Azerbejdżan ogłosił rozpoczęcie „operacji antyterrorystycznej” w Górskim Karabachu

Ale bardzo wiele wskazuje na to, że obecnie rosyjska obecność wojskowa w Górskim Karabachu jest niemal symboliczna, bo wszystkie jednostki wojskowe są Rosji potrzebne do prowadzenia wojny w Ukrainie.

Jego zablokowanie doprowadziło do kryzysu humanitarnego w Górskim Karabachu, a władze w Stepanakercie oskarżyły Azerbejdżan, że chce wywołać klęskę głodu i w ten sposób zmusić Ormian do opuszczenia spornych terytoriów.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme