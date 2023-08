Łotysze werbowani do Grupy Wagnera

Łotewscy obywatele, nieobywatele i rezydenci mogą również zostać ukarani za aktywny udział w konfliktach zbrojnych za granicą, jeśli są one skierowane przeciwko integralności terytorialnej i suwerenności państw lub w inny sposób są sprzeczne z prawem łotewskim. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Łotewskie służby nie skonkretyzowały sposobu rekrutacji do szeregów Grupy Wagnera, ale podkreśliły, że to nie były wlepki czy ulotki, który odkryto w Warszawie i Krakowie.

Mieszkańcy Łotwy otrzymali bezpośrednie i pośrednie wezwania do przyłączenia się do najemników rosyjskiej Grupy Wagnera – poinformowała Łotewska Straż Graniczna (VDD).

