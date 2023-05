Wilno podejmuje walkę z hulajnogami: częściowo ogranicza ruch i prędkość jazdy

Do końca roku firmy świadczące usługi udostępniania hulajnóg mają obowiązek oznaczyć je numerami identyfikacyjnymi. Ma to pomóc nie tylko w identyfikacji osoby w sposób niewłaściwy korzystającej z usługi, ale także zapewnieniu odpowiedniej prędkości i uniknięciu naruszeń.

