„Wagner“ į karą verbuoja kalinius: pasak Antanaičio – rusai bando surinkti šiukšlyną, nes nenori skelbti mobilizacijos

Internete išplito vaizdo įrašas, kuriame matomas oligarchas Jevgenijus Prigožinas kalėjime verbuojantis nuteistuosius – karui Ukrainoje. J. Prigožinas vadovauja didžiausiai privačiai Rusijos karinei grupuotei „Wagner“. Šie samdiniai siejami su masinėmis žudynėmis Bučoje. Neseniai paskelbtoje ataskaitoje jie apkaltinti ir karo nusikaltimais Afrikoje. Apsuptas juodai apsirengusių kalinių, „Wagner“ vadovas Prigožinas žada, kad iš karo grįžę gyvi bus apdovanoti laisve. Nuteistiesiems suteikiamos 5 minutės apsispręsti.

„Karas sunkus, į visokius Čečėnijos net iš tolo nepanašus. Šaudmenų išnaudojama bent pusantro karto daugiau nei per Stalingrado mūšį. Pirmoji nuodėmė - dezertyravimas. Niekas neatsitraukia, nepasiduoda į nelaisvę - visada privalote turėti dvi granatas, per mokymus apie tai daugiau papasakos. Antroji nuodėmė - alkoholis ir narkotikai. Trečioji – marodieriavimas ir seksualiniai kontaktai su vietiniais.

Mums reikalingi tik šturmuotojai, 60 proc. mano vaikinų – šturmuotojai, ir jūs būsite vieni iš jų. Atvažiuojantiems ir pirmą dieną sakantiems, kad pakliuvo kažkur ne ten, darome žymą – dezertyras ir sušaudome.

Apsispręsti turi 5 minutes. Kai išvažiuojame, laikas baigiasi. Po klausimų visi rikuojasi į eilę pokalbiui. Po pusės metų gaunama malonė ir paleidžiama namo. Tie, kas nori, lieka su mumis. Todėl grįžti į zoną nėra jokių variantų. Jūs turite ką nors, kas gali iš čia ištraukti? Yra tik du – Dievas ir Alachas – medinėje dėžėje. Aš – gyvus pasiimu, bet ne visada gyvus grąžinu“, – tokią kalbą rėžė J. Prigožinas.

Jevgenijus Prigožinas / AP nuotr.

Atsargos majoras, ginkluotės ekspertas Darius Antanaitis teigia, kad Rusija yra visiškoje desperacijoje.

„Ji nenori siųsti reguliarios kariuomenės karių. Jei siunti kalinius, tai oficialioje statistikoje šie žuvę ir sužeistieji nefigūruoja. Jie negrįžta atgal, be rankų, išdegintom akim arba kaip lavonai, kalinius gali numesti, pamiršti, netgi sušaudyti, gali daryti bet ką. <...> Reiškia, kad kariuomenės kariai labai nenori vykti į Ukrainą. Be to, trūksta žmogiškųjų resursų“, – daro išvadą D. Antanaitis.

2014 metais „Wagner“ įsteigta būtent dėl Ukrainos, teigia pašnekovas, pagrindinė užduotis – atlikti juodus darbus.

„Ši grupė gimė dėl Ukrainos. Rusams reikėjo tokios pseudokarinės grupės. <...> Vėliau, kai buvo įvykdyta užduotis, „Wagner“ buvo panaudota ir kitur, pavyzdžiui, Sirijoje, <...> Centrinėje Afrikos Respublikoje, buvo kalbų, kad yra jų ir Venesueloje. Tai nusikalstama grupuotė, kuri atlieka juodus darbus, kad nereikėtų kišti Rusijos kariuomenės“, – laidai „Svarbi valanda“ teigia D. Antanaitis.

Anot pašnekovo, jei į karą siunčiami kaliniai – sėkmės tikėtis sunku, nes, tikėtina, asocialūs asmenys be jokio pasirengimo pajėgūs nebūtų.

Darius Antanaitis / LRT stop kadras

„Rusai nenori skelbti mobilizacijos, todėl jie bando surinkti tokį šiukšlyną, šabakštyną ir siųsti į karą Ukrainoje.

<...> Jei jie surenka kalinius, <...> kurie nei paruošti, nei sportuoja, mentalitetas gyvulio, narkomanai, alkoholikai, asocialūs asmenys – tai nebus kariuomenė, kuri gali kovoti, tai bus tik gaivalas. <...> Tai negali lygintis su kariuomenės parengtimi“, – teigia pašnekovas.

