JAV pediatrai įspėja, kad miegas vienoje lovoje su tėvais yra pavojingas kūdikio gyvybei

Miegas vienoje lovoje su tėvais jokiomis aplinkybėmis nėra saugus kūdikiui, pabrėžė Amerikos pediatrų akademija (AAP), pirmą kartą nuo 2016 m. atnaujinusi saugaus kūdikių miego gaires, rašo CNN.

„Žinome, kad daugelis tėvų renkasi miegoti vienoje lovoje su vaiku, gal kad būtų patogiau žindyti, gal dėl kultūrinių dalykų, o gal dėl įsitikinimo, kad tai saugu“, – savo pranešime teigė AAP darbo grupės dėl staigios kūdikių mirties sindromo ir AAP vaisiaus ir naujagimio komiteto parengtų gairių ir techninės ataskaitos bendraautorė dr. Rebecca Carlin.

„Turimi duomenys aiškiai rodo, kad (miegas vienoje lovoje) gerokai padidina kūdikio sužalojimo ar mirties riziką“, – aiškino dr. R. Carlin, kuri taip pat yra Kolumbijos universiteto Irvingo medicinos centro pediatrijos docentė. – Dėl šios priežasties AAP nepalaiko miegojimo vienoje lovoje jokiomis aplinkybėmis.“

Tai viena iš daugelio rekomendacijų, kurias AAP pateikė pediatrams, siekdama padėti sustabdyti kūdikių mirčių miego metu bangą.

Kūdikis / Unsplash nuotr.

AAP duomenimis, kasmet Jungtinėse Valstijose miego metu miršta apie 3500 kūdikių, kurių daugelis gyvena socialiai remtinose bendruomenėse.

„2010–2013 m. staigios kūdikių mirties sindromo (SKMS) atvejų skaičius tarp juodaodžių ir Amerikos indėnų / Aliaskos vietinių buvo atitinkamai daugiau nei dvigubai ir beveik trigubai didesnis nei tarp baltaodžių (85 iš 100 000 gyvų gimusių kūdikių)“, – pažymima AAP pranešime.

„Mes padarėme didelę pažangą aiškindamiesi, kas užtikrina kūdikių saugumą miegant, bet dar reikia labai daug nuveikti šioje srityje“, – pranešime teigė pagrindinė gairių autorė ir Virdžinijos universiteto pediatrijos profesorė dr. Rachel Moon.

Viename kambaryje, bet skirtingose lovose

Kaip rašoma CNN, nors AAP primygtinai nerekomenduoja tėvams miegoti kartu su kūdikiu, jos atnaujintose gairėse teigiama, kad kūdikiai bent šešis mėnesius turėtų miegoti tame pačiame kambaryje su tėvais, atskiroje lovelėje ant tvirto, plokščio paviršiaus.

Remiantis šią savaitę įsigaliosiančiais naujais Vartojimo prekių saugos komisijos reglamentais, vieninteliai produktai, kurie gali būti parduodami kaip skirti kūdikių miegui, yra lovytės, lopšiai, žaidimo maniežai ir prie tėvų lovos tvirtinamos miegojimo platformos. Pastarosios yra atskiros mažos lovytės, kurios tvirtinamos prie tėvų lovos, tačiau leidžia kūdikiams miegoti atskirai.

Kūdikis / Unsplash nuotr.

Pasak AAP, tėvai neturėtų kūdikių miegui naudoti produktų, kurie nėra tam skirti.

Kaip pažymi AAP, kitos miego aplinkos taip pat gali kelti pavojų kūdikiams. Prigulus su kūdikiu ant sofos, fotelio ar pagalvėlės ir užmigus, kūdikio mirties rizika padidėja 67 proc., o jei kūdikis yra neišnešiotas, gimęs mažo svorio arba jaunesnis nei 4 mėnesių, tokia rizika išauga nuo 5 iki 10 kartų.

„Geriausias būdas patikrinti, ar paviršius nėra per minkštas, yra uždėti ranką, spustelėti ir atitraukti. Jei ranka palieka įdubą, čiužinys per minkštas“, – aiškina nacionalinės ne pelno siekiančios organizacijos „First Candle“, užsiimančios SKMS ir kitų su miegu susijusių kūdikių mirčių prevencija per švietimą, generalinė direktorė Alison Jacobson.

Geriausia tuščia lovytė

Remiantis AAP rekomendacijomis, tėvai visada turėtų migdyti kūdikius vienus ant nugaros ant plokščio, kieto čiužinio, uždengto patogia, prigludusia paklode. Lovytėje reikėtų vengti bet kokių priedų ir aksesuarų, įskaitant minkštus žaislus, antklodes, pagalves, minkštą patalynę, miego padėties koregavimo įrangą ar lovelės apsaugas, nes kūdikiai gali į juos įsipainioti ir uždusti.

„Lovelės apsaugos siejamos su daugiau kaip 100 kūdikių mirčių per pastaruosius 30 metų“, – rašoma AAP svetainėje Healthchildren.org.

Šiuos produktus dažniausiai naudoja geriausią apsaugą savo vaikui užtikrinti norintys tėvai, kurie tiki, kad elgiasi teisingai, CNN sakė psichologė Carol Pollack-Nelson, tirianti, kaip žmonės naudoja plataus vartojimo produktus.

„Pamatę, kad jų mažasis pumpurėlis verkia ir sunkiai pripranta didelėje lovelėje, jie galvoja: „Reikia sukurti jam jaukesnę aplinką, juk gimdoje jis neturėjo tiek erdvės. Ir intuityviai tai atrodo logiška“, – svarstė C. Pollack-Nelson.

Vaikiška lovelė / BNS nuotr.

Tačiau kūdikiams nereikia visų tų minkštų gaminių, kad jiems būtų šilta ir patogu, teigia A. Jacobson. „Vietoj paklodės ar antklodės migdykite kūdikį vokelyje“, – rekomendavo ji.

Kaip CNN paaiškino A. Jacobson, per šiltai aprengus ar apklojus kūdikį, ypač šiltame kambaryje, padidėja SKMS rizika.

„Prieš migdant kūdikį, reikia nuimti kepurytes ar bet kokius kitus galvos apdangalus“, – teigė ji ir pridūrė, kad kūdikiams tereikia tik vieno papildomo sluoksnio, lyginant su tuo, kuo apsirengę suaugusieji.

Kadangi šoniniai virbai šiuolaikinėse kūdikių lovelėse yra pakankamai arti vienas kito, apsaugos nebereikalingos. „Šiais laikais parduotuvėse parduodamos tinklinės apsaugos ir vertikalūs lovytės įdėklai, tačiau net ir jie gali atsilaisvinti ir kelti pavojų pasismaugti. Kūdikiai taip pat gali įstrigti tarp jų ir lovelės čiužinio“, – perspėja AAP.

Leidžiamas ne didesnis nei 10 proc. nuolydis

Naujieji JAV vartojimo prekių saugumo komisijos nuostatai draudžia bet kokius kūdikių miegui skirtus produktus, kurių nuolydis yra didesnis nei 10 proc. Tai, anot APP, taikytina visiems pakrypusiems lopšiams ir kūdikio padėties koregavimo įrenginiams, taip pat vadinamiems kūdikių lizdeliais, gultukais, kokonais, supamosiomis kėdutėmis ir pan. Dalis šių produktų parduotuvėse pateikiami kaip neskirti miegui, tačiau kūdikiai neretai juose užmiega.

Daugelis rinkoje esančių tokio pobūdžio produktų pasižymi iki 30 proc. nuolydžiu, o tai gali būti pavojinga, nes miegant kūdikių galvytės krenta į priekį, rašo AAP. Padėtis, kai smakras remiasi į krūtinę, gali apriboti kvėpavimo takų praeinamumą ir sukelti uždusimą. Be to, kūdikiai gali išsiristi iš tokio įrenginio ir įstrigti po juo, perspėja AAP.

Kūdikis / Irina Murza/Unsplash nuotr.

Praėjusiais metais priimtas Saugaus kūdikio miego įstatymas draudžia gaminti ir parduoti pasvirusius miego įrenginius ir lovelių apsaugas.

AAP teigimu, automobilinės kėdutės, vežimėliai, sūpynės, nešyklės ir vaikjuostės taip pat gali trukdyti kūdikio kvėpavimo takams. Tad jei kūdikis jose užmiega – o tai neišvengiama – tėvai turėtų jį išimti ir paguldyti ant nugaros ant lygaus, kieto paviršiaus.

Venkite komercinių įrenginių

Naujose gairėse AAP taip pat įspėja nenaudoti komercinių įrenginių, kurių aprašymuose teigiama neva jie sumažina SKMS ar kitų su miegu susijusių problemų riziką, įskaitant nešiojamus monitorius.

Kūdikis / Unsplash nuotr.

Staigios kūdikių mirties sindromo prevencijai A. Jacobson nerekomenduoja naudoti ir kardiorespiratorinių monitorių – prietaisų, kurie stebi kūdikio širdies ritmą ir deguonies lygį – nes nėra įrodymų, kad jie veikia.

„Naudojant produktus, kurie neva padidina miego saugumą, tėvams gali susidaryti klaidinga saugumo iliuzija ir jie gali imti pro pirštus žiūrėti į kitas saugaus kūdikių miego rekomendacijas“, – teigia ji.