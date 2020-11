Dėl pandemijos nukeliamas britų popžvaigždžių „Hurts“ koncertas Kaune

Kitų metų pavasarį Kauno „Žalgirio“ arenoje turėjusio koncertuoti britų dueto „Hurts“ pasirodymo teks palūkėti kiek ilgiau.

Trečiadienį paskelbta, kad 2021 metų kovo 26 dieną Kaune turėjęs vykti populiarios grupės „Hurts“ koncertas perkeliamas į rudenį - nauja koncerto data yra 2021 metų spalio 7 dieną.

Kaip rašoma koncerto rengėjų pranešime, grupė nuoširdžiai atsiprašo visų savo gerbėjų, tačiau dėl neprognozuojamos situacijos, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, buvo priimtas sprendimas perkelti visą koncertinį turą į 2021 metų rudenį.

„Hurts“ koncertas Kaune yra įtrauktas į grupės naujausio albumo „Faith“ pristatymo turą, kurio metu stilingasis duetas aplankys 17 šalių ir surengs 37 koncertus.

Kelis sykius Lietuvoje viešėjusi grupė jau yra koncertavusi Kaune, Vilniuje, Palangoje.

Penktasis jos studijinis albumas „Faith“ pasirodė rugsėjo 4 dieną, tačiau jau nuo gegužės vidurio „Hurts“ gerbėjai turėjo galimybę mėgautis kūriniu „Voices“. Vėliau kas mėnesį grupė pristatydavo vis naujas kompozicijas – „Suffer“, „Redemption“, „Somebody“.

Nauji kūriniai papuošė ir taip turtingą „Hurts“ dainų kolekciją – „Wonderful Life”, „Better Than Love”, „Stay”, „Sunday”, „Blood, Tears & Gold”, „Miracle”, „Somebody To Die For”, „Blind”, „Surrender”, „Some Kind Of Heaven”, „Chaperone”, „Wish”, „Beautiful Ones”, „Ready To Go” ir kt.

„Mes norėjome grįžti prie esmės, ką mes darome ir kas mes esame“, - savo interviu muzikos portalui NME sakė grupės vokalistas Theo Hutchcraftas. „Mes turėjome įsimylėti tą muzikos stilių, kuriame nuo pat pradžių planavome kurti. Mus visada žavėjo tamsesni popmuzikos elementai. Dabar yra keistas laikas išleisti jį [albumą], tačiau tuo pat metu geras, nes jame skamba viltis. Jis yra apie galią pasikeisti ir susitvarkyti su šiais reikalais. Tikiu, kad žmonės jame tai suras“.