странам, но количество будет тем же".





Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Вакцина от COVID-19
# Литва

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