W weekend gwałtowne burze i ulewy

Piątek będzie pochmurny, z możliwością opadów deszczu i burz po południu. Wiatr zmienny, głównie 5-10 m/s. Temperatury w ciągu dnia wzrosną do 23-28 stopni, nad morzem będzie nieco chłodniej do 20-22 stopni ciepła.

