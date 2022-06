Aviacijos ekspertas apie nelegalų skrydį iš Lietuvos: galėjo būti bandymas pasižiūrėti, kaip reaguos tarnybos

Trečiadienį iš Lietuvos pakilęs, iki pat Bulgarijos su išjungtu atsakikliu ir be skrydžio plano nuskridęs orlaivis galėjo būti bandymas techniškai netvarkingą lėktuvą kuo pigiau pergabenti į kitą šalį, svarsto aviacijos ekspertas Vidas Kaupelis. Vis dėlto, jis neatmeta versijos, kad taip bandyta pasižiūrėti, kaip tarnybos reaguos į provokaciją.

Trečiadienį iš Lietuvos pakilęs lėktuvas be leidimo praskrido virš kelių Rytų Europos šalių ir pritraukė karinių oro pajėgų dėmesį, o paskui buvo paliktas Bulgarijoje nežinomos įgulos, ketvirtadienį pranešė bulgarų gynybos ir vidaus reikalų ministrai.

Lėktuvą trims vyrams iš užsienio dar praėjusią savaitę pardavė Nidos oro parko direktorius, pilotas Bronius Zaronskis. Jis teigia nežinantis iš kokios šalies buvo pirkėjai, kokie buvo jų vardai, tačiau pažymėjo, kad su vienu jų kalbėjo rusiškai.

„Piper“ orlaivis, asociatyvinė nuotr. / Carl Nenzen Loven/Unsplash nuotr.

Policijai pradėjus tyrimą, o kitoms šalies institucijoms aiškinantis įvykio aplinkybes, aviacijos ekspertas Vidas Kaupelis susipažinęs su istorija visų pirma pastebi, kad atvejų, kada orlaiviai skrenda išjungę atsakiklius – pasitaiko.

„Pats faktas, kad kažkoks orlaivis skrido be įjungto atsakiklio, pažeidė oro erdvę, skrido be skrydžio plano, čia nėra kažkas tokio negirdėto, nematyto. Kartais tokie dalykai pasitaiko. Todėl, kai pasirodė pirmosios žinios, aš kažkaip to nesureikšminau ir pagalvojau, kad tai yra tiesiog pilotų nekompetencija“, – LRT.lt sako aviacijos ekspertas.

Vis dėlto, pats faktas, kad lėktuvui nusileidus Bulgarijoje jo pilotas ir keleiviai staigiai dingo, kelia įtarimų.

Ultralengvasis lėktuvas/Asociatyvi nuotr. / Shutterstock nuotr.

„Kai pasirodė daugiau žinių, pradėjo atrodyti, kad čia labai keistas įvykis. Priežasčių spektras čia gali būti labai platus. Ar tai galėjo būti kažkoks kriminalinis aspektas? Mano nuomone ne, nes Šengeno erdvėje pergabenti krovinį galima ir daug paprastesniu būdu.

Viena iš versijų, tai ar čia negalėjo būti bandymas pašnipinėti, pasižiūrėti, kaip NATO reaguoja į orlaivį, skrendantį be skrydžio plano, be atsakiklio ir kokios procedūros bus taikomos. Ar taip gali būti? Gali. Padaryta tokia schema, nupirktas orlaivis, atsiskaityta taip, kad sunku rasti pirkėją“, – svarsto pašnekovas.

Orlaivis galėjo būti techniškai netvarkingas

Be to V. Kaupelis pažymi, kad parduotas orlaivis galėjo būti netinkamas skrydžiams, o tokiu atveju reikiamų leidimų būtų neįmanoma gauti. Todėl pasirinkta avantiūra skristi negavus leidimo, išjungus atsakiklį.

„Galiu klysti, bet šitas orlaivis senokai, liaudiškai kalbant, neturi techninio paso. Duodu didelę tikimybę, kad jis buvo netinkamas skrydžiui. Tokį orlaivį norint perkelti į Bulgariją būtų sudėtinga, reikia jį ardyti, vežti. Tai yra brangu, o pigiausia būtų tiesiog skristi patiems. Todėl gali būti, kad taip partizaniškai bandė pirkėjai pasielgti, galvodami, kad taip tyliai parskris. Bet kam tada pabėgti nusileidus, jei pirkai tokį brangų daiktą“, – sako V. Kaupelis.

Lėktuvas, asociatyvinė nuotr. / BNS nuotr.

Internetinėje svetainėje planecheck.com galima rasti dar praėjusią savaitę parduoto orlaivio skelbimą, kuris pažeisdamas taisykles skrido į Bulgariją.

Lėktuvo kaina su PVM siekia 35 tūkst. eurų, o prie orlaivio būklės aprašymo pažymėta, kad lėktuvo varikliui reikia kapitalinio remonto. Be to rašoma, kad orlaivis nėra naudojamas nuo 2015 m.

B. Zaronskio parduotas lėktuvas / planecheck.com ekrano nuotr.

V. Kaupelis taip pat teigia, kad tvarkingam orlaiviui gauti leidimą skristi į kitą šalį – nėra sunku.

„Procedūros yra labai paprastos. Norint skraidyti ES viduje, Šengeno erdvėje ir kirsti valstybių teritorijas, reikia turėti skrydžio planą, būti įsijungus atsakiklį ir bendrauti su skrydžio vadovais. Viskas labai paprasta, pilotai tą žino ir čia iššūkių nekyla. Šiuo atveju nei skrydžio planas nebuvo paduotas, nei atsakiklis įjungtas.“

Tai yra labai grubus pažeidimas. J. Kairys

Savo ruožtu pilotas Jurgis Kairys sako, kad pilotai taip elgdamiesi padarė grubų pažeidimą.

Jurgis Kairys, 2013 m. / V. Skaraičio/BNS nuotr.

„Spėju, kad tai buvo nesankcionuotas skrydis, žmonės tą darė nelegaliai, galbūt nebrangiai nusipirkę lėktuvą. Tai yra labai grubus pažeidimas“, – LRT.lt teigė jis.

Su „Oro navigacija“ skrydis nederintas

Valstybės įmonė „Oro navigacija“, stebinti orlaivių judėjimą virš Lietuvos, LRT.lt penktadienio rytą teigia nežinanti, iš kurios Lietuvos vietos trečiadienį pakilo lėktuvas.

Įmonės atstovė Ingrida Daugirdė pažymėjo, kad orlaivio registracijos numeris buvo LY-LOO. Tokį registracijos numerį turi 1962 m. lėktuvų gamintojo „Piper“ orlaivis „PA-23-250 Aztec“, rodo Airport-data duomenys.

Lėktuvas, asociatyvinė nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Orlaivio skrydžių planų per paskutines 90 parų nebuvome gavę, ryšio su „Oro navigacijos“ skrydžių informacijos paslaugų operatoriais šio orlaivio įgula nebuvo užmezgusi“, – LRT.lt teigia „Oro navigacijos“ atstovė I. Daugirdė.

Orlaivį trims vyrams iš užsienio praėjusią savaitę pardavęs Nidos oro parko direktorius pilotas B. Zaronskis LRT.lt teigė, kad, tikėtina, jog lėktuvas pakilo iš Panevėžio oro uosto, kur ir buvo laikomas lėktuvas.

„Jie atvažiavo į Panevėžį praėjusią savaitę ir kelias dienas tikrinome lėktuvą, tvarkėme dokumentus“, – teigė pilotas.

Bronius Zaronskis / J. Stacevičius/LRT

Lėktuvą, anot B. Zaronskio, pirko organizacija, o lėktuvas priklausė jo įmonei B. Zaronskio firma Zimbravos transportas.

„Aš pardaviau ir atsisveikinau su tuo lėktuvu. Daug metų pardavinėjau, neturėjau, kur jo dėti, tai džiaugiuosi, kad jį nusipirko. (...) Kokia organizacija pirko, aš neatsimenu, užsienietiškai kažkokiais hieroglifais užrašė, sunku net įskaityti“, – kalbėjo B. Zaronskis.

Jis pridūrė, kad vyrai, kurie pirko lėktuvą, buvo draugiški, o parduotame orlaivyje buvo 6 sėdimos vietos.

Orlaivio pilotai privalėjo pateikti skrydžio planą

Transporto kompetencijų agentūros Civilinės aviacijos departamentas direktorius Alvydas Šumskas BNS teigė situacijos plačiai komentuoti negalįs, nes informacijos nėra daug.

Pasak jo, Lietuvoje „nevaldomoje oro erdvėje skrydžio plano pateikti ir nereikia“. Be kita ko, skrendant žemai, radarai lėktuvo gali ir nepastebėti.

„Tačiau ne tarptautiniams skrydžiams. (...) Vykdant tarptautinį skrydį, skrydžio planą pateikti reikia. Šiuo atveju akivaizdu, kad buvo tarptautinis skrydis“, – kalbėjo A. Šumskas.

Lėktuvo kabina / JP Valery/Unsplash nuotr.

„Į klausimus, kas skrido, kaip skrido, šiandien aš negaliu atsakyti“, – pridūrė jis.

Policija aiškinasi aplinkybes dėl per kelias Rytų Europos šalis mįslingai praskridusio lėktuvo iš Lietuvos.

Kaip BNS penktadienį informavo Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis, ikiteisminis tyrimas kol kas nepradėtas, šiuo metu „pareigūnai aiškinasi aplinkybes“.

Skrido žemai

Dvimotoris lėktuvas su dviem žmonėmis neturėjo patvirtinto skrydžio plano, o jo atsakikliai buvo išjungti. Pilotas nereagavo į radijo užklausas ir vizualinius signalus, nurodė Rumunijos gynybos ministerija.

Du Vengrijos naikintuvai „Gripen“, du JAV naikintuvai F-16 ir du Rumunijos naikintuvai F-16 vienas po kito perėmė pažeidėją ir lydėjo jį tol, kol jis įskrido į Bulgarijos oro erdvę, pridūrė Bukareštas.

Bulgarų oro pajėgos iš karto nepakėlė naikintuvų, nes „lėktuvas jokiu metu nebuvo laikomas keliančiu grėsmę“, žurnalistams sakė gynybos ministras Dragomiras Zakovas.

Be to, jis pridūrė, kad orlaivis skrido labai žemame aukštyje ir mažu greičiu, todėl naikintuvams būtų buvę sunku jį perimti.

Jo vadovaujama ministerija pranešė, kad skrydžio sąlygos buvo sudėtingos: siautėjo audra su perkūnija ir smarkiu lietumi.

Žaibas / Shutterstock nuotr.

Lėktuvas buvo sustojęs pasipildyti degalų Dunojaus pakrantėje įsikūrusiame Vidino mieste Bulgarijos šiaurės vakaruose. Vėliau pareigūnai rado orlaivį sename aerodrome netoli šalies rytuose esančio Tergovištės miesto.

Vidaus reikalų ministras Boiko Raškovas žurnalistams sakė, kad lėktuvo variklis dar buvo šiltas, tačiau įgulos nariai dingo ir jų buvimo vieta vis dar nežinoma.

B. Raškovo duomenimis, lėktuvas yra 60 metų senumo ir savo kelionę pradėjo Lietuvoje. Jis taip pat skrido virš Lenkijos ir Slovakijos teritorijos – taigi, orlaivis iš viso be leidimo buvo įskridęs į septynių Rytų Europos šalių oro erdvę.