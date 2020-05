Laisvės iššūkis Pekinui: valdžiai rūpi pažeminimas Honkonge, o pasauliui – pandemija

View this post on Instagram

【小眾即時/0524】警無預警下投擲催淚彈 險中記者 是日大量市民於銅鑼灣遊行,但警方無舉黑旗下,使用投擲手擲式催淚彈驅散。但因投擲方式問題,中柱彈到記者前,現場指該情況相當危險。同時現場警員並無戴上防毒面具,慌忙走避。 編/Ace、Cindy 攝/Anson 1338/銅鑼灣怡和街 ————————————- Facebook:小眾網塺 IG:minewshk2020 YouTube channel:小眾網塺