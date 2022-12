Vienas kitam nedovanos – aukos: įmonės ir jų darbuotojai įprasmina Kalėdas rinkdami paramą Ukrainai

Vietoj dovanų darbuotojams ir partneriams šiemet dalis įmonių nusprendė aukoti karo niokojamai Ukrainai. Lėšas verslai skiria tiek humanitarinę pagalbą teikiančioms organizacijoms, tiek fronte kariaujantiems ukrainiečiams.

„Stokker“ generalinis direktorius Mindaugas Levickas LRT.lt teigia, kad šiemet įmonė nusprendė dovanų biudžetą skirti būtent paramai Ukrainos kariams.

„Per VŠĮ „LDK Palikuonys“ perdavėme termo rūbų už daugiau nei 5 tūkst. eurų. Su šia parama Ukrainai užsiimančia organizacija bendradarbiaujame jau ne pirmą kartą, kadangi mūsų kolega dalyvauja jos veikloje. Kitų variantų net nesvarstėme“, – tvirtina M. Levickas.

Darbo santykiai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Įmonės „Omnisend“ vykdomoji direktorė Rimantė Ribačiauskaitė taip pat tvirtina, kad įmonė remia Ukrainą ir dabar, prieš Kalėdas, bet, pabrėžia, darė tai ir nuo pat karo pradžios.

„Rėmėme ir iki šiol remiame įvairias Ukrainai pagalbą teikiančias organizacijas, pavyzdžiui, „Blue/Yellow“, tiek įmonės lygmeniu, tiek darbuotojų labdaros rinkimo iniciatyvomis. Vos prieš mėnesį vėl parėmėme Ukrainą 20 tūkst. eurų įmonės vardu“, – sako R. Ribačiauskaitė.

Organizacijoje „Blue/Yellow“ surinkta parama ukrainiečiams / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kadangi turi kolegų ukrainiečių, įmonės darbuotojai palaiko ir asmenines jų iniciatyvas.

„Pavyzdžiui, prieš kelias dienas vienas kolega pasidalijo, kad renka lėšas elektros generatoriui, skirtam artimųjų namui apšildyti, ir dar tą patį vakarą surinko visą sumą. Tokias iniciatyvas, skirtas rinkti lėšas elektros generatoriams atėjus žiemai, tęsime ir toliau“, – pabrėžia R. Ribačiauskaitė.

Kalėdinės dovanos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jos, tai ne pirmas kartas, kai vietoj apsikeitimo dovanomis įmonės darbuotojai skiria pinigus tiems, kam jų labiausiai reikia.

„Pavyzdžiui, per praėjusias šventes įmonė skyrė 50 tūkst. eurų labdarai. Ta suma buvo padalyta visiems darbuotojams, kurie patys rinkosi, kokią socialinę iniciatyvą nori paremti. O šiemet vieningai koncentruojamės į Ukrainą“, – sako R. Ribačiauskaitė.

Biuras / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Grant Thornton” atstovė Vilmina Navickaitė sako, kad įmonė taip pat prisideda prie Ukrainos palaikymo nuo pat vasaro, ėmėsi iniciatyvų ir prieš Kalėdas.

„Perkame generatorius, išorines baterijas ir kitą energetikos krizės metu reikalingą įrangą, kuri jau yra išvažiavusi į Ukrainą. Atsisakėme Kalėdinių dovanų klientams: simboliškai turime paruošę saldainių dėžutes, kurių akcentas – žinutė apie tai, kad „Nedidelės dovanos kuria galimybes didesnei paramai“.

Finansiniai kaštai ir toliau skiriami Ukrainai, pavyzdžiui, nupirkome 30 vnt. rimtų turistinių miegmaišių Raudonojo Kryžiaus akcijai”, – teigia V. Navickaitė.

Kalėdos / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Creditinfo“ atstovės Aušrinės Motiejūnienės teigimu, šiemet įmonė organizuoja vidinę labdaringą popietę, kurios metu taip pat rinks lėšas Ukrainai.

„Darbuotojų indėlis dvigubas – ir pasirūpinti žaidimų dovanomis, ir įsigyti bilietus lošimams. Kartu ir nuspręsime, kokiai, kokioms organizacijoms skirsime savo surinktas lėšas”, – pažymi ji.

Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ prieš Kalėdas nusprendė finansiškai paremti dvi organizacijas, kryptingai renkančias įvairią paramą Ukrainai.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Dalį sumos skirsime VšĮ „Parama Ukrainai“, kuri šiuo metu kariams siunčia naudotus automobilius bei reikalingas priemones (elektros generatorius, racijas, neperšaunamas liemenes ir pan.). Visa tai gabenama kariams į Chersoną, kovojantiems šalia fronto linijos. Taip pat prisidėsime prie VšĮ „Stiprūs kartu“ akcijos „Sušildyk Ukrainą“.

Pasitikime ir palaikome organizacijas, kurios entuziastingai veikia nuo pat pavasario ir palaiko tiesioginį ryšį su ukrainiečiais bei išpildo konkrečios paramos poreikį. Tai būdas priminti, kad Europos žmonės visomis formomis siunčia besąlygišką palaikymą ir žinome, kad ukrainiečius tai motyvuoja. Jei galime motyvuoti konkrečiai panaudota finansine parama, tai yra mažiausia, privalome padaryti”, – sako įmonės atstovė Živilė Genytė.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Paramą skiria nuo pat karo pradžios

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) taip pat antrina, kad paramą Ukrainai organizavo dar pirmoje šių metų pusėje. Tuomet įmonės aukojo pinigines sumas, taip pat teikė paramą maisto produkcija, neatlygintinas logistikos paslaugas.

„Daugelis įmonių ir jų darbuotojų aktyviai įsitraukusios į pagalbos Ukrainai veiklą – aukoja „Blue/Yellow“, Raudonajam Kryžiui ir pan. tiek lėšas, tiek produktus, prisideda kitais reikalingais daiktais, medikamentais ir paslaugomis“, – sako LPK atstovė Asta Rinkevičiūtė.

Renkama parama, asociatyvi nuotr. / E.Blaževič/LRT nuotr.

Prieššventiniu laikotarpiu Pramonininkų konfederacija taip pat nurodo skyrusi lėšų paramai.

„LPK skyrė lėšas 1 100 vnt. vaikiškų antklodžių(labdaros fondas „Maistas Ukrainai“) <...>. Antklodės jau pasiekė logistikos sandėlius Kyjive ir šiomis dienomis pagal aktą perduotos Kyjivo Padolės skyriaus Raudonajam Kryžiui ir jau skirstomos.

Kalėdinės dovanos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip pat pervesta 10 tūkst. žieminėms striukėms pirkti (parama koordinuojama per „Blue/ Yellow“)“, – komentuoja A. Rinkevičiūtė.

Vieni pirmųjų pagalbos ranką ukrainiečiams ištiesė automobilininkai, buvo paaukoti daiktai ir per naktį pakraunami mikroautobusai. To iniciatorius „Deals On Wheels“ vadovas Laurynas Boguševičius LRT.lt teigia, jog tiek valdomos įmonės vardu, tiek pats asmeniškai iki šiol nenutrūkstamai finansiškai remia Ukrainą.

Kalėdos Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Jeigu neremsime Ukrainos, vieną dieną galimai eisime į apkasus“, – sako jis.

Tiek verslus, tiek gyventojus šiemet nepirkti vieni kitiems įprastinių dovanų, o vietoj jų geriau paaukoti karo siaubiamai Ukrainai, paskatino akcija „Dovanokit, šiemet nedovanosim“.

Biuras (asociatyvi nuotr.) / Unsplash nuotr.

Vėliau startavo ir panaši „Blue/Yellow“ kampanija. „Per šį mėnesį sulaukėme krūvos žinučių, kad „vietoj Kalėdinių dovanų pirkimo tiesiog norime paremti jus“. Esame sužavėti ir dėkingi! Ačiū visiems, kurie jungiasi į šią akciją“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbė „Blue Yellow“ fondas.

„Luminor“ banko užsakymu atlikta smulkiųjų ir vidutinių įmonių vadovų apklausa rodo, kad tęsiantis karui Ukrainoje, įmonės ir toliau remia šią šalį ir jų suteikiama pagalba nemažėja. Verslas ir toliau aukoja pinigus, teikia paslaugas pabėgėliams iš karo apimtos valstybės, suteikia jiems darbo vietų.

Gyventojai / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Paramos apimtys realiai nesikeičia ir tai rodo, kad žmonės ir toliau remia nuo karo kenčiančius ar nukentėjusius. Smulkieji ir vidutiniai verslininkai yra labiausiai pažeidžiama verslo dalis ir tikrai džiugu, kad jie vis tiek atranda būdų prisidėti prie pagalbos net ir praėjus aštuoniems mėnesiams nuo karo pradžios“, – sako „Luminor“ banko verslo klientų skyriaus vadovas Vytis Žegužauskas.

Gausias Lietuvos piliečių bei organizacijų paramos Ukrainai ir nuo karo pasitraukusiems jos piliečiams iniciatyvas sutelkia projektas suukraina.lt, kuris kviečia naudotis tinklapiu kaip bendra erdve visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, ieškantiems pagalbos ukrainiečiams ar galintiems ją pasiūlyti.