LRT OPUS eteryje – britų „Arctic Monkeys“ koncertas, skirtas ypatingai progai

Radijo stotis LRT OPUS tęsia garsių užsienio atlikėjų transliacijas, kurias eteryje galite girdėti kiekvieną sekmadienį, 19 valandą.

Šį vakarą eteryje – viena populiariausių šių dienų roko grupių pasaulyje.

Britų grupės „Arctic Monkeys“ įrašai parduoti daugiau nei 20 milijonų egzempliorių tiražu. Visi šeši grupės albumai pasiekė pirmąją vietą Didžiosios Britanijos populiariausiųjų dešimtuke. Grupė du sykius kaip pagrindinės žvaigždės grojo didžiausiame britų Glastonberio muzikos festivalyje. Britų muzikos apdovanojimų ceremonijoje „Arctic Monkeys“ jau tris kartus pripažinta geriausia šalies grupe.

Ketveriukė iš Šefildo tapo vienomis pirmųjų pasaulio muzikos superžvaigždžių, kurioms išgarsėti itin padėjo internetas. Prieš penkiolika metų, kai „Arctic Monkeys“ energingai įsiveržė į aukščiausią roko lygą, kritikai ir žurnalistai pastebėjo, kad dėmesį pelnyti jai padėjo būtent internetu pasklidę įrašai, ir prognozavo, kad tai pakeis būdus, kaip reklamuojama ir publikai pristatoma muzika. Taip, žinoma, ir įvyko – šiais laikais internetas yra pagrindinė muzikos sklaidos vieta.

Grupė, kurios lyderis – charizmatiškas ir poetiškus tekstus rašantis vokalistas Alexas Turneris, iki šiol naujausią savo įrašą išleido pernai gruodį. Tai – prieš porą metų surengto koncerto prestižinėje Londono salėje „Royal Albert Hall“ įrašas, už kurio pardavimus gauti pinigai bus skirti labdarai.

Tačiau itin svarbią vietą grupės istorijoje užima debiutinis albumas „Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not“, pasirodęs 2006 metų sausį.

Įrašas, kuriame skambėjo ir hitai „I Bet You Look Good On The Dancefloor“ ir „When The Sun Goes Down“, laikomas vienu įspūdingiausių debiutinių albumų roko ir alternatyvios muzikos istorijoje.

Akimirksniu grupę išgarsinęs diskas pasiekė rekordą, kuris nepagerintas iki šiol. Per pirmąją savaitę Didžiojoje Britanijoje jis buvo parduotas daugiau nei 360 tūkstančių egzempliorių tiražu. Tai – greičiausiai parduodamas debiutinis albumas britų muzikos istorijoje.

Įrašas grupei pelnė prestižinį „Mercury“ prizą, skiriamą už geriausią metų britų ir airių muzikos albumą.

Britų žurnalas NME jį yra išrinkęs į geriausių visų laikų albumų dvidešimtuką, o JAV žurnalas „Rolling Stone“ – į geriausių visų laikų debiutinių albumų trisdešimtuką.

Neseniai sukakus 15 metų nuo šio albumo pasirodymo, radijo stotis LRT OPUS kviečia šią progą švęsti, klausantis archyvinio „Arctic Monkeys“ koncerto, 2006 metais surengto Stokholme, festivalyje „Accelerator“.

Energijos pliūpsniai, veržlus ir nenugludintas skambesys, šlovės troškimas ir užsidegimas – tai proga išgirsti, kaip „Arctic Monkeys“ gyvai skambėjo savo kelio pradžioje. Koncerte skamba ir dauguma grupės debiutinio albumo dainų.

Koncertas transliuojamas, bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.