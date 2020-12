Pasirūpinti pirkiniais liko kelios dienos: kaip parduotuvės ir maisto produktų kurjeriai dirbs per šventes

Visais reikiamais pirkiniais derėtų pasirūpinti kuo anksčiau – per Kūčias prekybos tinklai dirbs trumpiau, o pirmąją šv. Kalėdų dieną visos didžiųjų tinklų parduotuvės durų neatvers. Vis dėlto geriausias sprendimas prekybos centruose nesilankyti ir maisto produktų įsigyti internetu – kurjeriai nedirbs tik pirmąją Kalėdų dieną.

Per didžiąsias metų šventes visi prekybos tinklai, internetinės maisto prekių parduotuvės ir prekybos centrai ketina koreguoti savo darbo laiką. Nemaža dalis prekybininkų durų nei pirmąją Kalėdų dieną, nei pirmąją naujųjų metų dieną durų neatvers – tokį planą turi ne tik didieji prekybos centrai, bet ir parduotuvių tinklai, prekiaujantis maisto produktais. Be to, kitomis dienomis darbo laiką ketinama trumpinti.

Kiek kitaip dirbti ketina internetinės maisto prekių parduotuvės, kurių pristatymai nebus atliekami tik pirmąją Kalėdų dieną, tad užsisakyti prekių internetu gali būti ir kiek paprasčiau, tačiau tai taip pat derėtų planuoti iš anksto – prekybininkai perspėja, kad visų norinčiųjų aptarnauti gali neužtekti pajėgumų.

„Rimi“ prieš šventes dirbs ilgiau

„Rimi“ tinklo parduotuvės prieš šventes ketina dirbti ilgiau, tačiau per jas, kaip ir kitų tinklų parduotuvės, dirbs trumpiau. Ilgiau „Rimi“ turėtų dirbti ir gruodžio 31-ąją, o sausio 1-ąją duris ketina atverti anksčiau, nei praėjusiais metais. Tiesa, tikslus darbo laikas priklausys ir nuo parduotuvės formato.

Hyper formato „Rimi“ tinklo parduotuvės gruodžio 21–23 d. dirbs valanda ilgiau, iki 23 val. Ilgiau, taip pat iki 23 val., dirbs ir kai kurios super formato parduotuvės: Klaipėdos rajone – Dituvoje ir Slengiuose, Vilniaus mieste – Naujojoje Vilnioje ir Tarandėje, Telšiuose ir Biržuose.

Vis dėlto per Kūčias „Rimi“ parduotuvės duris turėtų užverti iki 20 val., o pirmąją Kalėdų dieną planuojama visai nedirbti.

Iki 23 val. „Rimi“ parduotuvės dirbs ir gruodžio 28–30 d., o Naujųjų metų išvakarėse visos „Rimi“ parduotuvės dirbs trumpiau nei įprastai, tačiau ilgiau nei ankstesniais metais – iki 21 val. Sausio 1-ąją parduotuvės darbą pradės 10 val.

Komentuodama dar prieš karantiną priimtą sprendimą ilginti priešventinį parduotuvių darbo laiką, „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irina Miklienė teigė, kad tai daroma atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, kai pirkėjams svarbu jaustis saugiems.

„Rimi“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasak jos, ilgesnis darbo laikas užtikrins tolygesnį pirkėjų srautų pasiskirstymą, padės išvengti būtinybės juos reguliuoti ir taip palengvins darbą parduotuvių darbuotojams bei leis jiems jaustis saugiai.

Dalies „Maximos“ parduotuvių darbo laikas sutrumpintas jau dabar

„Maxima“, kaip ir kiti prekybos tinklai, per Kūčias dirbs, tačiau tai ketina daryti trumpiau – parduotvių durys turėtų užsiverti jau 1 val. Pirmąją Kalėdų dieną „Maximos“ parduotuvės nedirbs, o antrąją Kalėdų dieną, paskutinę metų dieną ir sausio 1-ąją parduotuvės dirbs trumpiau.

Antrąją Kalėdų dieną „Maximos“ duris atvers 9 val. ryto ir dirbs iki įprastai numatyto parduotuvės darbo laiko pabaigos. Gruodžio 31-ąją 0parduotuvės dirbs iki 21 val., o pirmąją naujų metų dieną pirkėjų lauks nuo pietų – 12 val.

Maxima / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė tvirtino, kad toks parduotuvių darbo laikas nustatytas, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius, ankstesnių metų patirtį ir dėl COVID-19 susidariusią situaciją šalyje.

E. Dapkienė atkreipė dėmesį, kad karantino metu dalies tinklo parduotuvių darbo laikas yra sutrumpintas. „Įvertinome dėl COVID-19 pandemijos pasikeitusius pirkėjų poreikius bei siekiame sumažinti darbo krūvį savo darbuotojams, todėl sutrumpinome kai kurių parduotuvių darbo laiką“, – akcentavo ji.

„Iki“ sausio 1-ąją dirbs

Prekybos tinklo „Iki“ parduotuvės Kūčių dieną dirbs trumpiau – nuo numatytos darbo pradžios iki 20 val., o pirmąją Kalėdų dieną durų neatvers.

Parduotuvė „Iki“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antrąją Kalėdų dieną „Iki“ parduotuvės taip pat dirbs kitaip. Planuojama, kad visos parduotuvės duris atvers 9 val. ir užvers 21 val.

Gruodžio 31-ąją parduotuvės darbą taip pat baigs kiek anksčiau – pradėjusios dirbti numatytu laiku, jos duris užvers 20 val., o pirmąją naujųjų metų dieną atvers 10 val. ryte ir dirbs iki 22 val.

„Iki“ atstovė Vaida Budrienė LRT.lt teigė, kad pirkėjams derėtų keisti apsipirkimo įpročius ir ne tik per šventes pasistengti apsipirkti ne piko metu. „Tai turėtų padėti apsipirkti saugiau ir išvengti papildomų kontaktų“, – teigė V. Budrienė.

Parduotuvė LIDL / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jos, mažiausi pirkėjų srautai stebimi darbo dienomis ir šeštadieniais nuo parduotuvės atidarymo iki 10 val., taip pat nuo 20 val. iki parduotuvės uždarymo. Sekmadieniais žmonių prekybos tinklo parduotuvėse nedaug visą darbo laiką. Pirkėjų patogumui kai kurios parduotuvės atidaromos 7.30 val., darbą baigia 22 arba 23 val.

„Lidl“ tradiciškai nedirbs dvi dienas

„Lidl“ tinklo parduotuvės visiškai nedirbti planuoja dvi dienas – gruodžio 25 d. ir sausio 1 d., kitomis švenčių dienomis darbo laikas bus trumpinamas. Tokias tradicijas tinklas išlaiko jau ketvirtus metus iš eilės.

Kūčių vakarą „Lidl“ parduotuvės dirbs iki 18.30 val., o Naujųjų metų išvakarėse – iki 20:30 val. Antrąją Šv. Kalėdų dieną visos „Lidl“ parduotuvės dirbs nuo 9 val. iki 20 val.

Parduotuvė „Lidl“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Norfos“ pirmąją Kalėdų ir Naujųjų metų dieną nedirbs

Prekybos tinklas „Norfa“ pirmąją Kalėdų dieną ir pirmąją naujų metų dieną durų neatvers. Kitomis dienomis parduotuvės arba dirbs trumpiau, arba darbą pradės vėliau nei įprastai.

Kūčių vakarą „Norfos“ duris užvers 19 val. Pirmąją Kalėdų dieną tinkas planuoja visai nedirbti, o antrąją – darbą pradėti 9 val.

Naujųjų metų išvakarėse „Norfos“ parduotuvės darbą baigs anksčiau – 20 val., o sausio 1-ąją durų neatvers.

Kaip nurodo tinklo atstovas Darius Ryliškis, bendrovės vadovybė mano, „kad yra dienų, kurios turėtų būti „neprekybinės“. Kai kurie apribojimai yra būtini, kad šventės neaplenktų ir prekybos sektoriaus darbuotojų.“

„Norfa“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Internetu užsisakyti prekių bus galima beveik visomis dienomis

Ketinantieji apsipirkti „Rimi“ internetinėje parduotuvėje prekes galės gauti ir per šventes, išskyrus pirmąją Kalėdų dieną, kai nei atsiėmimo punktai, nei kurjeriai nedirbs.

„Tiek e. parduotuvės „Rimi.lt“ kurjeriai prekes į namus pristatys, tiek atsiimti jas tam skirtuose atsiėmimo punktuose bus galima įprastu laiku visomis dienomis, išskyrus pirmą Kalėdų dieną. Gruodžio 25-ąją nebus vykdomi prekių pristatymai į namus ir nebus galimybės jų atsiimti tam skirtuose punktuose. Kitomis dienomis šie punktai, įskaitant – atsiėmimo automobiliu punktai „Rimi Drive“, dirbs valanda ilgiau nei įprastai – iki 22 val.“, – sako „Rimi Lietuva“ e. komercijos formato direktorius Vaidas Lukoševičius.

„Rimi“ / BNS nuotr.

Vis dėlto jis perspėja – pasirinkus prekių pristatymą į namus, jo reikės laukti 3–4 dienas. Greičiau prekes pirkėjai gali gauti pasirinkę savarankišką atsiėmimą tam skirtuose punktuose ar automobiliu.

Internetinė parduotuvė „Barbora“ taip pat nedirbti ketina tik pirmąją Kalėdų dieną, o antrąją Kalėdų dieną darbą pradės kiek vėliau, informavo tinklo atstovė Jurgita Gižaitė-Tulbienė.

Kūčių dieną gauti ar atsiimti prekes taip pat bus galima, tačiau tuo taip pat derėtų pasirūpinti iš anksto, kol yra laisvų laikų.

„Barbora“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pirmąją Kalėdų dieną nedirbs ne tik kurjeriai, bet ir kitos vietos, kuriose „Barboros“ užsakymus galima atsiimti savarankiškai.

Prekybos tinkle „Iki“ užsakytas prekes ir šventiniu laikotarpiu, kaip nurodė tinklo atstovė V. Budrienė, turėtų pristatyti platformos „Last Mile“ kurjeriai.

Prekybos centrų darbo laikas koreguojamas ir dėl švenčių, ir dėl karantino

Per karantiną ir Kalėdas taip pat dirbti ketina ir prekybos centrai, tačiau juose, remiantis gruodžio 16 d. įsigaliojusiais ribojimais, veiks ne visos prekių ir paslaugų teikimo vietos.

Prekybos centruose per karantiną ir toliau veikia maisto prekių parduotuvės, optikos, gyvūnų prekėmis prekiaujančios parduotuvės, vaistinės. Taip pat teikiamos pašto, valymo, taisymo paslaugos.

Prekybos centras Ozas karantino metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kai kurie restoranai teikia maisto išsinešimo paslaugas, dalis parduotuvių tapo užsakymų internetu atsiėmimo punktais.

Per didžiąsias metų šventes dalis šių parduotuvių savo darbo laiką ketina trumpinti.

Prekybos centre „Ozas“ tos parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos, kurios, remiantis Vyriausybės nustatyta tvarka, veikti gali, per Kūčias dirbs iki 16 val. Parduotuvė „Maxima“ – iki 19 val.

Pirmąją Kalėdų dieną prekybos centras durų neatvers. Antrąją parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos dirbs iki 20 val., parduotuvė „Maxima“ – iki 22 val.

Prekybos centras Ozas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Naujųjų metų išvakarėse „Ozas“ duris užvers anksčiau. Parduotuvės darbą baigs jau 18 val., o „Maxima“ pirkėjus priims iki 21 val. Sausio 1-ąją prekybos centras nedirbs.

„Akropoliuose“ veikiančios parduotuvės ir paslaugų teikimo vietos per Kūčias dirbs iki 17 val., išskyrus „Eurovaistinę“ ir „Maximą“, kurios pirkėjų lauks iki 19 val.

Pirmąją Kalėdų dieną Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ nedirbs.

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, „Akropoliuose“ įsikūrusios „Maxima“ ir „Eurovaistinė“ atsidarys valanda vėliau nei įprastai – nuo 9 val. ryto.

„Akropolis“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kitos parduotuvės, kurių veikla nedraudžiama, restoranai ir kavinės, teikiantys maistą išsinešimui, kiti paslaugų tiekėjai dirbs pagal individualiai nustatomą darbo laiką.

Naujųjų metų išvakarėse, gruodžio 31-ąją, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“ esančios prekybos vietos darbą baigs anksčiau nei įprastai – 20 val., išskyrus iki 21 val. klientus aptarnausiančią „Maximą“.

Sausio 1-ąją iš „Akropoliuose“ veikiančių prekybos vietų dirbs tik „Eurovaistinė“, „Maxima“ bei maistą išsinešimui teikiančios kavinės ir restoranai, kurie darbą pradės 12 val. ir dirbs iki 21 val. „Eurovaistinė“ Vilniuje ir Klaipėdoje dirbs iki 21 val., Šiauliuose – iki 19 val., „Maxima“ visuose trijuose prekybos centruose dirbs iki 22 val.

„Panorama“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Prekybos centras „Panorama“ Kūčių dieną duris taip pat ketina užverti anksčiau – 18 val. Pirmąją Kalėdų dieną „Panorama“ nedirbs. Vėliau iki pat sausio 3 d. prekybos centras visomis savaitės dienomis ketina dirbti nuo 10 val. iki 20 val. Tačiau pirmąją naujųjų metų dieną dirbs tik parduotuvė „Rimi“, kuri darbą pradės 8 val. ir duris užvers 21 val. Taip pat šią dieną dirbs maistą išsinešimui tiekiantys restoranai.