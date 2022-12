Nuo dvejetų mokykloje iki talento virtuvėje: 25 įdomūs faktai apie dainininką Liną Adomaitį

Vienas žymiausių Lietuvos dainininkų Linas Adomaitis šiemet mini 25-erius metus scenoje, todėl kviečiame susipažinti su 25 įdomiais faktais apie atlikėją, kurių galbūt nežinojote – apie šeimą, vaikystę, pomėgius, karjerą ir įkvėpimą kūrybai.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, per ketvirtį amžiaus trunkančią karjerą L. Adomaitis sukūrė šimtus dainų ir išleido dešimtis albumų, o šiuo šventiniu laikotarpiu kviečia klausytojus į savo dvejus metus brandintą muzikinį turą „Šviesa spindės tamsoje“, kuris, kaip ir atlikėjo daina tokiu pačiu pavadinimu, yra dedikuotas Lino sūnui Jokūbui.

L. Adomaičio turo pasirodymai vyks gruodžio 22 dieną Klaipėdoje bei gruodžio 27 dieną Kaune. Estetika ir muzikine prabanga alsuojančių pasirodymų metu atlikėjas scena dalinsis su Naujų idėjų kameriniu orkestru NIKO bei dviem Danguolės Beinarytės vadovaujamais muzikiniais kolektyvais: KTU akademiniu choru „Jaunystė“ bei A. Kačanausko muzikos mokyklos vokaline grupe „Dangi“.

Žvelgiant į spalvingą Lino Adomaičio asmenybę ir solidų 25-erių metų jubiliejų scenoje, kviečiame susipažinti su 25 įdomiais faktais iš Lino gyvenimo.

Šeima

1. Linas su žmona Irma susipažino jos darbovietės kalėdiniame vakarėlyje. Darbuotojai buvo suskirstyti į komandas, kurios scenoje paruošė muzikinius pasirodymus. Linas šiame renginyje buvo vienas iš komisijos narių, o laimėjus Irmos komandai – apdovanojimą Linas įteikė tiesiai jai į rankas.

2. Dainininkas nuo vaikystės nešioja tėvų dovanotą kryželį ir medalionus. Jis tiki, kad tai daugiau, nei papuošalas ir šios šventos relikvijos jį saugo.

3. Linas ir Irma prieš 12 metų sodybą Višakio rūdos rajone įsigijo visai netyčia – pora rado skelbimą internete. Ši vieta tapo jų šeimos ramybės oaze, leidžiančia pabėgti nuo miesto triukšmo ir įprastų darbų.

4. Atlikėjas abiem savo vaikams yra dedikavęs po kūrinį: dukrai Saulei skyrė dainą „Vandenynai“, o sūnui Jokūbui – „Šviesa spindės tamsoje“.

5. Linas dainą yra skyręs ir žmonai Irmai. Ji vadinasi „Aš parnešiu Tau saulę“ ir buvo sukurta 10 metų iki dukros Saulės gimimo.

Vaikystė

6. Linas gimė Kaune, 1976 metų balandžio 10 dieną. Atlikėjo ūgis 178 cm, o batų dydis 42.

7. Vaikystėje Linas kolekcionavo pašto ženklus, senovinius pinigus, degtukų dėžučių etiketes ir kramtomos gumos „Turbo“ paveikslėlius.

8. Už tai, kad išmoko griežti smuiku, atlikėjas iš dalies dėkingas riedlentei. Vaikystėje Lino mėgstamiausias dalykas buvo važinėti ja visur, net mokyklos koridoriais. Tačiau kartą nukritus nuo jos ir susilaužius ranką – krito ir grojimo lygis. Tad Linas pradėjo groti smuiku po 9 valandas per dieną ir pasiekė labai gerų rezultatų, kurie padėjo ir toliau eiti profesionalios muzikos keliu.

9. Be muzikos gimnazijos ir smuiko pamokų, Linas vaikystėje dar lankė karatė, baseiną ir privačias anglų kalbos pamokas.

10. Visgi, atlikėjas mokykloje buvo tikras neklaužada: pastabos jo pažymių knygelės gale tiesiog netilpdavo, todėl mokytojai jas ėmė rašyti ten, kur pažymiai, o pirmąjį drausmės dvejetą Linas „užsidirbo“ dar pirmomis pirmos klasės dienomis. Linas juokauja, kad tai ne pats blogiausias drausmės įvertinimas: „Kartais mokytojai svarstydavo – rašyti „kuolą“ ar dvejetą“.

Karjera

11. Atlikėjui yra tekę paragauti ir radijo laidų vedėjo duonos – 2002 metais jis dirbo buvusioje radijo stotyje „Labas FM“, kur vedė savo autorinę laidą „Kaifas“.

12. Per savo karjerą Linas yra išleidęs virš 25 albumų su įvairiomis grupėmis ar projektais, o pirmąjį solinį albumą „Window of My Soul“, išleistą 2008 metais, atlikėjas laiko reikšmingiausiu karjeroje.

13. Šalia gausybės albumų, atlikėjas yra sukūręs ir įrašęs garso takelį sėkmingiausiam lietuvių dokumentiniam kino filmui „Arvydas Sabonis 11. Visa galva aukščiau“.

14. Daugiausiai koncertų per vieną dieną Linas turėjo 2004 metais gegužės 1-ąją, kuomet dainavo duetu su Simona Jakubėnaite ir ruošėsi „Eurovizijos“ konkursui. Tą dieną duetas aplankė net 5 scenas.

15. Linui yra suteiktas docento vardas. Jis dėsto garso režisūrą Kauno technologijos universitete.

Linas Adomaitis / E. Gendrėnaitės nuotr.

Pomėgiai

16. Atlikėjas domisi indėnų kultūra, kuria susižavėjo prieš 15 metų, kelionės po Centrinę Ameriką metu. Spontaniškai atrastos indėnų salos Karibų jūroje padovanojo Linui ištikimų draugų indėnų kunų gentyje. Vėliau jis drauge su žmona ten lankėsi dar ne kartą.

17. Linas jau yra aplankęs 57-ias pasaulio šalis.

18. Atlikėjas nuo vaikystės yra aistringas krepšinio gerbėjas, todėl 2005 metais jis su didžiausiu malonumu sukūrė oficialų himną Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubui. Dabar „Žalgiriui“ Lino sukurtos dainos skamba arenoje Kaune kiekvienų klubo rungtynių metu.

19. Lino mėgstamiausias patiekalas yra mamos bulviniai blynai su grietine. Visgi, mamos cepelinai dažnai konkuruoja su blynais.

20. Atlikėjo žmona Irma teigia, kad Linas yra puikus virtuvės šefas, o draugai kartais juokais sako: „varom į mišeLINO restoraną".

Linas Adomaitis / E. Gendrėnaitės nuotr.

Įkvėpimas

21. Linas per savo muzikinę karjerą yra sukūręs net 626 dainas, o įkvėpimo kūrybai semiasi iš kelionių, jausmų, gamtos, knygų ir Dievo.

22. Dainos žodžius vienam sėkmingiausių savo kūrinių „Vandenynai“ Linas sukūrė per 10 minučių, vidury nakties pabudęs atostogų Čilėje metu.

23. Anot Lino, dainos „Ar tu ją matei?“ motyvai paremti tikrais faktais 1996 metų pavasarį stebint Kauno Laisvės alėjoje pasirodžiusią nepažįstamąją gražuolę. Tuomet į ausį pakuždėjusio draugo žodžiai: „Ar tu ją matei ir nėjai iš proto?“ atsidūrė dainos tekste.

24. Už neturistinį keliavimo būdą Linas labai dėkingas savo draugui, dabar jau šviesaus atminimo muzikantui ir keliautojui Hokshilai Andrade. Drauge jie ne tik surengė daugybę koncertų Centrinės Amerikos, Škotijos, Velso, Anglijos klubuose, bet ir įrašė daugelį kūrinių. Ryškiausias judviejų sukurtas hitas – „Pasaulis gražus“.

25. Dainos „Šviesa spindės tamsoje“ tekstą Linas sukūrė oro uoste, tarpe tarp skrydžių. Tuomet atlikėjas, po koncertų Lietuvoje, skubėjo pas savo šeimą į Fuerteventūros salą.