Pastatai-vaiduokliai – savivaldybių galvos skausmas: tiek parduoti, tiek sulyginti su žeme sudėtinga

Apleisti ir bešeimininkiai pastatai – savivaldybių galvos skausmas. Didelius sunku parduoti, o norint juos sulyginti su žeme laukia ilgos teisinės procedūros. Savivaldybės tikisi, kad ateityje bus skiriama daugiau lėšų apleistiems statiniams tvarkyti.

Verslininkas Alvaras Vilkaviškio rajono Klampučių mokyklą, kurioje mokėsi, įsigijo nebrangiai. Mokyklą pavyko parduoti savivaldybei paskelbus trečią aukcioną. Alvaras čia plės savo verslą – bus surenkami baldai, metalo konstrukcijos. Kiek dar investuos – nežino.

„Išraiška yra piniginė. Siekiant kuo daugiau žmonių įdarbinti, reikia daug profesionalios įrangos. [...] Dešimtimis, gal iki 100 tūkst. [eurų] realu“, – kalbėjo verslininkas Alvaras Orintas.

Jis įsigijo ir dvaro rūmų pastatą, kurį planuoja sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės reikmėms. Aukcionui rengiamas dar vienas dvaras – Vinkšnupių. Tačiau parduoti valdišką turtą nėra taip paprasta: reikia sutvarkyti krūvas dokumentų, samdyti turto vertintojus ir ieškoti pirkėjų. Pernai parduota vos 12 pastatų, dar tiek pat likę.

„Mūsų tikslas yra juos parduoti, nes kainuoja priežiūra, saugojimas, šildymas. Už tuos pastatus buvo surinkta apie šimtą tūkstančių eurų. Mes tuos pinigus investuojame mokyklų sutvarkymui“, – nurodė Vilkaviškio meras Algirdas Neiberka.

Dar didesnis savivaldybių galvos skausmas – apleisti, dažniausiai buvusių kolūkių pastatai. Tokių bešeimininkių statinių kaimiškose savivaldybėse tūkstančiai, Vilkaviškio rajone per 200. Juos nugriauti galima tik teismo sprendimu, o jo laukti gali tekti ir metus. Per porą metų savivaldybei pavyko nugriauti vos 30 pastatų, tam iš ES programos panaudota per 400 tūkst. eurų.

Apleistas pastatas / BNS nuotr.

Apleistų ir nenaudojamų pastatų netrūksta ir miestuose. Prienuose akis badė buvusios kareivinės, tik savivaldybei pradėjus teismo procesą, savininkas pradėjo tvarkyti. Savivaldybė apleistų pastatų savininkams kėlė žemės ir nekilnojamojo turto mokestį, bet meras sako matantis įstatymų spragų.

„Išsiėmė statybos leidimą, tarkime, prieš 10 metų ir turi tą leidimą. Kai jį turi, negalima apmokestinti papildomu turto mokesčio, tai čia spraga. Su fermomis, su kolūkiniais pastatais problema ta, kad ilgos procedūros“, – komentavo Prienų meras Alvydas Vaicekauskas.

Alytaus rajono savivaldybė už beveik milijoną eurų nugriovė per 80 pastatų ir sutvarkė teritorijas, bet jos vadovai tikina, kad tai dar ne pabaiga.

Apleistas pastatas / E. Genio/LRT nuotr.

„Didelė problema su bešeimininkiais pastatais esančiais privačiose žemėse. Besibaigiančiame ES finansavimo periode tam nebuvo galima gauti lėšų, kreipėmės į Finansų ir Aplinkos ministerijas, kad ateinančiame finansiniame periode būtų galima tvarkyti teritorijas ir privačiose žemėse“, – pažymėjo Gintarė Jociunskaitė Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė.

Geresnė padėtis kurortuose. Antai Birštone liko vos keli badantys poilsiautojams akis pastatai. Nenaudojamus statinius savivaldybė siūlė pigiai, taip atsikratė pastatų-vaiduoklių

„Vietoje senų ir apleistų pastatų atsirado gražūs daugiabučiai namai, apartamentai, pašto pastatas, daug metų stovėjęs apleistas. Jis taip pat bus sutvarkytas, jau yra suderintas projektas“, – teigė Birštono merė Nijole Dirginčienė.

Nuo 2014-ųjų bešeimininkiams pastatams ir teritorijoms sutvarkyti skirta per 20 mln. eurų.