PE przyjął rezolucję wyrażającą poparcie dla członkostwa Mołdawii w UE

Dzisiejsza rezolucja potępia te działania i wzywa UE do natychmiastowego nałożenia sankcji na osoby zaangażowane w proceder destabilizacji sytuacji w Mołdawii oraz ekstradycji Sora i Plahotniuca do Mołdawii w celu ich osądzenia.

Jednocześnie PE wezwał Mołdawię do kontynuowania reform dotyczących demokracji i praworządności, prac mających na celu wdrożenie układu o stowarzyszeniu z UE, rozwiązania problemu przestępczości zorganizowanej czy zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu europosłowie zaapelowali do UE, by pomogła Mołdawii w osiągnięciu niezależności energetycznej.

Komisja Europejska przedstawiła rządowi w Kiszyniowie dziewięć kroków, które Mołdawia musi spełnić by możliwym było rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. W przyjętej dziś rezolucji europosłowie wezwali do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych jeszcze w tym roku, oczywiście pod warunkiem spełnienia owych dziewięciu kroków.

