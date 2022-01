„Pabandom iš naujo!“ – įtempta kova: į pusfinalį keliauja dar 6 dalyviai, vakaro žvaigžde tapo Monika Liu

Trečioji ir jau paskutinė atrankinė 2022 m. „Pabandom iš naujo!“ laida sėkminga buvo tik pusei joje pasirodžiusių dalyvių. Kurie šeši atlikėjai pateko į atrankos pusfinalį, lėmė LRT TELEVIZIJOS žiūrovų ir nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ komisijos simpatijos.

Susumavus komisijos narių balus ir žiūrovų balsus paaiškėjo, kad vakaro favorite tapo ir daugiausiai simpatijų surinko Monika Liu. Kartu su ja į atrankos pusfinalį keliauja dar penki atlikėjai: Rūta Loop, Lolita Zero, Gebrasy, Gintarė Korsakaitė ir Vilija Matačiūnaitė (Žiūrovų balsų ir komisijos skirtų balų lenteles rasite publikacijos pabaigoje.).

Trečiosios atrankinės „Pabandom iš naujo!“ laidos įrašas:

Šiemet su dalyviais, komisijos nariais ir televizijos žiūrovais sveikinasi „Pabandom iš naujo!“ vedėjų trejetukas – Ieva Stasiulevičiūtė, Giedrius Masalskis ir Richardas Jonaitis.

Pastarasis kalbina atskiroje patalpoje įsikūrusią komisiją. Šįkart dalyvių pasirodymus komentavo ir vertino LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys, atlikėja, dainų autorė Ieva Narkutė, pianistė, žurnalistė, LRT radijo ir televizijos laidų bei renginių vedėja Gerūta Griniūtė, kompozitorius, muzikos prodiuseris Vytautas Bikus ir muzikologas, LRT OPUS vyresnysis muzikos redaktorius Darius Užkuraitis.

„Pabandom iš naujo!“, Giedrius Masalskis ir Ieva Stasiulevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Balsuoti už labiausiai patikusią dainą galėjo ir televizijos žiūrovai, skambindami arba siųsdami trumpąsias SMS žinutes telefono numeriu 1669. Žiūrovų balsavimo rezultatai, kaip ir komisijos balai, buvo skelbiami laidos pabaigoje.

Už žiūrovų skambučius ir trumpąsias žinutes surinktų lėšų dalis, tenkanti LRT, bus skirta nacionalinę atranką laimėjusiam atlikėjui ar grupei. Asociacija LATGA dainos nugalėtojos autoriui skirs 5000 eurų dydžio piniginį prizą.

„Pabandom iš naujo!“ komisija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Trečiąją atrankinę „Pabandom iš naujo!“ laidą pradėjo maištingieji grupės „Basas Pegasas“ nariai. „Pyktį vaidinti labai lengva, o gėrį – kur kas sunkiau“, – besišypsodamas portalui LRT.lt po pasirodymo „Ponai“ kalbėjo grupės lyderis Marius Repšys.

Piktokas įvaizdis, kurį ant scenos demonstravo grupės nariai, nuo jos nužengus kaip mat išgaravo. „Kokiu stiliumi dainuosiu? Savo mėgstamiausiu!“ – pranešęs, kad dalyvaus nacionalinėje atrankoje, intrigavo M. Repšys, repuojantis ir dainų žodžius rašantis nuo vaikystės. Pomėgį dainuoti atgaivinęs garsus aktorius grįžo su trenksmu ir dainoje „Ponai“ ne sykį nuskambėjusiu klausimu, iš kokio akmens ir metalo esame padaryti.

Vakarą tęsė nacionalinių atrankų senbuvė Rūta Loop. Šįsyk ji grįžo ne tik su nauja daina „Call Me From the Cold“, bet ir išvaizdos pokyčiais. „Man atrodo, kad niekad nereikia bijoti pokyčių, visiškai jokių. Tiesą sakant, saviraiška yra smagus dalykas, kuriame gali išsibandyti įvairiausius dalykus – nuo šukuosenų iki makiažo ir panašiai.

Man pačiai buvo labai įdomu, kaip atrodysiu ilgais plaukais, nes niekada tokių neturėjau – net vaikystėje man juos kirpdavo ir kirpdavo, tad taip ir likau trumpais plaukais“, – šypsojosi su portalu LRT.lt kalbėdama Rūta Loop.

„Dažnai mes galvojame, kad žinome, kaip žmogui padėti, kai jam yra sunku. Bet tikiu, kad dažnai žmogus tik nori būti išgirstas, suprastas, neteisiamas. Šioje dainoje aš įkūniju energiją, kuri klauso, kuri girdi ir taip sukuria jaukią atmosferą, padeda žmogui atsiverti, eiti į šviesą iš tamsos ir liūdesio.

Tačiau ši daina nėra liūdna, ji viltinga, ir šios dainos istorijoje žmogus supranta, jog jam reikėjo ne ieškoti šviesos, o uždegti šviesą savyje – šviesą, kurią jis visada ir turėjo“, – pristatydama dainą, su kuria pasirodo 2022 m. „Pabandom iš naujo!“, kalbėjo Rūta Loop.

Vashos slapyvardžiu pasivadinusi atlikėja Gabrielė Rutkauskienė į nacionalinės atrankos sceną po pertraukos sakė grįžtanti su jauduliu, tačiau turinti viltį, kad šiais metais jai šypsosis sėkmė. „Jaučiuosi gerai. Manau, kad esu pasiruošusi ir tikiuosi, kad šiais metais man pasiseks“, – LRT.lt sakė dainą „Nepaleidi“ atlikusi Vasha.

Ant scenos Vashai talkina trys Kauno muzikinio teatro artistai – Aurimas Tiškevičius, Antanas Striganavičius, Valerijus Osadchenko. Atlikėjos pasirodymo choreografiją sukūrė Kauno muzikinio teatro primarijus Gintaras Visockis.

Na, o lietuvių kalba atliekamos Vashos dainos žodžius padiktavo ne kas kita, kaip asmeninės patirtys. „Nepaleidi“ – apie dviejų žmonių patiriamus jausmus, santykių suvokimą, asmenines laisves ir bandymus varžyti vienas kito gyvenimo ribas.

„Tai tikrai šviesi daina, – pristatydama dainą kalbėjo Vasha. – Apie tikrą meilę, tikėjimą ir viltį. Apie tai, jog dviejų žmonių noras būti kartu yra stipresnis už visas pasitaikančias gyvenimo kelyje kliūtis.“

Gabrielė Urbonaitė-Geleibra – nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos debiutantė. Išbandyti savo jėgas šioje scenoje ji nutarė su daina „Aš jaučiu tave“.

Emocinį dviejų žmonių ryšį, išlikusį ir po vieno iš jų mirties, savo kūrinyje apdainuojanti Geleibra apie tai, jog pateko į nacionalinę atranką, sužinojo jau keliaudama. Taip atlikėjai pasitaikė galimybė dainos vaizdo klipą nufilmuoti ne Lietuvoje, o Tailande.

Nors Geleibra sako turėjusi pakankamai mažai laiko pasiruošti pasirodymui, ji nė akimirkos nesudvejojo – praleisti progos sudalyvauti nacionalinėje „Eurovizijos“ nevalia. „Na, o jaudulys visada buvo ir, manau, išliks, nes man tikrai rūpi, ką aš darau. Man labai svarbu lipti į sceną ir padaryti tai, ką galiu geriausiai“, – po pasirodymo portalui LRT.lt kalbėjo Geleibra.

Po pirmųjų keturių pasirodymų žodį tarė komisija, nustebusi, kad net trys dainos nuskambėjo lietuvių kalba. I. Narkutei „Baso Pegaso“ daina priminė „G&G Sindikato“ ar „Anties“ pasirodymus. Tiesa, „Baso Pegaso“ pasirodymas jai pasirodė per daug konceptualus, šiek tiek per tolimas nuo Europos.

I. Narkutė, o taip pat ir kiti komisijos nariai, kaip išskirtinį pažymėjo Rūtos Loop pasirodymą. „Man pati daina labai patiko. Aš priedainį prisimenu, tas vietas, kurias Rūta su savo komanda, turbūt, ir norėjo parodyti savo dainoje. Aš jas prisimenu, man jos labai gražios, labai estetiškai viskas skamba, viskas super“, – Rūtą Loop gyrė V. Bikus, o R. Zilnys pridūrė, kad po pirmųjų keturių pasirodymų kyla nuojauta, jog nusimato geras „Pabandom iš naujo!“ vakaras.

Trečioji atrankinė „Pabandom iš naujo!“ laida, Ieva Narkutė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Po šviesių komisijos pasisakymų ant scenos žengė Vilija Matačiūnaitė – nacionalinių „Eurovizijos“ atrankų senbuvė, nuo 2014 m., kai su daina „Attention“ didžiajame dainų konkurse atstovavo Lietuvai, puikiai pažįstanti ir „Eurovizijos“ sceną.

Nemažai patirties sukaupusi atlikėja portalui LRT.lt sakė šįsyk ant scenos ėjusi kaip į šventę – nors atlikdama lietuvišką dainą „Šimtas ir vienas“ jautė jaudulį, jis veikiau buvo džiaugsmingas.

„Viską padariau, ką buvau sau pasilinkėjusi, ir komanda mano faina – mažytė, jauki, moteriška draugija. O žiūrovams palinkėčiau malonaus žiūrėjimo, kad būtų jaukus, šiltas šeštadienio vakaras“, – kalbėjo Vilija. Klaipėdoje gyvenanti atlikėja pridūrė, kad trečiosios atrankinės laidos šeštadienis jai – tarsi šventė ir puiki proga susitikti su Vilniuje gyvenančiais, ją palaikančiais šeimos nariais.

Ant nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos scenos Emilija Valiukevičiūtė žengė jau antrąsyk. Nuo pat vaikystės muzikuojanti dainų autorė, atlikėja šį kartą grįžta su daina „Overload“, kuria, kaip pati sakė, labai tiki.

„Labai džiaugiuosi šia patirtimi. „Eurovizija“ visada yra tiesiog nuostabus potyris. Tai – kaip važiavimas amerikietiškaisiais kalniukais. Viskas vyksta taip greitai. Tos trys minutės visada prabėga per greitai – norėčiau dar kartą lipti ant scenos, vėl dainuoti ir vėl dalintis su jumis muzika“, – nužengusi nuo scenos LRT.lt sakė E. Valiukevičiūtė.

Gintarė Korsakaitė nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos sceną sudrebino daina „Fantasy Eyes“. Kad šiemet po pertraukos dar sykį bandys iškovoti bilietą į didžiąją „Euroviziją“, atlikėja gerbėjams panešė ir savo feisbuko paskyroje.

„Keistas jausmas užplūsta, kai žiūriu prieš dešimtmetį darytas nuotraukas, kuomet pirmą kartą dalyvavau atrankose būdama 16 metų. Jauniausia dalyvė, sakė tada. Šiemet su brandumu ir nekantrumu vėl lipsiu į tą pačią sceną“, – socialiniame tinkle džiaugėsi ir gerbėjų palaikymo prašė G. Korsakaitė. Jai pavyko prisibelsti į gerbėjų širdis – G. Korsakaitę išvysime ir „Pabandom iš naujo!“ pusfinalyje.

Dar vieną atrankų senbuvę Živilę Gedvilaitę į šių metų „Pabandom iš naujo!“ su geriausiais linkėjimais iš Šiaulių išlydėjo šeima. Prieš žengdama į sceną atlikėja portalui LRT.lt užsiminė, kad savo atliekama daina „Lioness“ siunčia žinutę apie moters stiprybę, galybę ir tvirtumą.

„Aš tą tvirtumą dažniausiai jaučiu viduje, o parodyti galbūt ne visada pavyksta, nes manyje nėra didelės agresijos. Todėl tą moterišką stiprybę, lyderės jėgą tiesiog parodysiu tokią, kokią turiu“, – šypsojosi Ž. Gedvilaitė.

„Lauksiu jūsų šypsenų, siunčiamų puikių emocijų, plojimų bei palaikymo SMS žinutėmis. Tik Jūsų palaikymo dėka galėčiau tobulėti tolimesniame etape“, – į gerbėjus savo feisbuko paskyroje kreipėsi eurovizinę dainą pristačiusi Ž. Gedvilaitė. Deja, nei žiūrovų, nei komisijos narių simpatijų nepakako – Ž. Gedvilaitė savo eurovizinę kelionę šiemet jau baigė.

Po keturių merginų pasirodymų vėl pasisakė komisija. „Vilijos Matačiūnaitės pasirodymas šioje ketveriukėje man pasirodė pats šauniausias. <...> Manau, kad ji jautėsi labai komfortabiliai, man jos klausytis taip pat buvo smagu“, – komentavo D. Užkuraitis. Nuo komentarų apie kitus tris pasirodymus jis susilaikė.

Panašiai ir I. Narkutė, pažymėjusi, kad gerą įspūdį palikusios Vilijos dainos ji mielai klausytųsi dar sykį. Priešingai, nei kitų trijų dainų.

Kolegoms antrino ir V. Bikus, kaip geriausią iš keturių pastarųjų pasirodymų išskyręs Vilijos dainą. „Gintarė davė mums labai daug energijos, labai gerai judėjo, viskas puiku. O štai Živilei judesio pritrūko, nes daina tarsi ir emocinga. Galvoju, kad tokių dainų „Eurovizijoje“ yra daug. Taigi reikia surasti cinkelį, kuris išskirtų tokį kūrinį iš minios, jeigu jis patektų“, – sakė V. Bikus.

Trečioji atrankinė „Pabandom iš naujo!“ laida, Vytautas Bikus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vos pasirodžiusi Monikos Liu daina „Sentimentai“ internete sukėlė tikrą audrą – šiam kūriniui nacionalinėje atrankoje kaipmat padėta prognozuoti sėkmė.

Pati atlikėja portalui LRT.lt prasitarė, kad per karantiną gimusią dainą apie praeityje įstrigusią artistę padiktavo asmeninės patirtys. „Aš iš pajūrio. Užaugau žiūrėdama į jūros tolį, tad kitaip negali būti. Esu labai sentimentali“, – šypsojosi Monika Liu.

Monikos Liu daina – viena iš daugelio trečiosios atrankinės laidos dainų, skambėjusių gimtąja kalba. „Tegul skamba mūsų kalba plačiai plačiai“, – pristačiusi dainą savo instagramo paskyroje į gerbėjus kreipėsi atlikėja. Ji ir atrankoje užsiminė, kad šiemet turi tikslą parodyti Europai, kaip skamba lietuvių kalba.

Panašu, jog tikslą pasiekti gali pavykti – trečiosios atrankinės laidos pabaigoje paaiškėjo, kad Monika Liu tapo vakaro favorite ir surinko daugiausia balsų tiek iš žiūrovų, tiek iš komisijos.

Praėjusiais metais vos žingsniu nuo nugalėtojų „The Roop“ atsilikęs ir antrąją vietą nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje užėmęs Audrius Petrauskas-Gebrasy neslepia, kad šiemet į sceną grįžta sau keldamas aukštus reikalavimus.

„Nesugrįžti ir nepabandyti sudalyvauti „Eurovizijoje“ šiemet būtų mažų mažiausiai nuodėmė, to man neleido pamiršti ir visi žmonės, kurių žinutės, kad privalau dar kartą pabandyti, užplūdo visus mano socialinius tinklus. Nemeluosiu, labai smagus jausmas, kai tavęs laukia sugrįžtančio“, – pristatydamas dainą apie išsiskyrimą „Into Your Arms“ džiaugėsi Gebrasy. Susumavus žiūrovų ir komisijos narių balsus paaiškėjo, jog Gebrasy išvysime ir atrankos pusfinalyje.

„Mėnulio fazė“ su daina „Give Me A Sign“ tikrai išjudino ne vieno LRT žiūrovo pečius. „Padariau viską, ką galėjau, nors repeticijoje visada viskas būna daug geriau ir sklandžiau“, – portalui LRT.lt po pasirodymo kalbėjo grupės „Mėnulio fazė“ lyderis Vladas Chockevičius.

Šio šeštadienio jis sakė laukiantis su džiaugsmu ir pridūrė, kad mėgavosi kiekviena sekunde, praleista ant eurovizinės scenos. „Tikiuosi, patiks ir žiūrovui“, – šypsojosi V. Chockevičius, LRT siužete pasakojęs, kad akimirkomis, kai nedainuoja ir nekuria, mėgsta atsiduoti kitam savo pomėgiui – ūkininkavimui.

Su kūriniu „Not Your Mother“ į nacionalinės atrankos sceną grįžusi Lolita Zero pasipuošė švytinčiu baltos spalvos kostiumu, ryškiu makiažu. Žinoma, nepamiršo ir savo skiriamuoju ženklu tapusių ragų. Po pasirodymo portalui LRT.lt ji atskleidė prie veidrodžio praleidusi ne vieną valandą.

Po Lolitos Zero personažu besislepiantis aktorius, choreografas, režisierius Gytis Ivanauskas pasakojo šia daina siunčiantis gražią žinutę: paleiskime savo demonus ir eikime šokti.

„Lolita Zero į sceną ateis labai rimtai, sakyčiau, su nemaža pretenzija į Berlyno reivo festivalius“, – kalbėjo G. Ivanauskas, pridūręs, kad šiemet Lolita Zero į nacionalinę atranką ateina su ketinimu laimėti. Jis pažymėjo, kad „Eurovizijai“ reikalingas netikėtumas, o jų Lolitos Zero pasirodyme tikrai netrūksta.

„Daina kaip tamsus psichoanalitinis sapnas. Galvoju, jeigu jau daryti keistai, tai, turbūt, kažkaip taip reikėtų“, – Lolitos Zero pasirodymą komentavo I. Narkutė. Jai pritarė ir R. Zilnys, pažymėjęs, kad pasirodymas prikausto dėmesį, tačiau muzikine prasme nėra stiprus.

Trečioji vakaro dalis G. Gerūtai pasirodė stipriausia ir įdomiausia. „Gebrasy puikiai valdo balsą, yra paaugęs, man atrodo, jam gali šiais metais pasisekti“, – šypsojosi G. Griniūtė, gerų žodžių negailėjusi ir Monikai Liu bei Lolitai Zero.

D. Užkuraitis taip pat teigiamai įvertino Monikos Liu pasirodymą: „Skamba labai gerai, puikus nebylaus kino aktorės įvaizdis, šauni daina.“ Gebrasy pasirodymas jam pasirodė kiek akademiškas, o Lolitos Zero – vienaip ar kitaip prikaustantis dėmesį.

Trečioji atrankinė „Pabandom iš naujo!“ laida, Gerūta Griniūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad kelialapį į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos pusfinalį jau iškovojo Ieva Zasimauskaitė, Titas ir Benas, Justė Kraujelytė, Emilijana, „Queens of Roses“ ir „Moosu X“. Pirmojoje atrankinėje laidoje paaiškėjo, kad į pusfinalį taip pat patenka Erica Jennings, Augustė Vedrickaitė, Urtė Šilagalytė, Joseph June, Mary Mo ir Elonas Pokanevič.

Iš viso šių metų atrankoje dalyvavo 34 grupės ir atlikėjai, visą jų sąrašą galite rasti čia. Iš atrankos pasitraukė Monika Linkytė ir Artūras Aleksiejus-Alekas.

Pirmieji 9 pusfinalio dalyviai susikaus jau sausio 29-ąją. Antrasis pusfinalis su dar 9 dalyviais numatytas vasario 5-ąją. Dar po savaitės, vasario 12-osios vakarą, „Pabandom iš naujo!“ finale jėgas surems 8 finalininkai. Paskutinės laidos metu paaiškės atlikėjas ar grupė, atstovausiantys Lietuvai didžiojoje šiųmetėje „Eurovizijoje“.

„Eurovizijos“ konkurse, kuris gegužės 10–14 dienomis vyks Italijos mieste Turine, susirungs 41 šalies atlikėjai. Tai – dviem valstybėmis daugiau nei praėjusių metų gegužę, kai „Eurovizija“ įvyko Roterdame. Po pertraukos į konkursą grįžo Armėnija ir Juodkalnija.

Trečiosios atrankinės „Pabandom iš naujo!“ laidos akimirkos – LRT.lt nuotraukų galerijoje.