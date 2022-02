Į 2-ojo eurovizinės atrankos pusfinalio filmavimą atskubėję dalyviai – apie komentarus, nemiegotą naktį ir ašaras

Dar 9 pirmą nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ etapą įveikę dalyviai antrąsyk žengė į sceną – LRT didžiojoje studijoje nufilmuotas 2-asis atrankos pusfinalis. Kuriems atlikėjams jis atneš bilietą į finalą, LRT žiūrovai išvys jau šeštadienį, vasario 5 dieną. Kol kas portalas LRT.lt kviečia pasidairyti po filmavimo užkulisius ir sužinoti, kokiais įspūdžiais gyvena atrankos dalyviai.

Pirmo nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos etapo kartelę iš viso įveikė 18 dalyvių, surinkusių daugiausia profesionalų komisijos balų ir žiūrovų simpatijų. Jie buvo paskirstyti į du pusfinalius. Antrajame dėl bilieto į atrankos finalą varžosi Urtė Šilagalytė, Mary Mo, Titas ir Benas, Ieva Zasimauskaitė, Rūta Loop, Augustė Vedrickaitė, Vilija Matačiūnaitė, Monika Liu ir „Moosu X“.

Laimingieji finale susitiks su pirmąjį pusfinalį praėjusį šeštadienį įveikusiais atrankos dalyviais: Juste Kraujelyte, Lolita Zero, Gebrasy ir „Queens of Roses“.

Urtė Šilagalytė – „Running Chords“

Antras U. Šilagalytės pasirodymas ant šių metų „Pabandom iš naujo!“ scenos gerokai skiriasi nuo matyto atrankos laidoje. Nors daina ta pati, emocija ir įvaizdis, rodos, visai kitokie. Tai pripažįsta ir pati atlikėja.

„Antru pasirodymu labiausiai džiaugiuosi todėl, kad įvykdžiau vieną iš savo norų vizualinę pusę pateikti taip, kad per antrą pasirodymą pasimatytų kontrastas, kurio ir siekėme“, – portalui LRT.lt nužengusi nuo scenos sakė U. Šilagalytė. Ji pridūrė, kad skirtingas vaizdas ant scenos atspindi ir jos pačios emocijų, kilusių kuriant dainą, kaitą.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Urtė Šilagalytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos dalyvė šįsyk ant scenos jautėsi drąsiau, o ir šeštadienio laukia be didelio jaudulio. Veikiau su dideliu džiaugsmu, sako ji. „Visada „Euroviziją“ žiūrime su gera kompanija. Džiaugiuosi už kiekvieną dalyvį, nes manau, kad kiekvienas iš mūsų įdedame didelį indėlį ir daug širdies, tad man smagu per televiziją pasižiūrėti ir į kitus atrankos dalyvius“, – šypsojosi U. Šilagalytė.

Mary Mo – „Get Up“

„Neduok Dieve, ką nors sugadinsiu“, – štai tokią mintį šįsyk žengdama ant scenos iš savo galvos išmetė ir dėl to labai džiaugiasi Mary Mo. „Nebebuvo jaudulio dėl kito etapo. Jaučiausi užtikrintai, džiaugiuosi komandos darbu. Sceną prisipratinome, joje pasijutome daug tvirčiau, tad šįsyk atėjau kaip į šventę“, – po pasirodymo šypsojosi su portalu LRT.lt kalbėdama atlikėja.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Mary Mo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tiesa, per LRT TELEVIZIJĄ žiūrėdama atrankos laidą, kurioje pasirodė, Mary Mo nebuvo tokia rami. „Visada baisu į save žiūrėti – bandai įvertinti, ką negerai padarei, ką galėjai patobulinti, kas nebuvo iki galo išpildyta iš emocinės ar vokalinės pusės. Man atrodo, kad atlikėjai visada per stipriai save dėl to plaka. Dabar džiaugiuosi, kad išdrįsau čia ateiti. Ne tik susipažinau su daug nuostabių atlikėjų, bet ir gavau įkvėpimo“, – kalbėjo atlikėja.

Titas ir Benas – „Getting Through This“

Titas ir Benas į sceną grįžo kruopščiai atlikę namų darbus – nudailinę šokio judesius, taip pat atsižvelgę į komisijos narių pastabas ir patobulinę sceninį įvaizdį. Vaikinai neslėpė, kad patarimų padirbėti prie įvaizdžio sulaukė ir iš pažįstamų, interneto komentatorių, tad nedvejodami nusprendė – per antrą pasirodymą atrodys kitaip.

„Su mumis susisiekė ir aprengti pasiūlė dizainerių drabužių archyvas „LTU Rock“. Įmonės savininkas – panevėžietis, turbūt jaučia sentimentus“, – LRT.lt sakė iš Panevėžio kilusių pusbrolių dueto nariai.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Titas ir Benas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šįsyk jie prieš kameras taip pat jautėsi drąsiau. „Ant scenos stovi geros mūsų draugės bei kolegės Saulė ir Salomėja, už scenos pritaria Audrius (Petrauskas-Gebrasy, 2022 metų „Pabandom iš naujo!“ dalyvis, – LRT.lt) su Faustu. Kai šalia stovi ir palaiko draugai, o kartais ir į ausines ką nors linksmo pasako, labai faina“, – džiaugėsi gerai nusiteikę Titas ir Benas.

Ant scenos demonstruotus šokio judesius jie sakė išmokę vos per savaitę. Vaikinai neslėpė turėję ir puikų mokytoją – LRT TELEVIZIJOS projekto „Šok su žvaigžde“ nugalėtoją Justą Girdvainį. „Šiaip jau pasirodymui reikėtų ruoštis iki jo likus bent mėnesiui, o mes turėjome tik savaitę. Ko gero, per tokį trumpą laiką darbą atlikome ganėtinai gerai“, – sakė Titas ir Benas. Progą įvertinti jų triūsą žiūrovai turės jau ateinantį šeštadienį.

Ieva Zasimauskaitė – „I`ll be There“

Kaskart prieš žengdama į sceną maldą sukalbanti Ieva Zasimauskaitė sakė, kad šįsyk koncentravosi ne į išorę – kaip atrodo plaukai, makiažas ar drabužis, – o į vidų. „Gale dainos susigraudinau, man tai ženklas, kad pati pajaučiau dainą. Tai nebuvo tik sudainuoti žodžiai, negalvojau, kur pasisukti, kur žiūrėti. Dainavau taip, kaip tą dainą parašiau, ir, manau, buvo geriau nei pirmą kartą“, – portalui LRT.lt sakė I. Zasimauskaitė.

Vis dėlto atlikėja pridūrė, kad jautėsi taip, lyg ant scenos liptų pirmą sykį. „Todėl, kad pasirodyme keitėme ne vieną dalyką, nuo tonacijos iki vizualizacijų. Be to, atsisakėme pianino“, – keletą detalių atskleidė I. Zasimauskaitė.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Ieva Zasimauskaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ir nors dainininkė parsivežė patirties iš 2018-ųjų didžiosios „Eurovizijos“, iki šiol prieš pasirodymą jaučia jaudulį: „Žinoma, dėl patirties viskas aiškiau, žinai, ko laukti, tikėtis, ko bijoti, o ko – ne. Bet kokiu atveju, kad ir kiek metų scenoje būtum, jaudulys tas pats. Ar dainuotum dviem žmonėms, ar šimtui, ar tūkstančiams. Aš kaip bijojau, taip ir bijau, tik gal nesimato, nes jaudulį jau moku suvaldyti.“

Prisiminkite I. Zasimauskaitės pasirodymą ankstesnėje atrankinėje „Pabandom iš naujo!“ laidoje.

Rūta Loop – „Call Me From the Cold“

„Diena ir naktis“, – taip savo pirmą ir antrą pasirodymus „Pabandom iš naujo!“ scenoje palygino Rūta Loop. Ir ne tik todėl, kad antrąsyk keitėsi nemažai pasirodymo detalių: atlikėjos stilius, apšvietimas, kamerų darbas. Svarbiausia, kad šįkart, anot Rūtos Loop, galiausiai pavyko perteikti tikrąją dainos emociją.

„Pirmą kartą mane kaustė jaudulys ir pasirodymo detalės, turėjau nemažai ką veikti scenoje, o dabar jaučiu, kad viską paleidau ir nebe aš tarnavau technikai, o technika man padėjo išpildyti pasirodymą. Čia turbūt mano didžiausias laimėjimas, nes televizijos žiūrovams norisi pateikti pasirodymą, kurį žiūrėdama pati tikėčiau, jog tai ir yra emocija, kurią nešu“, – šypsojosi portalo LRT.lt kalbinama Rūta Loop.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Rūta Loop / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pusfinalio šeštadienio ji sakė laukianti ramiai. „Jaučiuosi padariusi maksimumą. Tiesa, esu linkusi save labai teisti, daug iš savęs reikalauti, jei kas nutinka, negaliu sau atleisti. Dabar leisiu sau pažiūrėti pasirodymą, nes net jei pasitaikė klaidų, įvyko labai daug gero – metas save paglostyti ir pasakyti sau ką nors gražaus“, – įspūdžiais dalijosi Rūta Loop.

Augustė Vedrickaitė – „Before You`re 6 ft Under“

Augustė Vedrickaitė į antrąjį nacionalinės atrankos pusfinalį atskubėjo po kone nemiegotos nakties, mat filmavimo išvakarėse sužinojo, kad du scenoje drauge turėję pasirodyti muzikantai užsikrėtė koronavirusu. Vis dėlto ne vienus metus muzikos pasaulyje besisukanti atlikėja greitai surado išeitį ir prisijungti pakvietė kitus pažįstamus muzikantus.

„Dabar pirmą kartą visi kartu su nauja komanda buvome scenoje. Ir vis dėlto džiaugiuosi – mūsų atsarginis planas visai pavyko“, – nužengusi nuo scenos portalui LRT.lt sakė A. Vedrickaitė.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Augustė Vedrickaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tą šeštadienį, kai paaiškėjo, kad keliauja į „Pabandom iš naujo!“ pusfinalį, A. Vedrickaitė koncertavo. „Nebuvo ryšio, žiūrėjome laidą per telefoną. Vis dėlto pavyko pamatyti pasirodymą, ypač džiaugiausi dėl komisijos komentarų – smagu girdėti taip gražiai atsiliepiant apie mano dainą. Juk tikrai nežinojau, ko laukti.

Būna, paleidi dainą kaip kūdikį į pasaulį ir nežinai, kaip kas reaguos. Ką čia slėpti – perskaičiau ir visus komentarus internete, nes buvo tikrai įdomu sužinoti žmonių nuomonę, kritiką, surasti ką nors, kas padėtų pasirodymą padaryti dar geresnį“, – mintimis dalijosi su jauduliu antrojo pusfinalio laukianti atlikėja.

Vilija Matačiūnaitė – „101“

Dar dalyvaudama atrankinėje „Pabandom iš naujo!“ laidoje Vilija Matačiūnaitė užsiminė, kad į ją atkeliavo tarsi į šventę, tad ir jaudulio žiūrint savo pasirodymą per televiziją, manė, nebus.

„Vis dėlto vakaras buvo netikėtas – mano telefonas zvimbė, virpėjo, žmonės rašė, skambino, siuntė meilę, džiaugsmą ir linkėjimus. Net neturėjau progos pabūti su tėvais, su kuriais žiūrėjau „Eurovizijos“ atranką. Iš tiesų toks dėmesys labai mielas ir malonus, bet nustebau – juk nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvavau ir praėjusiais metais, tiesa, tokio ažiotažo nebuvo. Beje, matant balsavimo rezultatus, nuotaika buvo įtempta, su virpuliuku“, – LRT.lt pasakojo Vilija.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Vilija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atlikėja neslėpė, kad antrąsyk jaudinosi labiau. „Pradžia yra tarsi prisistatymas, o dabar jaučiu atsakomybę ir komisijos nariams, kurie mano dainą įvertino labai gerai“, – mintimis dalijosi Vilija.

Ant scenos žengusi antrą kartą, ji, kaip ir daugelis šio pusfinalio dalyvių, nustebino pasirodymo pokyčiais. „Nežinau, ar tie pokyčiai, kuriuos sugalvojau, išeis į naudą, bet sumaniau, kad reikia persirengti, pabandyti kitaip, nes kažkodėl žmonės nebalsavo. Reikia išsiaiškinti, kodėl. Ar tikrai bloga daina? Komisijai taip neatrodo. Gal dabar bus atvirkščiai – pasirodymas nepatiks komisijai, bet gal patiks žiūrovams“, – juokėsi nuo scenos nužengusi Vilija.

Monika Liu – „Sentimentai“

Su „Sentimentais“ darsyk ant scenos žengusi Monika Liu savo įvaizdžio nekeitė. Tiesa, keitė pasirodymo vizualizacijas. „Mano įvaizdis žmonėms labai patiko, tai ir įpareigojo jo nekeisti. Klausiau, ką sakė žmonės“, – portalui LRT.lt po pasirodymo kalbėjo Monika Liu.

O sakė žmonės išties daug, mat vos pasirodžiusi Monikos Liu daina internete sukėlė tikrų tikriausią audrą. „Tikrai labai vertinu tą dėmesį ir fokusuojuosi į gerus komentarus, geras žmonių mintis. Jų yra labai daug. Žinau, kad kai esi viešumoje, gauni ir šilto, ir šalto. Vieni tave pavadina šlykščia, o kiti ant kūno tatuiruojasi tavo tekstus. Buvau nusiteikusi ir blogam, tačiau šiuo atveju daugiau gero atsako. Labai tai vertinu ir noriu už tai padėkoti“, – džiaugėsi atlikėja.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, Monika Liu / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ir nors ne vienas Monikos Liu gerbėjas internete jai prognozuoja itin aukštą vietą šių metų nacionalinėje atrankoje, atlikėja vadovaujasi liaudies išmintimi ir tikina: kol neperšoktas griovys, neverta sakyti „op“.

„Jei nutiktų taip, kad laimiu, noriu, kad visi būtume kaip vienas. Na, žinote, kaip būna su krepšiniu: jeigu viskas gerai, esame kaip vienas. Kita vertus, čia yra pramogų verslas. Nesu naivi, nesu labai jauna – žinau, kad jame yra visko, pramogų verslas nenuspėjamas“, – kalbėjo Monika Liu.

Moosu X – „Love that Hurts“

Prodiuserių Justo Kulikausko ir Aurimo Galvelio duetas, pasivadinęs „Moosu X“, po pasirodymo pripažino, kad antras kartas ant „Pabandom iš naujo!“ scenos sukėlė daugiau jaudulio.

„Sunkiausia tai, kad jautiesi įsipareigojęs tam vieninteliam pasirodymui, kuris turi būti geriausias iš visų namuose jau surepetuotų kartų. Ko gero, sunkiausia įveikti jaudulį ir susitaikyti su mintimi, kad jei tai ir nebus pats geriausias kartas, padarėme viską, kad taip būtų“, – įspūdžiais dalijosi „Moosu X“.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis, „Moosu X“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Atlikėjai pasakojo, kad pusfinaliui nemažai ruošėsi: analizavo pirmą savo pasirodymą, konsultavosi su muzikos profesionalais, nuolat repetavo. „Kuo toliau, tuo labiau tikime savo daina. Pusfinaliui norėjosi viską padaryti geriau nei pirmą kartą. Tikime, kad pavyko“, – šypsojosi dueto nariai.

Antrasis nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis – šeštadienį, vasario 5 dieną, LRT TELEVIZIJOS ir LRT RADIJO eteryje bei portale LRT.lt nuo 21 val.