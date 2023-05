Tragiczny w skutkach policyjny pościg w Kalwarii: nie żyje mężczyzna przewożący nieudokumentowanych migrantów oraz jeden z pasażerów

O godz. 1.30 w samorządzie rejonu kalwaryjskiego, we wsi Senosios Radiškės, samochód Audi nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Z wielką prędkością zjechał z drogi na ostrym zakręcie i wpadł do stawu.

Po północy we czwartek samochód przewożący nieudokumentowanych migrantów w okolicach Kalwarii wpadł do stawu. W wyniku wypadku zginął kierowca i jeden z cudzoziemców.

