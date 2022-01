Eurovizinė atranka įsibėgėja, 2-oje laidoje – laimę vėl bandanti Zasimauskaitė, mitai apie velnius ir smagūs vakarėliai

Tęsiasi kova dėl galimybės atstovauti Lietuvai tarptautiniame dainų konkurse „Eurovizija“ – LRT didžiojoje studijoje nufilmuota antroji nacionalinės atrankos „Pabandom iš naujo“ laida, kurią LRT TELEVIZIJOS žiūrovai išvys jau šeštadienį, sausio 15 d. Portalas LRT.lt dalijasi filmavimo akimirkomis.

Iš viso šių metų atrankoje dalyvauja per 30 grupių ir atlikėjų, kurių sąrašą galite išvysti čia. Praėjusį šeštadienį kelialapį į atrankos pusfinalį iškovojo Erica Jennings, Augustė Vedrickaitė, Urtė Šilagalytė, Joseph June, Mary Mo ir Elonas Pokanevič. Šeštadienio vakarą susumavus teisėjų balus ir žiūrovų balsus paaiškės dar šeši atlikėjai, kurie pasirodys kitame atrankos etape.

Antrojoje laidoje dėl bilieto į pusfinalį varžosi dar vienuolika dalyvių.

Viktorija Kajokaitė – „Piece of Universe“

Atlikėja žiūrovams yra pažįstama iš ankstesnių televizijos projektų, jos dainų galima išgirsti ir socialinio tinklo „Youtube“ paskyroje.

Portalui LRT.lt atlikėja atskleidė, kad apie dalyvavimą atrankoje svajojo jau seniai, tačiau vis pritrūkdavo ryžto ir motyvacijos. „Labai džiaugiuosi, kad atėjau ten, kur vedė širdis. Jaučiuosi pildanti savo norą, dėl ko taip pat yra labai gera“, – nulipusi nuo scenos kalbėjo Viktorija. Pasiklausykite jos dainos:

Gabrea – „Make it Real“

Sceninis vardas slepia porą metų Tenerifėje gyvenusią atlikėją Gabrielę Senkevičiūtę, žiūrovams taip pat jau matytą televizijos projektuose. Praėjusiais metais ji pristatė saulėtaja sala dvelkiančią dainą klausytojams Lietuvoje, o šiuos metus pradeda nacionalinėje atrankoje ir tikisi, kad „Make it Real“ nuskambės visai Europai.

„Ši daina gimė jau sugrįžus iš Tenerifės. Susitikau su muzikos kūrėjais Justu Kulikausku ir Aurimu Galveliu. Kilo mintis ir apie „Euroviziją“, tačiau su bet kokiu kūriniu dalyvauti nenorėjau. Taigi daug laiko praleidome studijoje, kol atradome šį skambesį“, – pasakojo Gabrielė.

„Clockwork Creep“ – „Grow“

Ketveriukė neabejoja, kad „Eurovizijoje“ gali skambėti ir alternatyvusis metalas, o ant scenos, kaip sakė grupės vokalistas Paulius, grupės nariai žengė entuziastingai nusiteikę. „Sukurti gerą metalo kūrinį, kuris visiems patiktų, – labai sudėtinga. Tačiau „Rammstein“ juk pavyksta – jų klausosi net ir popmuzikos gerbėjai. Nors didžioji dalis metalo muzikos lieka nišiniu dalyku, vis tiek yra tokių dainų, kurios patinka daugeliui“, – šypsojosi „Clockwork Creep“ narys.

Emilija Katauskaitė – „Illuminate“

Jai ši daina žymi svarbų lūžį gyvenime, kuris atvedė ir iki „Eurovizijos“ atrankos. „Pandemija parodė kaip tamsu, liūdna ir vieniša gali būti. 2020-ųjų pradžioje teko grįžti iš Londono, kur mėgavausi savo dainavimo studijomis, iš ten parsivežiau ir pačią ligą, kurią tikrai sunkiai pakėliau – vos galėjau kvėpuoti ir jausmas buvo, kad niekada nebedainuosiu kaip anksčiau.

Grįžo mano panikos atakos, kurių nebepatirdavau jau apie 10 metų. Tai privertė kažką daryti, pradėti gilintis į save. Įsitikinau, kad muzika man – visas gyvenimas ir didžiausias vaistas nuo visų depresijų. Tad spjovusi į viską, prieš metus išvažiavau į Dubajų, surizikavau ir grįžau su nuostabia, kiek kitokia daina“, – „Illuminate“ kilmės istoriją atskleidė atlikėja. Emilijanos dainą jau galima išgirsti internete:

Justė Kraujelytė – „How to Get My Life Back“

Prieš porą metų debiutinį albumą „Therapy“ išleidusi atlikėja ant nacionalinės atrankos scenos žengia pirmą kartą. Ir žengia labai užtikrintai. Kaip Justė sakė portalui LRT.lt šis jos pasirodymas yra įkvėptas ir filmo „Matrica“.

„Pavadinimas kažkiek primena raktinius žodžius, kuriuos kartais vedame į „Google“ paiešką. Tiesa, tikslų atsakymą į šį klausimą rasti sunku. Taigi daina yra apie tai, kas vyksta pasaulyje – daugybė medijų, netikrų naujienų... Lengva pasimesti, nebežinome, kas yra tiesa, bet esame priversti pasirinkti. Dėl to kyla ir vidinis susiskaldymas.

Apskritai, kiekvienas mąstantis žmogus turi kritiškai įvertinti susiklosčiusią situaciją ir vienintelė išeitis – nepasiduoti tam, kas vyksta ir pasikliaujant mąstymu iš to išeiti. Mano pasirodymas įkvėptas filmo „Matrica“, nes tam tikra prasme mes jau gyvename tame pasaulyje tik nenorime to pripažinti“, – svarstė atlikėja.

Titas ir Benas – „Getting Through This“

Stebėjusieji praėjusių metų atranką veikiausiai pamena pusbrolių duetą ir jų kūrinį „No“, tąkart jie prisipažino nesitikėję laimėti atrankos, bet tikino, kad dalyvavimas jiems buvo didelė dovana. Sugrįžę pabandyti iš naujo vaikinai tikina, kad šiemet tikisi geriausio, tačiau pagrindinis pačių sau keliamas tikslas – kūrinį atlikti kiek įmanoma geriau.

„Esame labiau lyrikai, taigi pajudėti ant scenos mums yra šioks toks iššūkis, vis tik atrodo, kad energetiškai viskas pavyko“, – išėjęs iš studijos džiaugėsi Titas. Jam antrino ir Benas, pridūręs, jog svarbu, kad žiūrovas pajaustų kaip jie patys mėgaujasi savo pasirodymu: „O mums labai smagu dainuoti šią dainą!“

Ieva Zasimauskaitė – „I`ll be There“

2018-aisiais Ieva pakerėjo Europą su daina „When we`re old“ ir „Eurovizijos“ finale užėmė 12-ąją vietą. Į atranką jį sakė sugrįžusi, nes skaudūs išgyvenimai ją įkvėpė sukurti dainą, turinčią svarbią žinutę.

„Esu sakiusi, kad jei pajusiu, kad turiu grįžti į atranką, taip ir padarysiu. Taigi pajaučiau ir štai – aš čia“, – po filmavimo šypsojosi Ieva bei pridūrė, kad ant antrankos scenos buvo labai gera: „Labai patiko, jaučiau labai gerą energiją. Noriu dar, dar ir dar!“

„Queens of Roses“ – „Washing Machine“

Merginų trijulė į atranką sugrįžta jau ne pirmą kartą ir jau ne pirmą kartą žiūrovams surengia tikrą vakarėlį. „Baladės – labai gražu ir atlikėjai neretai į atrankas ateina su lyriškomis dainomis, tai galėtų būti ir mūsų arkliukas, tačiau mes renkamės vakarėlį.

Kai esame trise, galime išnaudoti kitas savo stipriąsias puses, padūkti. Ir koncertuose stengiamės parodyti ne tik savo balsus, bet ir sukurti gerą nuotaiką. Iš esmės esame linksmos, ir kartais drąsios – juk su šia daina taip pat rizikuojame – ji iš tų, kurios arba patinka, arba gali likti nesuprastos“, – tikino grupės merginos. Jos džiaugėsi ne tik linksmu pasirodymu bei puikiai praleistu laiku ant scenos, bet ir smagiu kūrybiniu procesu. Beje, jų dainą jau galima išgirsti internete:

Cosmic Bride – „The Devils Lives in Spain“

Dar vienas praėjusių metų atrankoje matytas veidas ir girdėtas balsas – atlikėja Cosmic Bride. Apie velnią, gyvenantį Ispanijoje, dainuojanti atlikėja atskleidė, kad jos daina – asmeniška istorija, kuriai įkvėpimo sėmėsi sename ispaniškame mite. „Mainais į tai, ko prašo, mergina turi velniui atiduoti sielą. O kaip žinia, jei jau susidedi su velniu, kelio atgal nėra. Taigi ši daina apie prieštaravimą tarp noro pasiduoti viską apimančiai aistrai ir baimės prarasti save“, – paaiškino Cosmic Bride pasivadinusi Natalija Chrareckaja.

„Justin 3" feat. nanaart – „Something that is Natural“

Nacionalinėse atrankose su su grupe „Twosome“ pasirodęs dainininkas Justinas Stanislovaitis grįžta prie savo projekto „Justin 3” kūrybos ir ant scenos pasirodo su daina „Something that is Natural“, kurią jam atlikti padeda atlikėja, pasivadinusi nanaart.

„Esu labai savikritiškas, bet manau, kad pasirodėme neblogai, o kai kur netgi labai gerai. Galiu tik pagirti scenos partnerę Liuciją už jos charizmą“, – po filmavimo džiaugėsi Justinas, kuriam gerų žodžių negailėjo ir Liucija – nanaart.

„Jei prisibeldėme į jūsų širdis, atidarykite duris“, – pridūrė atlikėjai, kurie šeštadienio vakarą tikisi žiūrovų palaikymo ir labai nori pasirodyti dar sykį, atrankos pusfinalyje.

Moosu X – „Love that Hurts“

Praėjusiais metais prodiuserių Justo Kulikausko ir Aurimo Galvelio duetas išleido kelias autorines dainas, tačiau dirba ir su kitais atlikėjais. Viena jų – antrojoje atrankos laidoje taip pat dalyvavusi Gabrea, o taip pat vietą pusfinalyje jau užsitikrinusi Urtė Šilagalytė.

Duetas taip pat paruošė įsimintiną pasirodymą ir dainą „Love that Hurts“. „Reikia mylėti save, mylėti kitus ir leisti visiems skleistis“, – trumpai apie savo kūrinio žinutę kalbėjo Justas ir Aurimas. Jų daina – jau interneto platybėse:

Dalyvių pasirodymai ir dainos, pretenduojančios pasirodyti šių metų „Eurovizijoje“ – šeštadienį nuo 21 val. per LRT TELEVIZIJĄ.