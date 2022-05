Rusijos „Moskva“ laivo šou: skelbia vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti be žinios dingę jūreiviai

Iš karto kilo abejonių dėl autentiškumo balandžio 16 d. paviešinto vaizdo įrašo, kuriame, anot Rusijos gynybos ministerijos, matyti išgyvenę prieš tris dienas Juodojoje jūroje nuskendusio raketinio kreiserio „Moskva“ įgulos nariai.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe / Radio Liberty“ (RFE / RL) originalus kūrinys.

RFE / RL gauta nuotrauka dar labiau pagilino šias abejones. Panašu, kad tai kadras iš to paties vaizdo įrašo, tačiau jame matomas jūreivis negrįžo pas savo šeimą, o jo motinai iš pradžių buvo pasakyta, kad jis išgyveno, vėliau buvo pranešta, kad dingo be žinios, o dar po kurio laiko – kad žuvo.

Klausimai, susiję su Gynybos ministerijos išplatintu vaizdo įrašu, dar labiau padidino intrigą dėl Rusijos Juodosios jūros laivyno flagmano „Moskva“, į kurį, pasak Ukrainos, pataikė dvi nuo kranto paleistos raketos „Neptun“ – šį teiginį patvirtina ir JAV – nuskendimo.

Rusija pranešė tik tiek, kad karo laivas nuskendo velkamas per audrą po to, kai sprogo jame buvusi amunicija – tuo tarsi norima pasakyti, kad įvyko nelaimingas atsitikimas. Po devynių dienų tylos apie aukas, Gynybos ministerija pranešė, kad vienas įgulos narys žuvo, 27 dingo be žinios, o 396 buvo saugiai pargabenti į krantą.

Abejones dėl pateiktų skaičių tikslumo iš dalies pakurstė Gynybos ministerijos vaizdo įrašas, kuriame matyti dvi jūreivių eilės – panašu, kad ne daugiau kaip 200 karių. Tačiau netyla spėlionės, kad pats vaizdo įrašas buvo nufilmuotas prieš laivo nuskendimą, o ne po jo.

Nuotrauka, kurią RFE / RL atsiuntė vieno iš laive buvusių jūreivių – 21 metų Sergejaus Grudinino – teta, yra vienas iš rimčiausių įrodymų, leidžiančių manyti, kad tai, ką apie šį vaizdo įrašą teigia Rusijos kariuomenė, neatitinka tikrovės, nes jis buvo nufilmuotas prieš laivo katastrofą.

Kadrą iš vaizdo įrašo atitinkančioje nuotraukoje matyti S. Grudininas, stovintis pakėlęs smakrą eilėje tamsiomis uniformomis ir pilotėmis vilkinčių jūreivių. Iš viso kadre yra apie 10 vyrų.

S. Grudinino teta Tatjana Grudinina balandžio pabaigoje RFE / RL sakė, kad jos sūnėnas vis dar dingęs.

Ji pasakojo, kad vaikino mamai Tamarai Grudininai, paskambinusiai karštąja linija iš karto po kreiserio nuskendimo, buvo pasakyta, kad jos sūnus gyvas, tačiau vėliau su ja susisiekė vyras, prisistatęs Vakula – „Moskva“ kapitono pavaduotojo – pavarde ir pasakė, kad S. Grudininas yra laikomas dingusiu be žinios.

Kalbėdama su BBC, T. Grudinina pasakojo, kad vėliau paskambino kitas karinio jūrų laivyno atstovas ir pasakė, kad jos sūnus „paskendo kartu su laivu“.

RFE / RL susisiekė su Amūro srityje, Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, gyvenančiais S. Grudinino tėvais ir paprašė patvirtinti, kad nuotraukoje matomas vaikinas iš tiesų yra jų sūnus. Jie teigė dėl patirtos psichologinės traumos nenorintys kalbėtis su žurnalistais.

S. Grudinino pusseserė Tatjana Tulupova BBC sakė, kad šeima paskutinį kartą apie jį girdėjo balandžio 10 d., kai jis pranešė, kad laivas išplaukia.

S. Grudininas buvo šauktinis, o tai reiškia, kad pagal įstatymą jis negalėjo būti siunčiamas į karo zoną. Nors Rusija kariauja prieš Ukrainą ir dalis mūšių vyksta prie Juodosios ir Azovo jūros krantų, Gynybos ministerija tvirtina, kad laivas karinėje operacijoje nedalyvavo.

Keletas kitų šeimų taip pat ieško informacijos apie jūreivius, kurie dingo be žinios, nuskendus kreiseriui „Moskva“.

Flagmano praradimas – didžiausia Rusijos karinio jūrų laivyno nelaimė nuo 2000 m., kai nuskendo branduolinis povandeninis laivas „Kursk“, – buvo gėdingas smūgis ir viena iš daugelio nesėkmių, su kuriomis Rusijos kariuomenė susidūrė po to, kai vasario 24 d. prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo plataus masto invazija į Ukrainą.