Zamówienie paszportu lub dowodu jedynie po uprzedniej rejestracji

Departament Migracji zaleca, żeby przynajmniej czasowo, w celu uniknięcia zbędnych kolejek, udać się do sąsiedniego miasta lub skorzystać z płatnej usługi kurierskiej, w ramach której wyprodukowany dokument jest dostarczany do wybranej przez klienta lokalizacji na terenie całej Litwy.

Dyrektorka Departamentu Migracji, Evelina Gudzinskaitė, wskazuje, że liczba beneficjentów znacznie się zwiększyła w okresie letnim. – (…) Ludzie denerwują się, że muszą czekać dwie godziny lub dłużej, pracownicy spieszą się, aby obsłużyć jak najwięcej klientów, a ciągłe zmęczenie prowadzi do błędów, co skutkuje niską jakością usług – cytowana w komunikacie prasowym jest Gudzinskaitė.

