Szojgu: Polska i Finlandia zagrażają bezpieczeństwu Rosji

Warszawa ogłosiła w środę, że wyśle 2 000 dodatkowych żołnierzy na swoją wschodnią granicę, którzy dołączą do 2000 już tam rozmieszczonych. To odpowiedź na białoruskie helikoptery, które w ubiegłym tygodniu naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

