UE na wojnie z nikotynizmem. Papierosy znacznie podrożeją?

Unijni urzędnicy przewidują podwyższenie akcyzy na papierosy i inne wyroby tytoniowe.

2040 – ten rok ma być przełomowy dla unijnej walki z paleniem tytoniu. To właśnie wtedy UE ma stać się wolna od nikotyny.

Finansowa walka z papierosami



Palenie tytoniu odpowiada za ok. 6 milionów zgonów na świecie rocznie. Na świecie żyje ok. miliarda palaczy, często cierpiących na szereg chorób, wywoływanych szkodliwym dla zdrowia dymem papierosowym. Przeciętny palacz żyje 10 lat krócej, niż osoba niepaląca.

W UE po tytoń sięga regularnie ok 18,4 proc. populacji. Unijni urzędnicy, mając tego świadomość, stawiają coraz śmielsze kroki, utrudniając palaczom trwanie w nałogu i rozpoczynanie skorym do palenia trującej przygody z nikotynizmem.

Komisja Europejska planuje podwyższyć akcyzę na papierosy z 1,8 euro do 3,6 euro.

KE chce walczyć z niskimi cenami papierosów w krajach UE, zwłaszcza w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podwyższenie akcyzy na nikotynę nie ominęłoby e-papierosów i podgrzewaczy do tytoniu, w ostatnim czasie coraz bardziej popularnych.

- Mocniejsze e-papierosy zostaną obłożone akcyzą wysokości co najmniej 40 proc., podczas gdy ich słabsze odpowiedniki zostaną obłożone akcyzą w wysokości 20 proc. Wyroby tytoniowe do podgrzewania również zostaną obłożone podatkiem rzędu 55 proc., co oznacza stawkę podatku w wysokości 91 euro za 1000 sprzedanych sztuk – czytamy na łamach Financial Times.

Unia Europejska podwyżkami akcyzy na tytoń chce walczyć z nałogiem dotychczasowych palaczy oraz zmniejszać szanse na uzależnienie od nikotyny młodzieży, coraz chętniej sięgającej po e-papierosy i inne wyroby do palenia, alternatywne dla tradycyjnych papierosów.